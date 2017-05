Aastad ja inimesed

Temal oli vähe lasteraamatuid

Mirjam oli 7-aastane. Tüdruk teadis, et kusagil on sõda. Mis see on, ta täpselt aru ei saanud. Ema ja külanaised arutasid lapse kuuldes, et Eesti ajal oli kõike saada, et oli suhkrut ja poesaia ning botikuid ja kalosse. Nüüd pole mitte midagi, kõik olevat sõja süü.



Ja Mirjam mõtles, et ju sõda ükskord ennast neist ilusatest asjadest lõhki sööb ja otsa saab. (Maalaps kuulis ka seda, et lehm võib end “täis süüa” ja saab siis otsa).



Tüdruku õde ja vend olid küllalt suured, et pisku lapsele mõnikord raamatuid ette lugeda ja lapse jaoks segaseid sõnu lahti seletada.



Oli üks kurb jutt huntidest ja tädi Maali kitsest. Pealkiri oli “Tädi Maali kits pidas koiduni vastu”. Kõik oleks lihtne olnud, kui Mirjam ei oleks midagi ette kujutanud. Noh, hundid sõid kitse nahka ja kõik. Tüdruk aga mõtles, et äkki tulevad kusagilt hundid ja hakkavad teda taga ajama ning siis on nii paha ja hirm. Pisku ei lubanud suurtel enam seda ette lugeda. Ta hakkas kohe nutma.



Esimene värviline raamat



Kord aga tegi vend õekesele nii suur rõõmu, et laps ei osanud seda sõnadega väljendada, ta ainult tundis heameelt ja laulis, ja laulis.



Selle õnne põhjus oli esimene raamat värviliste piltidega. Kõik raamatud olid enne seda tumedate piltidega. Selles raamatus olid kõik puud metsas just sellised nagu lapse maja taga Kirikuniidis pärispuud. Tüdruk aina vaatas ja laulis õnnest, et on nii tarku inimesi, kes joonistavad värvilise puu. Sõna “maalimine” oli Mirjamile tundmatu.



Ühel leheküljel olid raamatus kevadised puud, teisel samad puud suvel. Siis tulid sügisesed puud. Talviseid puid tüdruk pikalt ei vaadanud. Talvel oli ta sageli haige ja nende kodu uks varjas Kirikuniidi ära. Ega ta polnudki talvist metsa pikalt näinud. Sõja aeg, lapsel polnud pätte jalga panna selliseid, et pikalt õues olla.



Suhkur oli ka Mirjamile tundmatu asi. 1940-ndal aastal oli ta veel nii väike, et suhkrut ei mäletanud. Ja pärast seda suhkrut polnudki, oli ainult siirup. See tegi ju ka pärnaõietee magusamaks. Mett laps teadis, no seda sai ta jõulu ajal natuke.



Karm aeg olevat, räägiti. Mehed saavad sõjaväljal asja eest, teist taga, surma. Külaperedes elatakse “tattnina” valgel, süüakse sibula soolvett runntuhliga. Kõik tuleb normiks viia, ise ole poolnäljas. Oli 1943. aasta. Mirjamil olid aga mõned raamatud ja pildid nendes. Ta mõtles teisi pilte juurde. Näiteks luges ise kusagilt juttu suurest karust ja jahimehest Rasva Jaagust. Karu kujutas tüdruk täitsa ette. See on paks ja suur ning tugev tumepruun loom.



Aga Rasva Jaak peab ikka pisike mees olema, sest ta pugenud viljanabra sisse, et karu maha kõmmutada. Aga karu võtnud nabra koos Jaaguga sülle ja viinud metsa. Jaak, loll, roninud just varakõrbese nabra sisse. Karu ju sööb heameelega kaeru. Pidavat suuga matsutama.



Kaks piltidega raamatut oli veel



Pildipiibel oli juba närudeks lapatud. See seisis kummuti sahtlis enamjagu ajast. Selle veidrate poolpaljaste meeste piltidega raamatu võttis ema alati pärast kadripäeva välja. Nii oli ta oma tütre ja poja kuigipalju enne kooli jumalasõna juurde toonud. “Mirja, hakkame nüüd ka jõululaule õppima. Sel aastal läheme koolimajasse jõuluvana juurde. Sa pead kooliga harjuma, mõtle isegi, oled juba aasta üle koolilapse vanuse. See kõik sõja süü, kes teab, mis tuleb.”



Laulud õpetas ema juba kaks aastat tagasi lapsele selgeks, vaja ainult üle korrata. Jälle lauldi “Oh lapsed nüüd tulge ja tõtake kõik…”

“Püha öö” oli ilusa viisiga. Seda laulis tüdruk ka suvel vahel õunapuu okste vahel istudes.



Piibliga oli teine lugu. Sellest ei saanud aru. Jutt oli selge. Aga need inimeste riided seal piltidel olid tüdrukule mõistatus. Kõigil lahtised kangad ümber.

Kuidas need tööd tehes ümber püsivad. Mõni mees ülemisest otsast päris paljas, all kõhu peal kokkukeeratud käterätik. Aga kui see rätik äkki ära kukub, siis on ikka suur häbi küll.



Kogu see usupiibli asi oli talle segane. Üks kapsaks lapatud raamat oli neil kolme lapse peale veel: “Suur Tõll, saare vägilane ja ta naine Piret.” Selle jutt oli salmidena kirjas. Lapsed koolis peavad aga oma sõnadega jutustama Tõllu elust. Algas nii: “Muiste elas Tõllustes Tõllus suur ja vägev mees. Vankriratas hakkas tal üheksa versta veerema. Kui oli Tõll, siis näljane, pani paja (Mis on pada? Saare lapsele öeldi katel) tulele. Seni, kuni leem seal vahtu lõi, Tõll ju Hiiust kapsast tõi.”



Lugulaulus oli kõik riimis. See oli nii kerge meelde jätta. Tõll võitles vaenlastega sel ajal, kui Piret kerisekive põllu sees kandis. Kui poleks vaja võidelda olnud, oleks Tõll Piretit vist aidanud. Isa ütles ka, et saarlased pidid kogu aeg vaenlasi tõrjuma. Kurb oli, et Tõllustesse tulidki vaenlased.



Tõll läks ära Sõrve säärde ja heitis maa sisse magama. Ütles, kui kange hirm rahval käes, hüüdku Tõllu appi. Aega läks mööda, sõrulaste külapoisid olid nii ulakaks läinud, et tahtsid Tõllu tõusmist näha. Nad hüüdsid ulakusest: “Tõll tõuse ruttu, vaenlane maal!” Tõll tõusis, oli olnud vägevalt suur mees, vaatas üle metsade, vaenlast polnud, ja vajus maa sisse tagasi.



Muide Mirjami lapseeas oli Sõrves suur sõda kahe vaenlase väe vahel. Tüdruk tundis Karja asunduses, kuidas Sõrves 1944. a sügisel maa lennukipommidest värises. Mirjam sai 8. oktoobril 1944 kaheksa-aastaseks.



Sõuke jutt sai sõja-aja tüdruku lasteraamatutest.



