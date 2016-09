NÄDALALÕPP

Paradiislikul saarel põrgut trotsimas

Reede, 30. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: NL Reede, 30. september 2016. Kassaris elav kunstnik Stina Murakas oma koduateljees Kassaris elav kunstnik Stina Murakas ja 34 teist tuntud Eesti maalikunstnikku panid seljad kokku ning esitasid oma teosed heategevuslikule näitus-oksjonile “Puhastatud maailm”, et toetada üleilmse “Teeme ära!“ koristuspäeva korraldamist.



Heategevuslikul oksjonil on kokku 50 maali, nende hulgas ka Murakase “Paradiis”. Maalid esitasid hea eesmärgi teenistusse ka Jüri Arrak, Tiina Tammetalu, Laurentsisus, Jaan Elken, Mall Nukke jt.



“Loodus on mind mõjutanud nii kaua kui end mäletan ehk siis lapsepõlvest peale. Lapsena ihkasin ainult maale, kuhu tänu vanavanemate ja oma tädi maakodule ka igal võimalusel sattusin. Komme metsas käia on olnud minu perel ja lähedastel alati,” räägib kunstnik Stina Murakas, kes on kaks ja pool aastat elanud Kassari saarel. Murakase sõnul on Kassarile kolimine tema elu üks paremaid otsuseid.



Festivalimelust prügi ei jäänud



“Ma ei tea, kui palju on neid inimesi, keda keskkond, kus nad elavad, ei mõjuta. Hommikuti tabab mind kohe tänutunne, kui ärgates esmalt aknast paistvaid suuri puid näen. Imetlen nende majesteetlikkust, rahu ja tarkust. Võimsad olendid, kelle seltskond on ühtaegu vaikne ja kõnekas,” mõtiskleb kunstnik.

Murakas elab Kassaris koos oma kaasa Märtna, koer Suvi ning kasside Anna ja Augustiga. Tema tagaaias kõrguvad peaaegu sajandivanused õunapuud, mille ladvad on sirgunud nii pikaks, et õunu on sealt võimatu kätte saada.

“Alguses tundus, et need puud tuleb maha võtta ja uued istutada. Siis äkki olin oma plaanist ise ka täiesti jahmunud. Vaatasin ja imetlesin neid eakaid olevusi talv otsa ja sain aru, kui rumal see mõte oli. Nii et loodetavasti saan neid veel tükk aega edasi imetleda,” avaldab Murakas lootust. Just sellest alates ongi tema maalidele hakanud ilmuma, vähemal ja rohkemal määral, abstraktseid puusarnaseid olendeid. ütleb Murakas.



Kunstnik otsustas heategevuslikul näitus-oksjonil kaasa lüüa, julgustas pikaaegne hea koostöö Haus galeriiga. Samavõrra oluline põhjus oli Hiiumaa ja Kassari eriline mõju. “Elan looduslikult ühes maailma kaunimas paigas ja puutun iga päev, aga eriti suviste festivalide aegu kokku sellega, et on uskumatult suur hulk inimesi, kes seda maalapikest kasutavad, aga enda järelt ei korista,” avaldab maalikunstnik siirast muret.



Kuna Murakasel oli äsjalõppenud näituselt, mille ta tegi koos oma elukaaslasega, pakkuda teemaga haakuv töö, otsustas ta heategijatega liituda. Maali pealkiri “Paradiis” on kunstniku meelest piisavalt kõnekas ning ta loodab, et heategevusliku näitus-oksjoniga on võimalik midagi muuta ning probleemidele tähelepanu juhtida.



“Meie siin Kassaris hoolitseme oma paradiisi eest. Aeg-ajalt, minnes koos koeraga Sääretirbile oma igapäevastele käikudele, võtame prügikotte kaasa, et oma kodukohta liigsest ja sinna mittekuuluvast kraamist puhastada,” jutustab kunstnik, kuidas oma teose esitamine heategevuslikule oksjonile ei ole ainus tegu, mida kodukoha hoidmiseks teha.



Nagu vanajumala selja taga



“Teeme ära!“ liikumise algataja Rainer Nõlvak on Hiiumaal elanud viis aastat, kuid lisab kohe, et hiidlast see temast loomulikult ei tee. Põlvini mudas hundinuiasid korjates, et koguda oma majaehituse jaoks keskkonnasõbralikku materjali, tõdeb ta, et Hiiumaa on teatud mõttes oaas, kus paljud maailma probleemid tunduvad võõrad.



See, et paljudes paikades tuleb selleks, et tuppa värsket õhku saada, aken kinni panna ja sisse lülitada õhupuhasti, on hiidlaste jaoks mõistetamatu. “Siin elades on loomulik, et korjame metsast marju või seeni ning võime kas või vihmavett juua. Hiiumaa olukord on muust maailmast väga erinev. Hiiumaa on vanajumala selja taga olev koht, millele liigse tähelepanu tõmbamine ei olegi minu meelest hea mõte. Paratamatult kaasnevad tsivilisatsiooni pealetungiga ka hädad ja mul on hea meel, et hiidlastel on õnnestunud seda kõike kontrolli all hoida,” mõtiskleb Nõlvak ja lisab, et loodab, et see nii ka jääb.



Hiiumaa on Nõlvaku arvates puhas seetõttu, et säilinud on põlvkondadevaheline side. “See on midagi, mis enamikul Tallinna inimestel kadunud. Siin hoitakse vanaisa talu korras, isegi kui talus ise ei elata. Ma arvan, et see puhtuse hoidmine on maa juurtega natuke rohkem seotud kui linnaliku kultuuriga. Siin tunnedki, et see on sinu asi,” selgitab Nõlvak, kui oluline on, et säiliks side oma elukeskkonna ja kogukonnaga.



Leiud Hiiumaa rannast



Ometi jõuavad globaalsed probleemid ja mured ka Hiiumaale. Pärast iga tormi korjab Nõlvak oma kodu lähedalt rannast kokku vähemalt ühe suure kotitäie prügi, millest enamik plastik.



“Randa tuleb palju õhupalle, näiteks Taani restoranidest. Hiljuti, “Teeme ära!“ suvepäevadel oli üks osaleja ka Taanist, kellega koos plaanime praegu Taani meediasse teha loo sellest, kuidas need õhupallid edelatuultega siia, Hiiumaa randa jõuavad,” räägib Nõlvak.



Oma kodurannast on ta leidnud Hongkongi veepudeleid, hammustatud apelsini, suuri värvi täis potte, sõjaväe toidupakikesi ja palju muud “põnevat”. “Plastikut tuleb ikka metsikult. Ma ei julge mõeldagi, kui palju seda prügi veel vee all on,” kirjeldab ta, kuidas Hiiu saar ei pääse maailma vaevavast prügiuputusest isegi siis, kui hiidlased ise oma kodukoha puhtana hoiavad.



Nõlvaku sõnul on “Teeme ära!“ ja selle rahvusvahelisele liikumisele kaasaaitamine nagu vaktsineerimine. “Sa ennetad haigustekitajat ja teed midagi, et tulevikus mitte haigeks jääda,” toob ta näite. Kui millegi pärast südant valutada, siis kaks asja Nõlvak siiski nimetab. “Jäätmete käitlemine ei saa tänapäeval päris niimoodi käia nagu vanasti. Vanasti prügi kõdunes ära või sai seda põletada, aga plastiku põletamine on keskkonnale ja inimesele kahjulik.

Kahjuks seda veel ikka näeb. Samuti peaks olema ettevaatlik igasuguste kemikaalide kasutamisega, mis ei kao meie toiduahelast kuhugi.



Õnneks on viimastel aastakümnetel Hiiumaa ka selles mõttes aina puhtamaks muutunud, kuigi osaliselt sellepärast, et majandust on vähemaks jäänud.



Meelika Hirmo

Teeme Ära Maailmakoristus avalike suhete juht Heategevuslikul oksjonil on kokku 50 maali, nende hulgas ka Murakase “Paradiis”. Maalid esitasid hea eesmärgi teenistusse ka Jüri Arrak, Tiina Tammetalu, Laurentsisus, Jaan Elken, Mall Nukke jt.“Loodus on mind mõjutanud nii kaua kui end mäletan ehk siis lapsepõlvest peale. Lapsena ihkasin ainult maale, kuhu tänu vanavanemate ja oma tädi maakodule ka igal võimalusel sattusin. Komme metsas käia on olnud minu perel ja lähedastel alati,” räägib kunstnik Stina Murakas, kes on kaks ja pool aastat elanud Kassari saarel. Murakase sõnul on Kassarile kolimine tema elu üks paremaid otsuseid.“Ma ei tea, kui palju on neid inimesi, keda keskkond, kus nad elavad, ei mõjuta. Hommikuti tabab mind kohe tänutunne, kui ärgates esmalt aknast paistvaid suuri puid näen. Imetlen nende majesteetlikkust, rahu ja tarkust. Võimsad olendid, kelle seltskond on ühtaegu vaikne ja kõnekas,” mõtiskleb kunstnik.Murakas elab Kassaris koos oma kaasa Märtna, koer Suvi ning kasside Anna ja Augustiga. Tema tagaaias kõrguvad peaaegu sajandivanused õunapuud, mille ladvad on sirgunud nii pikaks, et õunu on sealt võimatu kätte saada.“Alguses tundus, et need puud tuleb maha võtta ja uued istutada. Siis äkki olin oma plaanist ise ka täiesti jahmunud. Vaatasin ja imetlesin neid eakaid olevusi talv otsa ja sain aru, kui rumal see mõte oli. Nii et loodetavasti saan neid veel tükk aega edasi imetleda,” avaldab Murakas lootust. Just sellest alates ongi tema maalidele hakanud ilmuma, vähemal ja rohkemal määral, abstraktseid puusarnaseid olendeid. ütleb Murakas.Kunstnik otsustas heategevuslikul näitus-oksjonil kaasa lüüa, julgustas pikaaegne hea koostöö Haus galeriiga. Samavõrra oluline põhjus oli Hiiumaa ja Kassari eriline mõju. “Elan looduslikult ühes maailma kaunimas paigas ja puutun iga päev, aga eriti suviste festivalide aegu kokku sellega, et on uskumatult suur hulk inimesi, kes seda maalapikest kasutavad, aga enda järelt ei korista,” avaldab maalikunstnik siirast muret.Kuna Murakasel oli äsjalõppenud näituselt, mille ta tegi koos oma elukaaslasega, pakkuda teemaga haakuv töö, otsustas ta heategijatega liituda. Maali pealkiri “Paradiis” on kunstniku meelest piisavalt kõnekas ning ta loodab, et heategevusliku näitus-oksjoniga on võimalik midagi muuta ning probleemidele tähelepanu juhtida.“Meie siin Kassaris hoolitseme oma paradiisi eest. Aeg-ajalt, minnes koos koeraga Sääretirbile oma igapäevastele käikudele, võtame prügikotte kaasa, et oma kodukohta liigsest ja sinna mittekuuluvast kraamist puhastada,” jutustab kunstnik, kuidas oma teose esitamine heategevuslikule oksjonile ei ole ainus tegu, mida kodukoha hoidmiseks teha.“Teeme ära!“ liikumise algataja Rainer Nõlvak on Hiiumaal elanud viis aastat, kuid lisab kohe, et hiidlast see temast loomulikult ei tee. Põlvini mudas hundinuiasid korjates, et koguda oma majaehituse jaoks keskkonnasõbralikku materjali, tõdeb ta, et Hiiumaa on teatud mõttes oaas, kus paljud maailma probleemid tunduvad võõrad.See, et paljudes paikades tuleb selleks, et tuppa värsket õhku saada, aken kinni panna ja sisse lülitada õhupuhasti, on hiidlaste jaoks mõistetamatu. “Siin elades on loomulik, et korjame metsast marju või seeni ning võime kas või vihmavett juua. Hiiumaa olukord on muust maailmast väga erinev. Hiiumaa on vanajumala selja taga olev koht, millele liigse tähelepanu tõmbamine ei olegi minu meelest hea mõte. Paratamatult kaasnevad tsivilisatsiooni pealetungiga ka hädad ja mul on hea meel, et hiidlastel on õnnestunud seda kõike kontrolli all hoida,” mõtiskleb Nõlvak ja lisab, et loodab, et see nii ka jääb.Hiiumaa on Nõlvaku arvates puhas seetõttu, et säilinud on põlvkondadevaheline side. “See on midagi, mis enamikul Tallinna inimestel kadunud. Siin hoitakse vanaisa talu korras, isegi kui talus ise ei elata. Ma arvan, et see puhtuse hoidmine on maa juurtega natuke rohkem seotud kui linnaliku kultuuriga. Siin tunnedki, et see on sinu asi,” selgitab Nõlvak, kui oluline on, et säiliks side oma elukeskkonna ja kogukonnaga.Ometi jõuavad globaalsed probleemid ja mured ka Hiiumaale. Pärast iga tormi korjab Nõlvak oma kodu lähedalt rannast kokku vähemalt ühe suure kotitäie prügi, millest enamik plastik.“Randa tuleb palju õhupalle, näiteks Taani restoranidest. Hiljuti, “Teeme ära!“ suvepäevadel oli üks osaleja ka Taanist, kellega koos plaanime praegu Taani meediasse teha loo sellest, kuidas need õhupallid edelatuultega siia, Hiiumaa randa jõuavad,” räägib Nõlvak.Oma kodurannast on ta leidnud Hongkongi veepudeleid, hammustatud apelsini, suuri värvi täis potte, sõjaväe toidupakikesi ja palju muud “põnevat”. “Plastikut tuleb ikka metsikult. Ma ei julge mõeldagi, kui palju seda prügi veel vee all on,” kirjeldab ta, kuidas Hiiu saar ei pääse maailma vaevavast prügiuputusest isegi siis, kui hiidlased ise oma kodukoha puhtana hoiavad.Nõlvaku sõnul on “Teeme ära!“ ja selle rahvusvahelisele liikumisele kaasaaitamine nagu vaktsineerimine. “Sa ennetad haigustekitajat ja teed midagi, et tulevikus mitte haigeks jääda,” toob ta näite. Kui millegi pärast südant valutada, siis kaks asja Nõlvak siiski nimetab. “Jäätmete käitlemine ei saa tänapäeval päris niimoodi käia nagu vanasti. Vanasti prügi kõdunes ära või sai seda põletada, aga plastiku põletamine on keskkonnale ja inimesele kahjulik.Kahjuks seda veel ikka näeb. Samuti peaks olema ettevaatlik igasuguste kemikaalide kasutamisega, mis ei kao meie toiduahelast kuhugi.Õnneks on viimastel aastakümnetel Hiiumaa ka selles mõttes aina puhtamaks muutunud, kuigi osaliselt sellepärast, et majandust on vähemaks jäänud.Meelika HirmoTeeme Ära Maailmakoristus avalike suhete juht

Veel artikleid samast teemast »