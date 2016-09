NÄDALALÕPP

Saaremaa on pärl

Reede, 30. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Mihklikuu teisel nädalavahetusel saabusid rahvusvahelise toidufoorumi Sauce 2016 raames Saaremaale ajakirjanikud ja toidukriitikud välismaalt, nii Rootsist, Venemaalt, Soomest, Norrast kui mujalt. Kokku veetsid Saaremaal aega 25 välisajakirjanikku erinevate väljaannete juurest. Saaremaal viibisid Norra suurima ajalehe Dagbladet, Conde Nast Traveler (Venemaa), Travel & LivingTatler, Condé Nast Traveller (Euroopa), ajakirjade Waitrose, Jamie Oliver, Die Welt, Gourmet Magazine (Rootsi), Simple Wine, NewsGastronoom, Food Journal, Toidukriitik, Fine Dining Lovers ning Ilta-Sanomat jt lehtede esindused.



Foorumi Sauce 2016 peakorraldaja Pauliina Pirkola sõnul oli nende külastuse eesmärk tutvustada Saaremaad ning kohalikke tooraineid ja toite. Järgmisel sügisel on plaanis korraldada samalaadne reis seente, marjade ning kalanduse teemal. “Me tuleme kindlasti tagasi, aga mitte sellise suure õhtusöögiga, vaid väiksema ja personaalsema lähenemisega,“ rääkis Pauliina, kes isiklikult loodab leida suvekodu Saaremaalt. “Siis oleks mul hea meel tutvustada Saaremaad ka aastaringselt laiemale huviliste ringile ja seega võimalus omaltpoolt edendada Saaremaa majandust ka hooajavälisel ajal,“ nentis ta.



Reedel käidi söömas Nautse-Mihklil, pärast seda veedeti aega Nami Namastes ja Pädastes. Laupäeval külastati Orissaare vallas Saiklas asuvat Rautsi talu ja võeti osa maavanem Kaido Kaasiku korraldatud lõunasöögist Valjala vallas Tõnija jahimajas. Maavanem tegi külalistele lühiülevaate maakonna majanduselust. Seejärel viidi läbi Kuressaare linnaekskursioon, vaadati kokkade jalgpallivõistlust ja osaleti õhtusöögil “Saaremaa saladused“.



Ajakirjanik Sergei Ivanov Moskvast viibis Saaremaal teist korda. Ivanov kiitis fantastilist ja puhast loodust ning ka meie kohalikku toitu. “Fantastiline ja kaunis saar,“ tähendas ta, lausudes, et Saaremaa on kui pärl.

Välisajakirjanike turnee korraldas EAS-i turismiosakond ja Sauce 2016. Autor: Ivika Laanet Reede, 30. september 2016.Foorumi Sauce 2016 peakorraldaja Pauliina Pirkola sõnul oli nende külastuse eesmärk tutvustada Saaremaad ning kohalikke tooraineid ja toite. Järgmisel sügisel on plaanis korraldada samalaadne reis seente, marjade ning kalanduse teemal. “Me tuleme kindlasti tagasi, aga mitte sellise suure õhtusöögiga, vaid väiksema ja personaalsema lähenemisega,“ rääkis Pauliina, kes isiklikult loodab leida suvekodu Saaremaalt. “Siis oleks mul hea meel tutvustada Saaremaad ka aastaringselt laiemale huviliste ringile ja seega võimalus omaltpoolt edendada Saaremaa majandust ka hooajavälisel ajal,“ nentis ta.Reedel käidi söömas Nautse-Mihklil, pärast seda veedeti aega Nami Namastes ja Pädastes. Laupäeval külastati Orissaare vallas Saiklas asuvat Rautsi talu ja võeti osa maavanem Kaido Kaasiku korraldatud lõunasöögist Valjala vallas Tõnija jahimajas. Maavanem tegi külalistele lühiülevaate maakonna majanduselust. Seejärel viidi läbi Kuressaare linnaekskursioon, vaadati kokkade jalgpallivõistlust ja osaleti õhtusöögil “Saaremaa saladused“.Ajakirjanik Sergei Ivanov Moskvast viibis Saaremaal teist korda. Ivanov kiitis fantastilist ja puhast loodust ning ka meie kohalikku toitu. “Fantastiline ja kaunis saar,“ tähendas ta, lausudes, et Saaremaa on kui pärl.Välisajakirjanike turnee korraldas EAS-i turismiosakond ja Sauce 2016.

Veel artikleid samast teemast »