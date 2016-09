NÄDALALÕPP

Toidufestival täidab aiad ja hoovid õunakohvikutega

Reede, 09. september 2016.



Autor: Ivika Laanet Reede, 09. september 2016. Liiva 8 a avatud olnud kohvik Suur Öun ootab kliente ka sel aastal. Möödunud aastasel pildil on kliente valmis teenindama Jürje Koert. FOTO: Valmar Voolaid Sel pühapäeval avavad Kuressaares Saaremaa toidufestivali raames kolmandat aastat järjest uksed õunakohvikud.



Röömus Öunake avab uksed päikselise ilmaga Saaremaa kaubamaja ees aadressil Raekoja 1 SEB panga poolsel alal (kaubamajja sisenemisel Konsumi poe poolt) vasakul, vihmase ilmaga all aatriumi osas sees. “Oleme avatud esmakordselt ja seega natuke tunneme ennast vette hüpates tundmatus kohas,“ ütles kohviku üks eestvedajaid Ülle Puppart, lisades muiates, et nad on samas kindlad, et vesi on ikka olemas. Nime “Röömus Öunake“ pakkus välja Coopi juhtkond. Röömus Öunake pakubki rõõmsat meelt, lõõtspillimuusikat ja võimalust proovida koorida õunu koorimismasinaga. Ja muidugi Saare Köögi ning Saare Pagari poolt tehtavaid tooteid.



Õunamaius avab tänavu uksed Hariduse tänaval maja number 2 koduhoovis. “Meie kohvik oli ka eelmisel aastal, kuid kesklinnas Komandandi tänaval. Seekord otsustasime teha minu õe koduhoovis Hariduse tänaval,“ selgitas kohvikupidaja Lea Avent, kelle sõnul pakutakse seekord kindlasti ka eelmise aasta lemmikuid õunakringlit, õunapomme, ka õuna-rabarberi- ja lihapirukaid. Samuti päris mitut õunakooki ning soovi korral tehakse ka mahlakokteile, smuutit ning pisut ka soolaseid suupisteid.



Möödunud aastal külastas Õunamaiuse kohvikut umbes kakssada inimest, lisaks kohalikele ka soomlasi, lätlasi, sakslasi. “Kõik nad väga kiitsid meie küpsetisi. Oli päris põnev, üsna väsitav, kokkuvõttes jäime rahule,“ meenutas Lea Avent.



Esmakordselt avab uksed Ida tn 7 õuekohvik Akord.Külalistele pakutakse heade maitseelamuste, elava akordionimuusika ja hubase õunaaia harmooniat, mis loob sobiva kontseptsiooni õuekohvikule Akord. Pakutakse koduseid grillburgereid, minipitsasid, vürtsikiluvõileibu, õunapurukooki vaniljekreemiga, Kass Arthurit, õuna-kohupiimabiskviidirulli, suussulavat küpsisetorti. Samuti rabarberilimonaadi ja kuumi jooke. Päev läbi on muusikaprogramm ning akordionil esinevad Julius Koppel Pärnust, Triin Tisler ja Bruno Tisler. Taustamuusika eest hoolitseb DJ Madis Vaher.



Kohviku üks korraldajaid Triin Tisler märkis, et kohviku nime väljamõtlemine ei olnud keeruline. “Valida oli küll mõne variandi vahel, kuid Akord osutus valituks, sest see maja ja hoov on omavahel harmoonias ning muusika on selle südames,“ selgitas Triin, kelle sõnul on kohviku nimi Akord kui akordion samuti selle kohviku märksõnaks, sest selle instrumendi hääli kuuleb sealt hoovist tihti.



Tehakse pai ka hingele



Samuti avab esmakordselt uksed Uus tn 45 kohvik Önneöun. “Kuna pühapäevaks lubatakse ilusat päikesepaistelist ja sooja ilma, siis loodame, et rahvast tuleb palju ning me saame neile kõigile rõõmu valmistada toreda olemise ja mõnusate maitsete näol,“ ütles kohviku eestvedaja Külli Keel, kelle sõnul on nende kohviku üks eesmärkidest viljeleda järjest tervislikumat elustiili. Sellest tulenevalt pakutakse toitu, mis on valmistatud ainult taimset päritolu toorainest ja on lisaks sellele võimalikult kohalik. Suurem osa toite sisaldavad õuna. Kuid kuna tervislik elustiil ei hõlma ainult füüsilist keha, siis pakutakse pisut ka vaimutoitu ning püütakse teha hingele pai. Nimi “Önneöun“ tuleb õnneloosist ja selle väljamõtlemiseks tegid kohviku korraldajaid pisikese ajurünnaku.



Rivitantsijatest kohvikupersonal



Monika Raud, üks Suure Öuna perenaistest, ütles, et nemad pakuvad klientidele nii eelmise aasta lemmikuid kui ka uusi hõrgutisi – heeringa-õunaleivakesi, Ameerika-pärast õunakooki ja ka juustukooki. Lisaks sellele on neil Leena rikkalik pirukas, õunamahla, õunaampse, pulgakooke, jäätisekokteili jne. Kõige selle taustaks mängib mõnus kantrimuusika ning saab tantsida.



Liiva 8a asuvas kohvikus leiavad korraldajate kinnitusel tegevust ka lapsed. “Meie maskoti, kantri-Jane’iga pildi tegijate ning selle kohviku lehele postitajate vahel toimub ka loosimine, kus fortuuna poolt valitu saab endale ühe suure õunakoogi,“ rääkis Monika.



Kohvik on avatud juba teist aastat ning nime “Suur Öun“ välja mõelda väga keeruline ei olnud. Kuna kohviku personal koosneb rivitantsijatest, siis on kohvik kantri- ja Ameerika-hõnguline ning Suur Öun tulenebki omakorda New Yorgi hüüdnimest Big Apple. Möödunud aastal saadi päevast ülimalt positiivne emotsioon. Külastajaid oli üle kahesaja, kliendid rõõmsad ja rahulolevad ning kohvik suutis terve lahtiolekuaja pakkuda kõiki menüüs algselt olnud toite.



Kogu pere ja suguvõsa ettevõtmine



Õunakohvik Südamest Südamesse (Ida 23) avab oma õuevärava sel aastal esimest korda. Tegemist on kogu pere ettevõtmisega. “Oma panuse annavad abivalmis sõbranna ja tublid naabrinaised,“ ütles TheaTreu, kelle sõnul tulenes kohviku nimi sellest, et oma tegemisi tehakse alati suure südamega.



Pühapäeval pakutavas menüüs on ampse pere argipäevastest küpsetamistest, vindi keerab nats üle perepoja sushikunst. Ampsamata ei pea jääma ka kaalujälgijad ja mahetoidu armastajad. Menüüs pakutakse pere pesamuna vahvleid, õuna ja porgandi täisteramuffineid, tatrajahu-kohupiimakooki õuntega, tatrajahupannkooki õunamoosiga jpm.



Ladvaöuna kohvik (Koidu 47) osaleb õunakohvikute päeval esimest korda. “Mõtlesime end proovile panna ning oma lemmikküpsetisi pakkuda,“ ütles Maarja Kirss. Nende kohviku teeb eriliseks see, et kokku on neid seda vedamas neli nõbu – Annelii, Katrin, Aire ja Maarja, lisaks on kaasatud nende vanemad ja abikaasad ning mõni kaugemalt sugulanegi. Seega tõeline suguvõsa ettevõtmine.



Kohvikus pakutav valik on tõeliselt lai – magusaid küpsetisi on kümmekond erinevat sorti, alates õuna tarte tatin’ist ja suussulavast beseerullist, lõpetades šokolaadidesserdi ja Napoleoni koogiga. Soolaseid suupisteid planeeritakse ka kümmekond sorti –prantsusepärastest quiche’dest kuni koduste kiluvõileibadeni. Samuti on neil eraldi lastekohvik koos mängualaga.



Kuna tegemist on koguperekohvikuga, siis loomulikult ei saa ära unustada ka isasid, neile pakutakse käsitööõllede degusteerimist. Käsitööõlled on valmistanud nende enda pere liige. “Mis on (õunapuu) tipus, särab rõõsalt ning on eriti isuäratav? Nii nagu ladvaõun, nii ka meie kohvik,“ ütlevad korraldajad.

Kohvik Kuldrenett pakub kohviku ühe korraldaja, Küllike Kanniku sõnul kindlasti värskeid pannkooke erinevate täidistega, huvitavaid koduseid õunamoose, magusaid kooke-torte, kodust pitsat ja erinevaid soolaseid pirukaid ja küpsetisi. Kui meri annab, siis pakutakse ka suitsukala. Saaremaa Teater pakub meelelahutust kolmel korral päevas- kell 13.00,15.00 ning 17.00 ja lastele kogu päeva näomaalinguid.



Riinude Öunakohvikus tuleb pakkumisele lõhe uhhaa- saarerahvale kohaselt, peremehe heeringa salat näkileivaga, peretütarde rukkijahu vahvlid, öunapommid, Evveliinu muffinid- midagi jätaks ka üllatuseks. Kohviku nimi on seotud peretütarde Laura Riinu ja Eleriinu nimedega.



