NÄDALALÕPP

Piknikud linnas ja tammil kutsuvad kõiki osalema!

Reede, 09. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet Reede, 09. september 2016. Meie Maa koduveinikonkurss “Kena Vein” tõi eelmisel aastal kokku palju huvilisi. FOTO: Valmar Voolaid Homme kl 18–22 saab juba kolmandat korda teoks Kuressaare tänavapiknik Lossi tänaval ja kl 17–21 esmakordselt lustipiknik Väikese väina tammil.



LUSTIPIKNIK VÄINATAMMIL



27. juulil möödus 120 aastat Väikese väina tammi ehk väinatammi avamisest, see avati 27. juulil 1896. Tegu on tammiga, mis ühendab Muhu saart Saaremaaga läbi Väikese väina. Aegade jooksul on tamm läbinud erinevaid uuenduskuure ning aastakümneid on räägitud vajadusest tammile avad teha, et tagada nii parem vee läbivool. Tammile on tehtud isegi laiendus ning valmistatud ette kaared avade tegemiseks, aga nii see jäi ja on seisnud aastakümneid.

Ida-Saaremaa kolme valla – Pöide, Muhu ja Orissaarega koostöös on algatatud mitmeid tegevusi, et tamm ükskord vajalikud avad saaks.



Saaremaa toidufestival ja Väikese Väina Selts MTÜ on oma ideed ühendanud ja kutsuvad tammi juubeliaasta puhul väinatammi lustipiknikule, mille eesmärk on juhtida tähelepanu Väikese väina kiiresti halvenevale seisundile ning nautida juubelit tähistava väinatammi olemasolu.

Lustipiknik toimub tammi laiendusel, kuhu on märgitud pikniku keskpunkt.



Info korraldajatelt:

• Toome piknikulisteni ka muusikat.

• Võimalusel on pikniku alal ka mõningad müügikohad, et saate oma piknikukorve täiendada.

• Tugeva tuule ja lausvihma korral võistupiknikut ei toimu!

Väinatammi võistupiknik toimub Saaremaa toidufestivalil ka järgnevatel aastatel seni, kuni tamm on saanud avad.



KURESSAARE LINNA TÄNAVAPIKNIK TULEB

MERETEEMALINE



Korraldajate sõnul ei ole pikniku pidamiseks mingeid kindlaid reegleid, küll aga koosneb piknik paarist asjast, mis olulised – mõnus seltskond ja argipäevamõtetest eemal olemine. Piknik ühendab kõiki saarlasi, muhulasi ja meie külalisi.



Merekultuuri aasta auks on korraldajad otsustanud seekordse pikniku teha mereteemalise. Osalema on oodatud nii laevakaptenid, rannakalurid kui näkineiud. Otsige oma triibusärgid ning kummiülikonnad välja ja tulge kohale. Kokku peaks kõigist osalejatest saama üks äraütlemata vahva punt, keda ühendab meri.



Kuigi piknikumenüü on igaühe enda valik, siis kõik, mida meri annab, on eriti teemakohane ja soosingus. Klassikaline kiluvõileib, hõrk suitsukala või peenema maitse puhul kalamari mekivad vabas õhus ja heas seltskonnas erakordselt hästi.



Piknik on alati olnud ka tore pereüritus, seetõttu ei puudu tänavapiknikult ka tegevused lastele. Pipi ja sõbrad kutsuvad lastetelki Roosa Muinasjutt. Pipi teeb näomaalinguid ja avatud on käsitöötuba. Lastetelk Roosa Muinasjutt asub Arensburgi hotelli kõrval muruplatsil Kitzbergi tänava ääres.

Pärast tänavapiknikut jätkuvad mõnusatele üritused linna kohvikutes, restoranides ja ööklubides.



Korraldajate poolt on olemas pikad lauad ja pingid ning ühe meeleoluka pikniku juurde käib ka hea muusika. Sel aastal on Kuressaare tänavapiknikul selle osa võtnud enda kanda puhkpilliansambel Kuldsed Lehtrid ja popmuusika legend Marju Länik.

Allikas: saaremaatoidufestival.ee 27. juulil möödus 120 aastat Väikese väina tammi ehk väinatammi avamisest, see avati 27. juulil 1896. Tegu on tammiga, mis ühendab Muhu saart Saaremaaga läbi Väikese väina. Aegade jooksul on tamm läbinud erinevaid uuenduskuure ning aastakümneid on räägitud vajadusest tammile avad teha, et tagada nii parem vee läbivool. Tammile on tehtud isegi laiendus ning valmistatud ette kaared avade tegemiseks, aga nii see jäi ja on seisnud aastakümneid.Ida-Saaremaa kolme valla – Pöide, Muhu ja Orissaarega koostöös on algatatud mitmeid tegevusi, et tamm ükskord vajalikud avad saaks.Saaremaa toidufestival ja Väikese Väina Selts MTÜ on oma ideed ühendanud ja kutsuvad tammi juubeliaasta puhul väinatammi lustipiknikule, mille eesmärk on juhtida tähelepanu Väikese väina kiiresti halvenevale seisundile ning nautida juubelit tähistava väinatammi olemasolu.Lustipiknik toimub tammi laiendusel, kuhu on märgitud pikniku keskpunkt.Info korraldajatelt:• Toome piknikulisteni ka muusikat.• Võimalusel on pikniku alal ka mõningad müügikohad, et saate oma piknikukorve täiendada.• Tugeva tuule ja lausvihma korral võistupiknikut ei toimu!Väinatammi võistupiknik toimub Saaremaa toidufestivalil ka järgnevatel aastatel seni, kuni tamm on saanud avad.Korraldajate sõnul ei ole pikniku pidamiseks mingeid kindlaid reegleid, küll aga koosneb piknik paarist asjast, mis olulised – mõnus seltskond ja argipäevamõtetest eemal olemine. Piknik ühendab kõiki saarlasi, muhulasi ja meie külalisi.Merekultuuri aasta auks on korraldajad otsustanud seekordse pikniku teha mereteemalise. Osalema on oodatud nii laevakaptenid, rannakalurid kui näkineiud. Otsige oma triibusärgid ning kummiülikonnad välja ja tulge kohale. Kokku peaks kõigist osalejatest saama üks äraütlemata vahva punt, keda ühendab meri.Kuigi piknikumenüü on igaühe enda valik, siis kõik, mida meri annab, on eriti teemakohane ja soosingus. Klassikaline kiluvõileib, hõrk suitsukala või peenema maitse puhul kalamari mekivad vabas õhus ja heas seltskonnas erakordselt hästi.Piknik on alati olnud ka tore pereüritus, seetõttu ei puudu tänavapiknikult ka tegevused lastele. Pipi ja sõbrad kutsuvad lastetelki Roosa Muinasjutt. Pipi teeb näomaalinguid ja avatud on käsitöötuba. Lastetelk Roosa Muinasjutt asub Arensburgi hotelli kõrval muruplatsil Kitzbergi tänava ääres.Pärast tänavapiknikut jätkuvad mõnusatele üritused linna kohvikutes, restoranides ja ööklubides.Korraldajate poolt on olemas pikad lauad ja pingid ning ühe meeleoluka pikniku juurde käib ka hea muusika. Sel aastal on Kuressaare tänavapiknikul selle osa võtnud enda kanda puhkpilliansambel Kuldsed Lehtrid ja popmuusika legend Marju Länik.Allikas: saaremaatoidufestival.ee

Veel artikleid samast teemast »