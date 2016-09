NÄDALALÕPP

Noored ralliässad said hamba verele

Reede, 30. september 2016.



Autor: Harda Roosna Reede, 30. september 2016. Kaardilugeja Kristo Holtsmann (vasakul) ja juht Rudolf Uusneem oma Honda Civicuga, mis nad Tapa rallil oma vanuseklassi kiiruskatsel võidule viis. FOTO: erakogu Esimest korda koos rallit sõitnud noortepaar Rudolf Uusneem (18) ja Kristo Holtsmann (18) võitsid Tapa ralli kiiruskatsed J18 võistlusklassis. Koostöö roolimehe ja kaardilugeja vahel oli nii edukas, et tekkis isu edasi võistelda, kuid selleks vajaksid veel koolis õppivad noormehed sponsorite abi.



Eriti rahul olid mõlemad just seetõttu, et koostöö juhi ja kaardilugeja vahel sujus kohe esimesel ühisel ja esimesel rallil üleüldse nii hästi. “Selle kohta väga hea saavutus,” märkis Rudolf. Eriti, kui arvesse võtta, et eelnevalt harjutada said nad vaid kahel korral. “Tuli ilma vigadeta välja – mitte ühtki kohta ei olnud, kus legendis järg ära kaoks või midagi,” lisas Kristo.



Ei vedanud



Kahjuks jäädi korraldajate näpuka tõttu J18 klassis kokkuvõttes neljandaks. Kristo selgitas, et päeva esimesel poolel tehtud sõitude ajal unustasid korraldajad välja panna kohtunike nimekirjad. Nii juhtuski, et tiimi Uusneem-Holtsmann konkurentidel ei läinud kirja nende tehtud vead ja trahviajad, sest need tühistati. Paraku tühistati ka kõik Uusneem-Holtsmanni tiimi täiesti puhtalt tehtud sõidud. Päeva teises pooles meie tiimil enam nii puhtalt sõita ei õnnestunud, kaks tünni sõideti pikali, ja need sõidud läksid arvesse. Just nagu kiuste sõitsid konkurendid päeva teisel poolel puhtalt.



“Sellegipoolest olime kõige kiiremad,” märkis Uusneem rahulolevalt. Oma tänavasõiduautoga Honda Civic said nad kirja aja 3 minutit 39,7 sekundit. Võrdluseks tõid nad uhkusega, et spetsiaalsete sportautode võistlusklassi tiimi Küttim/Heina sama kiiruskatse aeg oli 3 minutit 39,6 sekundit ehk vaid tuhandiksekund parem.



“Päris kaua olime 37 auto seas esimesed ja ka aja poolest võitsime omas vanuseklass 6,7 sekundiga, aga jah, need kaks ajakaristust...,” kahetses Kristo.

Rudolf nentis, et selliseid asju juhtub, aga tähtis on see, et kiiruskatsed õnnestus võita.



Teistel Hiiumaa võistlejatel nii hästi ei läinud: Marko Eespakil purunes auto tagasild ja Jarmo Kurba autol rehv, Imre Randmäe oli kuues.



Teeneka rallimehe mälestuseks



Oktoobris saaks tiim oma rallisõiduoskused uuesti proovile panna, kuid praegu pole veel koolis õppivatel noormeestel koos kogu raha, mis selleks kuluks.

17. septembril peetud Tapa rahvaralli on teeneka rallimehe Helmet Palmi karikavõistluse esimene etapp. Võistluse korraldaja Aivo Rahu, kes ise sõitis rallit kümme aastat, ütles, et karikavõistlus on mõeldud asendama Eesti meistrivõistlusi, mida tänavu ei toimu. Rahu rõhutas, et tahab sõiduvõimalusi luua just noortele, alustavatele rallisõitjatele.



Karikavõistluse järgmine etapp peetakse Varbolas 22. oktoobril, kolmas kas Saaremaal või Haapsalus. Just neil etappidel osalemiseks vajaksid meie noored ralliässad sponsorite toetust. Kel huvi toetada, võiks sellest teada anda telefonil 5611 0369 Rudolf Uusneem, 5611 0360 Kristo Holtsmann või meilil autoremosa@gmail.com



