Lapse suu ei valeta – killukesi möödunust

Esmaspäev, 13. november 2017.



Autor: Maria Peep Esmaspäev, 13. november 2017. Kahe ja pooleaastane Kätlin. "Kas sa võimled?” “Ei võimle. Kas sa aru ei saa, ma demonstreerin pluusi.” Kuidas 3-aastane Kätlin “Bambit” luges



Sõbranna tuli oma pojaga meile. Poiss oli just saanud seitsmeaastaseks ja kooliminek ootas ees. Mu tütar pakkus poisile “Bambit” lugeda – koolis tuleb ju lugemist harjutama hakata. Poiss keeldus. Siis võttis kolmeaastane Kätlin laualt raamatu ja luges poisile ette. Väga soravalt ja ladusalt. Poisi ema oli vapustatud.



Aga selgus, et Kätlin ei tunne mitte ühtki tähte. Kogu “Bambi” oli lapsel peas, isegi lehekülge pööras ta täpselt õigest kohast. Peale selle olid tal peas “Okasroosike” ja “Kolm põrsakest”. Kui mina talle ette lugesin ja mõni sõna vahele jäi, Kätlin parandas.



Kolmeaastase Kätlini esimene kiri



Kätlin palus, et anna talle niisugust paberit, ta tahab kirjutada. Selle niisuguse paberi all mõtles ta perfokaarti. Andsin.



Kätlin kirjutas perfokaardi saehambaid-aedpisteid täis. Tulid ilusad sirged read ja ühtlased siksakid /VVVV. Siis andis paberi mulle ja ütles: “Loe, mis ma sulle kirjutasin!”



No kuidas ma neid siksakke loen! Siis tuli idee: “Ehk loed mulle ise, mul ununesid prillid kooli ja ilma ma ei näe”.



Ja Kätlin “lugeski” – kiiresti ja soravalt. Umbes nii, et kui sa sõidad bussiga linna, siis võtad ikka bussi sisse minnes ja bussist välja tulles kinni sellest torust, mis ukse juures on. Teised ka võtavad sellest torust kinni. Toru küljes on palju pisikuid. Pisikud jäävad käte külge. Kui koju tuled, siis pese alati ruttu sooja vee ja seebiga käed puhtaks – siis pisikud surevad ära ja sa ei jää haigeks.



Kätlin kirjutas teise samasuguse kirja veel – Gunhildi jaoks. Gunhild on meie hea tuttav – soomerootslane. Mina lisasin “tõlke” juurde ja kirjutasin ümbrikule aadressi peale. Kätlin viis ise kirja posti.



Gunhild rõõmustas, et pisikene Kätlin mõtles tema peale ja kleepis “kirja” köögi kraani kohale – et oleks alati meeles väljast tulles käsi pesta – muidu võid haigeks jääda.



Kaevu juures nutmas



Hakkasime kahekesi kesklinna minema. Panin enne Kätlinile kingad jalga ja tema hakkas trepist alla minema. Mina hüüdsin veel järele, et oota all välisukse juures.

Ma panen potased jalga, keeran ukse lukku ja tulen ka kohe.



All ukse juures ei olnud kedagi. Vaatasin õue ja kuuride ette – seal ka ei olnud kedagi. Kuhu kolmeaastane laps selle minuti jooksul kaduda sai?!



Helistasin tema sõbrannale – ehk läks neile. Seal ei olnud. Teise sõbranna juures ka ei olnud. Siis tuli telefonikõne minu telefonile. Keegi naine helistas: “Teie laps seisab kohvik-veski lähedal kaevu juures ja nutab – eksis ära ega oska enam koju tulla.” No hea, et vähemalt minu numbrit teadis. Ütlesin , et püsigu nüüd seal, ma kohe tulen.



Siis hakkasime orienteerumisega tegelema. Vaata, peaaegu igast kohast paistab linna kõige kõrgem maja – veetorn. Siit paistab ka luteri kiriku torn. Kas näed? Mõlemad on peatänaval. Seda tänavat sa tead – oleme sellel tänaval mitu korda käinud. Siin on turg ja laste mänguväljak.



