Täiskasvanute kunstiõpe saab järje

Reede, 09. september 2016.



Kultuurikeskuses avatud näituse “Kuulamine ja nägemine” avamisel ütles juhendaja Ott Lambing, et täiskasvanute maaliõpe jätkub oktoobris.



Reedel avati Kärdla kultuurikeskuses sama maja maaliateljee õppurite näitus, kus kõrvu nii õpilaste kui täiskasvanute kunstiringi tööd. Esindatud on kümme autorit 18 maaliga. Ateljees maalisid 2015–2016 hooajal ja esitasid oma tööd näitusele õpilased Luisa Harjak, Inger-Liis Heinsoo, Kertu Kaubre ja Jannela Kokla. Veebruarist maini väldanud täiskasvanute koolituse läbisid ja oma töid esitlevad Margarita Korol, Tiia Liibert, Liina Sahtel, Agnes Isabelle Veevo, Annely Veevo ja Kaira Västrik.



Maalijad on käsitlenud teemasid meri, lilled ja inimene. Noorte ja täiskasvanute töödel on hõlbus vahet teha, sest viimased on oma tööd lõpuni vormistanud ehk iga lõuendile tehtud töö on saanud ka raami.



Näituse kujundaja Ott Lambing rääkis, et kui täiskasvanud said juhendatud õpet viis kuud, siis noorte õppurite õpiaeg on olnud, sõltuvalt autorist, üks kuni neli aastat.



Tegu polnud päris esimese täiskasvanute maalikoolitusega kultuurikeskuses, kuid paus oli päris pikk. Esimene täiskasvanute kunstiring tegutses samas 2005. aastal. Toonasel kursusel osales Tiia Liibert, kelle töid saab näha ka nüüd.



Ott Lambing avaldas lootust, et tema õpilased jätkavad maalimisega ja põhjust selleks tema hinnangul jagub – kui autoreil jagub vaid soovi ja tungi.

Hiiu valla kultuuri- ja vaba aja keskuse juhataja Margarita Korol, kes ka ise koolitusel osales, naljatas, et tema jaoks oli kursusel kõige suurem väljakutse gerbera – igal teisipäeval, kui maalijad kokku said, oli lill muutunud, sest eelmine ei pidanud kuigi pikalt vastu. Lahenduseks ja kingiks juhendajale andis ta kursuslaste poolt üle gerberapoti. “Tahan sind kiita, Ott – lisaks sellele, et sa oled suurepärane kunstnik, sain ma kogeda, et oled ka suurepärane pedagoog,” lausus Margarita.



Õpilaste muljeid



Üks näitusel osalejaid, Liina Sahtel tegeleb maalimisega aktiivsemalt 2014. aastast. Liina rääkis, et kodus maalimisega võrreldes oli koolitusel hõlpsam, sest Ott juhendas, suunas ja aitas vigadele kiiremini jaole saada. “Ise vaatad, et midagi nagu ei sobi, aga milles häda seisneb, ei jõua järeldusele. Ott ütles kohe, et suuna tähelepanu sellele objektile või vaata seda kohta veel üle,” rääkis Liina. Varem on ta õppinud Tartu rahvaülikoolis Robert Suvi juures, sel aastal ka Aapo Puki juures. “Kõik kolm, kelle juures olen käinud, on väga erinevad isiksused ja igaühelt õppisin erinevaid nüansse,” nentis Liina.



Annely Veevo rääkis, et temale meeldis kursuse juures kõige enam vaikus – tulid kohale, mingit lobisemist ei olnud, vaikselt nohistasid omaette. “Hiljem hakkasin tundma, et see on teatud mõttes teraapia: tuled seeläbi oma pingelisest tööpäevast välja ja lähed ateljeest koju ülirahulikult.” Annely ütles, et plaanib kindlasti edasi maalida. Enne seda kursust puutus ta maalimisega kokku viimati 30 aastat tagasi.



Kaira Västrik ütles, et tema nautis olukorda, et kokku said aeg, koht ja õpetaja – ta ei saanud seda võimalust käest lasta. Kaira lõpetas 17 aastat tagasi Jõhvi kunstikooli ja oli maaliõppe jätkamist väga kaua igatsenud. “Iseseisvalt on maalimiseks aega palju raskem leida – siin oli suunaja, koht ja samade huvidega inimesed. Väga tore oli,” kiitis ta.



Kiidusõnu ja tänu jagasid Ott Lambingule ka Hiiu vallavanem Reili Rand, volikogu esimees Jüri Ojasoo, Hiiumaa muuseumist Helgi Põllo ja Jaanika Kuusk ning Hiiumaa kunstnike vabaühenduse HiKu esindaja Kaja Hiis.

Kärdla kultuurikeskuse maaliateljee tegutseb aastast 1994 ja selle aja jooksul on kunstioskusi omandanud paljud õpilased.



