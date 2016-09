NÄDALALÕPP

Naised roolis: Tiina ja Viivi

Reede, 09. september 2016.



Kui linnas on inimesed juba harjunud, et peatusesse sõitva bussi roolis on naine, siis maal tekitab see paljudes ikka veel rõõmsat imestust.



“Pea iga nädal saan häid emotsioone,“ sõnas neljandat kuud bussifirmas Atko Lääne-Saaremaa liinidel bussijuhina töötav Tiina Saaretalu, naerdes, et veel vaimustus ei vaibu.



Näiteks vaadanud just ükspäev üks vanamammi ukse vahel ja imestanud, et tema ei ole veel oma silmaga naisbussijuhti näinud. Hiljuti tulnud hommikul unise näoga poiss bussi, tõstnud pilgu ja siis, kui näinud, et naine on roolis, naeratanud laialt. Ega ju maainimesed linnaliinibussiga ka eriti sõida.

“Linnainimesed on ju harjunud, et Viivi neil seal on,“ muigas Tiina, kelle sõnul on reisijate tähelepanu tegelikult lõbus.



Teab reisijaid nägupidi



Üle kahekümne aasta bussijuhina, neist viimased üheksa aastat Atkos linnaliini sõitnud Viivi Asumaa sõnas, et teda linnas bussiroolis nähes keegi enam suurt ei üllatu. “Tunnen juba reisijaid nägupidi ja mitte ainult, iseloomusid ka,“ muheles sõbralik ja lahke loomuga bussijuht.



Ta selgitas, et kui klient bussi astub, siis ta juba teab, kellega võib rääkida ja kellega mitte. “Mõne käest võid kohe nahutada saada,“ tõdes Viivi, jutustades, et on ju ka selliseid, kes tahavad lihtsalt oma paha tuju kellegi peal välja elada. Ning mõnikord juhtub selleks persooniks olema just bussijuht.



“Aga see tuleb alla neelata,“ teab Viivi, kelle sõnul on bussijuhi amet samas tore. Saab palju lobiseda ja Atkos on neil koos vahva seltskond. Ega kaks roolinaist omavahel palju kokku saa. Üks tuleb ja teine läheb. “Aga Tiina on tore naine,“ kinnitas Viivi.



Kui küsisin Tiinalt, kas ta on leidnud bussijuhi ametis oma elu kutsumuse, vastas krapsakas ja ettevõtlik naine, et kui ta kooliaja ja talve üle elab, siis ta ütleb, kas ta on järgmisel sügisel veel bussijuht või mitte. Sest raskemad ajad ja keerulised teeolud on veel ees.



Maal on põnevam



Tiina õppis bussijuhiks Hiiumaal koos abikaasa Heikiga. Just kaasa olnudki see, kes innustanud teda õpingutele.



“Ja praegu olen ma küll rahul,“ kinnitas Tiina, keda on juba lapsepõlvest peale huvitanud erinevad masinad. Lisaks on Tiinal olemas ka veoautojuhi C-kategooria load, nii et valmidus veoautoga, ehk küll järelhaagiseta, sõita on ka täitsa olemas.



See, et ta sõidab just maaliine, sobib Tiinale väga hästi. Maal on tema arvates kuidagi põnevam. Bussijuhi ametis Tiina midagi keerulist ei näe.

“Lihtsalt peab olema suure masina tunnetus, et tee peale ja pööretesse ära mahud,“ kõneles ta.



Tiina rõõmustas, et Atko oli nõus ta kohe tööle võtma ja andis võimaluse kogemuste saamiseks. “Mu oma lapsed naeravad, et tänapäeval otsitakse neid, kellel oleks töökogemusi. Aga kogemused tulevadki ju töö käigus, kuidas sa neid muidu saad.“



Küsimuse peale, kas vanemad kolleegid kipuvad vahel ka õpetama, sõnas Tiina, et ta kuulab hea meelega, mida nad räägivad.

“Tihtipeale annavad nad häid soovitusi. Näiteks, et kui sa seal sõidad, ära sisekurvi satu, seal on nii pehme, et tõmbab rooli käest ära või ole ettevaatlik seal kruusateel. Hea on ju selliseid nüansse teada.“



