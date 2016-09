NÄDALALÕPP

Lõkketules küpsetatud kapsas maitseb ülihea

Reede, 30. september 2016.



Autor: Ivika Laanet Reede, 30. september 2016. Pildil Leib Resto ja Aed meeskond Marika Tikas, Ketri Leis, Kristo Malm, Kristjan Peäske, Artur Orlov, Tauno Tamm ja Janno Lepik. FOTOD: Ivika Laanet Mihklikuu alguses õpetas ja jagas praktilisi näpunäiteid tervisliku toitumise kohta Valjala vallas Jööri külas Madise talus Eesti tipprestoranide Leib Resto ja Aed ja Umami Resto meeskond Tallinnast.



Tipprestoranide meeskond lükkas ümber väite, et kõik, mis tervislik, ei ole maitsev. Vastupidi, üllatusi tuli õhtu jooksul erinevaid. Võis nentida, et lõkkes küpsetatud kapsas maitseb ülihea, käsitööleib koos veisepasteedi ja mädarõikakreemiga viis keele alla. Salat, mis koosnes põletatud sibulast, majoneesist ning soolatud köögiviljadest, oli samuti megahea ning grillitud mais võiski suus sulama jääda. Ka paradiisiõunast, pihlakast ja sarapuupähklist koosnenud magustoit tekitas häid emotsioone ning Liivimaa lihaveise erinevad töötlused andsid aimu sellest, milline peab üks õige liha olema. Muidugi kuulus kõige pakutava juurde meeliköitev serveerimine.



Restorani üks omanikke, Baltimaade parim sommeljee Kristjan Peäske rõõmustas, et tal avanes võimalus avada üheks õhtuks restoran oma isa sünnikodus. Nimelt on Jööri külaseltsi juhatuse esimees Sulev Peäske ja Kristjani isa vennad.



“Meie emotsioonid olid ürituse järel laes,“ ütles Kristjan Meie Maale, lisades, et selle õhtu atmosfäär oli tõeliselt eriline ning pakkus neile sama palju kui sööjaile. “Tervislik toitumine on tänapäeva maailmas väga oluline ning see on aspekt, mida menüüde koostamisel kindlasti jälgime,“ kinnitas ta. Varem ei ole restorani meeskond selliseid väljasõite teinud. Restoran Leib Resto ja Aed on Tallinnas avatud olnud juba viis aastat ning restoran Umami kaks.



Tervise Arengu Instituudi järjekordne köögiviljakampaania kutsub taas inimesi sööma vähemalt kolme portsjonit ehk peotäit köögivilju päevas. Kampaania sõnum on “Rohkelt köögivilju sisaldav menüü aitab tervislikul viisil kehakaalu kontrolli all hoida või seda alandada”. Ka meie maakonnas toimuvad erinevad toitumisüritused (koolides, lasteaedades, ettevõtetes, külades jm).



Maakonna tasandil said toiduvalmistamiskoolitusteks raha terviseprofiilist tuleneva tegevuskava põhjal Laimjala, Pihtla ja Valjala vald. Saare maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist Imbi Jäe märkis, et sel aastal on korraldamine antud paljuski valdade endi kätte ja rõõm on tõdeda, et kõik kolm koolitust on väga erineva ülesehitusega. “Üldiselt olen aru saanud, et rahvas hakkab üha enam tooma oma toitudesse erinevaid värve ja maitseid, seda just köögiviljade, puuviljade, maitserohelise, metsasaaduste jt eksootiliste viljade baasil,“ rõõmustas Imbi Jäe.



