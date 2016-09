NÄDALALÕPP

Tund kunstnik Anna Hõbemäega

Reede, 09. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Alates 5. septembrist saab Saaremaa Kunstistuudios vaadata Anna Hõbemäe (pildil) maalinäitust “Kolm punkti...”.



9. septembril kell 16 näituse avamine koos kunstnikutunniga, kus vestlust Anna Hõbemäega juhib näituse kuraator Reeli Kõiv; kohtumisele järgneb töötuba kunstniku juhendamisel.



Saaremaa Kunstistuudios tuleb eksponeerimisele Anna Hõbemäe värskem maalilooming. Näitusevalik esitleb noore maalikunstniku senisele loomingulisele käekirjale iseloomulikke kirkatoonilisi tugevalt abstraheeritud loodusmotiive.

Kunstnikku on alati huvitanud maastikud enda ümber, kuid mitte kunagi nende võimalikult natuuritruu edasiandmine. Tugevate, tihti puhaste värvitoonide kõrvuti asetamisega loob ta tihedaid kompositsioone, kus vaatamata värvimöllule ja ekspressiivsele pintslitööle on omamoodi harmoonia. Anna Hõbemäe maalid pakuvad ka pikemat vaatamiselamust ning kannatavad välja võrdluse modernistliku maastikumaali maailmanimedega.



Anna Hõbemäe (s 1986) on üles kasvanud Valgas ja õppinud 2006–2011 Tartu ülikoolis maalikunsti (MA 2011). Ta on esinenud mitmetel grupinäitustel alates 2006. aastast. Praegune väljapanek on kunstniku kümnes isikunäitus ja ühtlasi esmaesinemine Saaremaal.



9. septembril kell 16.45 toimuva Anna Hõbemäe juhendatava töötoa teemaks on “Maalimuusika”. Iga osaleja maaliks oma lemmik-muusikapala või -stiili endale meelepärasel viisil, kas siis seda ette kujutades või samal ajal kuulates.

Anna Hõbemäe näitus jääb avatuks 6. oktoobrini. Autor: NL Reede, 09. september 2016.9. septembril kell 16 näituse avamine koos kunstnikutunniga, kus vestlust Anna Hõbemäega juhib näituse kuraator Reeli Kõiv; kohtumisele järgneb töötuba kunstniku juhendamisel.Saaremaa Kunstistuudios tuleb eksponeerimisele Anna Hõbemäe värskem maalilooming. Näitusevalik esitleb noore maalikunstniku senisele loomingulisele käekirjale iseloomulikke kirkatoonilisi tugevalt abstraheeritud loodusmotiive.Kunstnikku on alati huvitanud maastikud enda ümber, kuid mitte kunagi nende võimalikult natuuritruu edasiandmine. Tugevate, tihti puhaste värvitoonide kõrvuti asetamisega loob ta tihedaid kompositsioone, kus vaatamata värvimöllule ja ekspressiivsele pintslitööle on omamoodi harmoonia. Anna Hõbemäe maalid pakuvad ka pikemat vaatamiselamust ning kannatavad välja võrdluse modernistliku maastikumaali maailmanimedega.Anna Hõbemäe (s 1986) on üles kasvanud Valgas ja õppinud 2006–2011 Tartu ülikoolis maalikunsti (MA 2011). Ta on esinenud mitmetel grupinäitustel alates 2006. aastast. Praegune väljapanek on kunstniku kümnes isikunäitus ja ühtlasi esmaesinemine Saaremaal.9. septembril kell 16.45 toimuva Anna Hõbemäe juhendatava töötoa teemaks on “Maalimuusika”. Iga osaleja maaliks oma lemmik-muusikapala või -stiili endale meelepärasel viisil, kas siis seda ette kujutades või samal ajal kuulates.Anna Hõbemäe näitus jääb avatuks 6. oktoobrini.

Veel artikleid samast teemast »