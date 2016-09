NÄDALALÕPP

Politsei ja Saaremaa Muuseum ootavad peresid perepäevale

Reede, 09. september 2016.



Autor: NL Reede, 09. september 2016. Kuressaare politseijaoskond ja Saaremaa Muuseum kutsuvad nii suuri kui väikesi laupäeval, 10. septembril Kuressaare lossi esisel platsil toimuvale tasuta perepäevale.



Kell 12–14 toimuval perepäeval on kohal nii politseinikud kui Lõvi Leo, kes räägivad seoses kooliaasta algusega turvalisest liiklemisest (helkur, kiiver, jalgratas, jalakäija), tutvustavad politseitööd ja töövahendeid. Samuti on kohal Kuressaare politseijaoskonna SAR-meeskond, kes räägib mereohutuse ja merepääste teemadel ning näitab merepäästevahendeid. Kõik saavad osaleda ka suure ühisjoonistuse “Politseiniku tööpäev” valmimises.



Kuna nädalavahetusse jääb ka vanavanemate päev, ootab Saaremaa Muuseum sel puhul lisaks emadele-isadele ka kindlasti vanavanemaid koos laste ja lapselastega läbi tegema lossi hoovi pildimängu. Mõnusat jalutuskäiku pakkuv hariv fotode tuvastamise mäng annab aimu, milline nägi Kuressaare linnus-kindlus välja vanavanemate noorusajal ning veel varemgi.



Perepäev on osa algatusest “Tänutäht“, mille raames tegid sel suvel Eesti muuseumid ja külastuskeskused koostööd politsei- ja piirivalveametiga.

