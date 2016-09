NÄDALALÕPP

Õnnepalu “Mäed” esietendub draamateatris

Reede, 09. september 2016.



Autor: Harda Roosna Reede, 09. september 2016. “Vennase” publik Kalana paadikuuris esinejaid tänamas, lavastaja Aleksander Eelmaa (paremal) ja autor Tõnu Õnnepalu. FOTO: Harda Roosna Kirjanik Tõnu Õnnepalul on saanud lavaküpseks järjekordne, arvult neljas lavalugu. “Mägede” lavastajateks on Aleksander Eelmaa ja külalisena Garmen Tabor. Esietendus on varsti, kolmapäeval, 14. septembril Tallinna Draamateatri väikeses saalis.



Osades Pääru Oja või Christopher Rajaveer, Aleksander Eelmaa, Ester Pajusoo, Külli Teetamm (Tallinna Linnateater) või Liisa Saaremäel. Musitseerib tšellist Leho Karin (külalisena).



Lavastuse kunstnik on Liisi Eelmaa (külalisena), helilooja Lauri-Dag Tüür (külalisena) ja valguskunstnik Priidu Adlas (Tallinna Linnateater)

Lavaloo sissejuhatus: “Mäed on järsud. Kõik on seal järsk. Alles oli kõik selge ja klaar, avarus lõputu, järsku on kõik kadunud – ainult udu. Üks hooletu samm, ja kadunud oled sa isegi… Mägedes on toetuspunkti leidmine iga hetk eluline, füüsiline küsimus. Taevasinasse tõusmiseks tuleb kõvasti maa külge klammerduda. Aga elus?



Vana Munk istub pingil ja vaatab mägesid. Ei kipu üles ega alla. On ise nagu mäed. Kas ta teab? Nii Poiss kui Tüdruk usuvad omal kombel, et teab. Igal juhul on ta ainus, kes neid siin kuulab, peale mägede.

Aga mõistab ta neid või mõistab ta nende üle kohut või hoopis naerab nende üle? Või ehk on ta nende küsimuste ja nende armastuse vastu sama ükskõikne kui need kaljud ja see lumi seal üleval? Või hoopis…”



Septembris on kavas neli, oktoobris ja novembris kolm, detsembris kaks etendust.

