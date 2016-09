NÄDALALÕPP

Nelja Nurga galerii esimene “välisnäitus”

Reede, 09. september 2016.



Nelja Nurga galerii Kärdlas, Hiiu vallavalitsuse “põranda all” on praeguseks olnud avatud natuke rohkem kui aasta – täpsemalt aasta ja kolm kuud.



Selle aja jooksul on olnud mitu suuremat väljapanekut Hiiumaa ja Hiiu saarega seotud kunstnike loomingust. Galerii püsikollektsioonis ja müügiosas on praeguseks juba 40 hiidlasest ja suvehiidlasest kunstniku töid, kujutavast kunstist ja fotokunstist tarbekunstini.



“Tasapisi leitakse meid kahe panga rahaautomaatide ja Telia poe tagant üha enam üles,” ütleb üks galeriste, klaasikunstnik Kalli Sein. “Senised tegutsemiskuud on olnud peamiselt suunatud Hiiumaa kunsti “põranda alt” üles leidmisele, väljatoomisele ja laiemale tutvustamisele, aga sel sügisel alustame galerii eesmises, nn näituseruumis “välisnäitustega”. Galerii tagumises osas jääb endiselt vaadata Hiiumaa kunstnike looming.”



Seina sõnul on nn välisnäitused mõeldud jätkama Reigi pastoraadis aastatel 2013–2015 toimunud näituste tava. Hiiumaale tahetakse tuua Eesti kaasaegse kunstielu parimaid esindajaid, kes ka rahvusvaheliselt tuntud.

“Soovime pakkuda hiidlastele nendega lähitutvust, käega kompamist ja veendumist, et kõik ilus on lihtne – tuleb see vaid üles leida ja märgata,” sõnastab Sein eesmärgi.



Kuivõrd Reigi pastoraat on oma kõrge ea ja kehva tervise tõttu näitusetegevuseks praegu suletud, taastatakse näitusetegevuse väiksemal, aga Hiiumaa kultuurielu suhtes kindlasti kesksemal pinnal – Kärdlas Nelja Nurga galeriis, Keskväljak 5a büroohoones.



“Metsik esteetika”



Galerii esimeseks “välisnäituseks” on 19. septembril avatav Eesti ühe olulisema fotokunstniku Peeter Lauritsa “Metsik esteetika”.

Koostöös Tallinna Vaal galeriiga avataval näitusel saab näha autori töid eri loomeperioodidest. See võimaldab jälgida kunstniku fotograafiliste väljendusvahendite varieerumist, foto kui meediumi kunstiliste ja tehniliste vahendite piire.



Kunstnik on läbi oma loomeperioodi püüdnud dešifreerida looduses avanevaid müstilisi ja müütilisi koode ning avardanud selle kaudu fotograafia rolli Eesti kultuuriruumis. Ses mõttes on Peeter Lauritsa filosoofiline fotolooming omal moel võrreldav Valdur Mikita lingvistilistes metsades hõljuva sõnalise mõttega, aga fotograafia vahenditega. Mõlemad loojad on teinud ka koostööd ja nende loomingulise sünergia tulemusena elustuv eestlase ja Eesti looduse ürgolemus on kuulajale-vaatajale lummav kogemus, mis sisaldab kõditav-kõhedat äratundmist.



Peeter Laurits: “Juba paarkümmend aastat on mind erutanud mõte looduse ja kultuuri ristteest, biosfääri ja semiosfääri ühendamisest. Kuuseokkaid võib lugeda nagu teksti ja teksti võib sisse hingata nagu varahommikust metsa. Need mõtted on seotud ka hiljutiste arengutega küberneetikas – tähelepanu on nihkumas tehisintellektilt ühisintellektile. Minu viimased näitused “Logos & Mythos” ning “Codex naturalis” laiendavad ühisintellekti ideed veelgi ja mängivad mõttega võrguühendusest meist erinevate eluvormide, näiteks üraskitega. Mulle meeldib sambla ja sääskedega kooris mõelda. Õnneks pole ma oma veidrustega üksi – teeme tihedat koostööd Valdur Mikita, Margus Oti ja ansambliga Eeter.”



Kõik, kes mõtlevad metsa ja loodusega koos, on huvitatud filosoofilisest fotograafiast, looduse mõtestamisest ja vaatenurkadest, mis avanevad põneva nägemise ja mõtlemisega fotokunstniku maailmas (ja võibolla on käinud ka juba hiiumaistel kohtumistel Valdur Mikitaga), on oodatud näituse avamisele ja autoriõhtule esmaspäeval, 19. septembril kell 17 Nelja Nurga galeriis.

19. septembri päeva jooksul ootab Peeter Laurits galeriis kooliõpilasi, keda fotograafia, kunst ja looduse filosoofiline mõtestamine köidab. Õpetajatel, kes soovivad koos õpilastega kasutada võimalust näitust 19. septembril külastada ja Peeter Lauritsaga tundide raames kohtuda, palume kontakteeruda ajakava koordineerimiseks kunstiõpetaja Sulev Loopaluga.



Peeter Lauritsa fotode näitus saab teoks tänu Kadi-Ell Tähistele, kes Vaal galerii poolt aitab näituse Hiiumaale tuua.





Peeter Laurits

Sündinud 1962. Peamiselt iseõppija, täiendanud ennast Tartu ülikoolis, Leningradi riiklikus ülikoolis, Eesti humanitaarinstituudis ja New York International Center of Photography’s. 80-ndate lõpul keskendus fotograafiale, rahvusvaheline näitusetegevus algas 90-ndatel ja on olnud tihe.

Tema näitustegeograafia on lai – isikunäitused on toimunud Londonis, Berliinis, Moskvas, Skandinaavias ja Lõuna-Koreas. Lauritsa töid on omandanud mitmed muuseumid ja erakollektsioonid Eestis ja välismaal.

