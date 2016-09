NÄDALALÕPP

Rein Orn 70: kontsert “Tänuks jumalale ja muusikale”

Reede, 09. september 2016.



Täna kell 19 toimub Kuressaare Laurentiuse kirikus muusiku ja kauaaegse kultuuritöötaja Rein Orni tasuta juubelikontsert.



“Üritusi on linnas palju, käimas on ju toidufestival, aga see kontsert oleks rohkem hingele,“ ütles pühapäeval oma 70. sünnipäeva tähistav Rein Orn. Ka kontserdi pealkiri “Tänuks jumalale ja muusikale“ kõnetab inimesi just seestpoolt. Orn lisas, et kõigil tasub tulla nautima ilusat sügisest kontserti, kus kõlavad kaunid klassikalised meloodiad. Üles astuvad Eesti rahvusooperi solist Aare Saal, juubilar Rein Orn akordionil, viiulil Erki Aavik ning laulab segakoor Sauer, mille dirigent on Ester Soe.



Repertuaari koostas Rein Orn ise. Tema sõnul ei olnud kava koostamisel midagi keerulist, see, kuidas teha, oli selge juba mitu aega tagasi. “Ma mõtlesin, et 70 aastat on siin elus ikka pöördeline ja tuleb ära märkida,“ põhjendas ta kontserdi ideed, muiates, et sülti on elus söödud küll, seekord oleks siis veidi teistmoodi. Küsimusele, kuidas ta tunneb ennast läheneva 70 aasta künnisel, vastas Rein, et peaasi, et ikka tervist oleks.



Pärast tund aega kestvat kontserti on neil, kes soovivad juubilarile häid sõnu öelda, võimalus seda teha. “Mitte mingisuguseid kingitusi ei ole vaja kaasa võtta, tulge ainult kontserdile ja nautige muusikat,“ kinnitas Rein Orn.

Rein Ornil valmis juubelisünnipäevaks ka plaat „Hetked“, millelt saab kuulda nii tema enda kui ka teiste loodud lugusid möödunud aegadest.

Kohapeal on võimalus annetada kiriku avariilise torni renoveerimiseks.

Palju õnne ja rõõmsaid hetki, Sulle, Rein!

