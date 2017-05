Aastad ja inimesed

Kas soa veel määletad?

Esmaspäev, 15. mai 2017.



Äi üht, polnd see kohloosi loomisaeg kerge ühtid. Kukelauluga sai kaatsed jalga tömmat ja akka aga pihta. Pitk pääv orjamist ees. Lehm möögis juba lautas. Roni kartsast laudile ja kuku pepri alla vihtuma - neid pidi jo ka kogu oidma.



Eina sai põlluvaheteedelt ja ajaäärtest enne sügist niidet, seda muidud siis kui kohloosiein küünis oli. Lammastel sai suisel aal agu teht. Sõid nõnna, et laut kabises. Egas tol aal alge saand pliita alla rookida, neid sai leivaahju jaoks oit.

Puud olid metsas loet, vähe vaakad. Kui oksakimp lehtest puhtaks närit, läks see pliita kurku.Teadsa kudas kuivand kadakad tules kärisesid, oh sa jutt, tuhlikatel oort tansis kut kevadine vassikas esimest korda õue pääl! Öösse oli lumi kaevutee kinni tuisand, kus siis olid külmad talved!



Kaevuvinn oli jäes, libe kut angerjas, andis kinni oida. Anged ulatasid katuse räästasse. Ommiku kui viljakohvipurust vett silguleivaga kõhtu lastud sai, tuli lumega põnkides obusetalli menna.



Obu ree aiste vahele ajada ja pöllalt põhku tooma. Vana kronu oli pehme väoga, egas polnd neilgi ead ninaesist mette.



Kohloosi lautas olid lehmad virtsaga koos, ka eina nappis - vahest närisid näljaga männi- ja kadakaoksi.



Määletan mõnd lehma kes änam ei jaksand püsti seista, sel pandi köied kõhu alt läbi, otsapidi laepalgi külge. Muidu ep saand ju lüpsa ka mette, mis sealt küll võtta oli?



Oh, olid irmsad ajad, palka pole olndki, äi soukest elu taha mette tagasi. Sügise tuhlivõtt käis lumeni välja, kus siis need ratturid olid? Ning siis veel see põldude kündmine!



Kõik töö sai obustega valmis teht. Kaks kronu saha ees, ise kut kuivand kõrs lookas kalossides järel. Ma kaalusi siis 50 kilu - raske töö kooris liha päält äe. Nüüd ulgutakse mööda ilma ringi, me pole kuskile saand, vaat nõnda.

Tuhlis ja nott oli igapäävane toit, ää kui silku ka kõrvale sai. Nee kesse mere ääres elasivad, nende söömalaual polnd äda midagid, see oli kut pidu!



Suisel aal värsket silku, turssa ning karust ahvenat ikka juhtus saama. Liha, seda ep jätkund, kui, siis sai see pereliikmete vahel ära jaotat, nibin-nabin, igaühel laual oma ports.



Nüüd pole muudkui kannata kondivalu, öösse ep saa magada ka mette. Määri siin end punase obuse salviga - mul va roima. Varsti tuleb pinsipäe, hambad suus lagund, inimeste seas äi julge suud lahti tehja, niikut vana vokk, äi selle pisku pinsi eest kaht asja soa.



Ea, kui söönuks saab ning maksud kaelast äe. Kirstu jaoks peab ju koa jaguma. Vaat sedasi. Autor: Almi Tugev Esmaspäev, 15. mai 2017.

