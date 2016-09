NÄDALALÕPP

Kalasoolikad ja toidumängud Nelja Nurga galeriis

Reede, 09. september 2016.



Nelja Nurga galerii Kärdlas on kahel päeval haaratud Hiiumaa toidu- ja kunstinädala üritustesse.



Reedel, 15. septembril on galerii avatud kell 11–22. Sel päeval keskenduvad galeristid kalateemadele, kuna saareline elu oma igapäevaste eluliste teemadega jätab jälje ka saare kunstnike loomingusse. Endalegi ootamatult avastab vaataja, kui palju on kunstis igapäevast elu ja toitu – kala, aiasaadused, puuviljad. Hiiumaa kunsti puhul on konkurentsitult aukohal kala.

Nii toovadki galeristid sel päeval aupaistesse kala – kalamaalid, kalavaagnad ja kalasoolikad, kalateemad ja kalafilosoofia.



Ja selles jutus pole mingit “kala” – kõik võivad tulla ja selles veenduda 15. septembri õhtupoolikul. Laupäeval, 16. septembril kell 11–17 on galeriis toidumängud.

Kes poleks kuulnud lapsepõlves keeldu “Toiduga ei mängita!”. Mõelgem hetkeks, kui palju loomingulist mõtlemist võib selle, rasketel aegadel küll väga põhjendatud, kuid praeguse raiskamise valguses oma esialgse mõtte kaotanud keelu tõttu kaduma minna...



Seetõttu ongi galeriis avatud loominguline katselabor “Mängi toiduga!”, kus läbi terve päeva saab mängida toiduga ning kell 12 ja kell 14 toimuvad Valev Seina loomingulised toidumängud, mis igaühe kujutlust avardavad. Mängud on erinevad, nii et osaleda võib mõlemal kellaajal. Kel aega ja mängulusti, on oodatud terve päeva jooksul toidumängusid kaasa tegema. Huvitavad toidukunsti mõtted ja vahendid võib galeriisse kaasa võtta. Koos proovime leida loomingulise lahenduse, kuidas toiduainetega saab ja võib jätta ka püsivama jälje kui vaid igapäeva olmelises keskkonnas tekkiv.



