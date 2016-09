NÄDALALÕPP

Kepikõnd hoiab vaimu virge

Reede, 09. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Kui kõhud on toidufestivali raames täis vitsutatud, on hea osa saada ühest tervislikust ja kasulikust koolitusest. Nimelt jagab nii Orissaares, Kaalis kui Kuressaares teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti Kepikõnni Liidu koolitusjuht Rene Meimer.



“Osalejad saavad teadmisi tervislikust liikumisest laiemalt ja kepikõnnist kui ühest kõigile sobivast ja kasulikust liikumisharrastusest,“ rääkis Rene Meimer, kelle sõnul õpetatakse õiget kepikõnni tehnikat, liikumist erinevatel radadel ja maastikul ning venitusharjutusi keppidega.



“Kepikõnd on saanud väga populaarseks kogu maailmas ning ka meil Eestis,“ rõõmustas Meimer, viidates samas, et oluline on kasutada õiget varustust ning õiget kepikõnni tehnikat. Vale tehnikaga võime kasu asemel end vigastada ja ülekoormata liigeseid. Rene Meimer ise on harrastanud kepikõndi aastast 2003, teisi juhendab ta aga aastast 2006. 2010. a tegi ta läbi Rahvusvahelise Kepikõnni Liidu (INWA) juhendajate koolituse ning nüüd koolitab ta ka uusi juhendajaid Eestis.



Meimer märkis, et kepikõndi ei soovitaks ta nimetada spordiks, vaid liikumisharrastuseks. Kepikõnnis peaks välistama võistlusmomendi ja tulemuste saavutamise.



“See on kehalise tegevuse ehk liikumisharrastuse vorm, mis sobib oma tervisliku seisundi parandamiseks või vormishoidmiseks,“ selgitas ta, tähendades, et kepikõnd on eriti hea, sest see sobib kõigile, seda saab harrastada igal pool ning igal aastaajal.



Kel endal kepid, võtku need koolitusele tulles kaasa. Tunnis kasutamiseks on tal endal välja laenata ka paarkümmend paari keppe.



Seekordne kepikõnni-ekspress Saaremaal toimub pühapäeval, 11. septembril kl 12 Orissaare spordihoones, kl 16 Kuressaare gümnaasiumi juures ja esmaspäeval, 12. septembril kl 18 Kaali kooli juures. Autor: Ivika Laanet Reede, 09. september 2016.“Osalejad saavad teadmisi tervislikust liikumisest laiemalt ja kepikõnnist kui ühest kõigile sobivast ja kasulikust liikumisharrastusest,“ rääkis Rene Meimer, kelle sõnul õpetatakse õiget kepikõnni tehnikat, liikumist erinevatel radadel ja maastikul ning venitusharjutusi keppidega.“Kepikõnd on saanud väga populaarseks kogu maailmas ning ka meil Eestis,“ rõõmustas Meimer, viidates samas, et oluline on kasutada õiget varustust ning õiget kepikõnni tehnikat. Vale tehnikaga võime kasu asemel end vigastada ja ülekoormata liigeseid. Rene Meimer ise on harrastanud kepikõndi aastast 2003, teisi juhendab ta aga aastast 2006. 2010. a tegi ta läbi Rahvusvahelise Kepikõnni Liidu (INWA) juhendajate koolituse ning nüüd koolitab ta ka uusi juhendajaid Eestis.Meimer märkis, et kepikõndi ei soovitaks ta nimetada spordiks, vaid liikumisharrastuseks. Kepikõnnis peaks välistama võistlusmomendi ja tulemuste saavutamise.“See on kehalise tegevuse ehk liikumisharrastuse vorm, mis sobib oma tervisliku seisundi parandamiseks või vormishoidmiseks,“ selgitas ta, tähendades, et kepikõnd on eriti hea, sest see sobib kõigile, seda saab harrastada igal pool ning igal aastaajal.Kel endal kepid, võtku need koolitusele tulles kaasa. Tunnis kasutamiseks on tal endal välja laenata ka paarkümmend paari keppe.Seekordne kepikõnni-ekspress Saaremaal toimub pühapäeval, 11. septembril kl 12 Orissaare spordihoones, kl 16 Kuressaare gümnaasiumi juures ja esmaspäeval, 12. septembril kl 18 Kaali kooli juures.

Veel artikleid samast teemast »