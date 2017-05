Aastad ja inimesed

Kenad tüöd keik

Esmaspäev, 15. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Sedasi võib murdekeeles öelda tänavuse murdevõistluse kohta. Ja ma heidaksin sellele pilgu.



I auhinna saanud Almi Tugev esines nii proosapala kui luulega. Ja oli tunda, et ta valdab valjala murrakut kenasti. II auhinna saanud Margareta Kolga töö on muhu murrakus. Ka küllaltki tugev proosapala „Kuidas ma suletalgus köisi?“ III auhinna saaja Jannu Holsting aga on kirjutanud seto murrakus.



Kogu võistluse tööde kohta võibki öelda, et need on väga eriilmelised.

Nooremate osavõtjate töödes on ka head murdekeele tundmist, nagu Mariliis Alberti „Vanaema soov lapselapsele.“



On töid nii karja kui pöide murrakus.



Omal ajal ütles kodu-uurija Aadu Toomessalu: „Murrakud on õnneks väga erinevad, segi neid ei aja. Kuid peab olema head murdekeeletaju, et omakandi sulaselget murrakut kirja panna.“ Mees ise näitas sellega head eeskuju. Ja seda tõendab siiani tema raamat “Tuulik kadakas ja leib.“



Mis on murdevõistluse teemad?



Kõige sagedamini elujuhtumid ise, loodus ja inimene. Töö. Variante on erinevaid. Huvitavad on murdekeelsed dialoogid. Peamiselt igapäeva elu-olu kohta.

Miks aga üks töö teisest on parem, väärikam? Siin tulevad kõne alla keelenüansid. Lugude ideed ja kunstiline küpsus. On tavalisi, on aga ka kirjanduslikumaid töid.



See murdevõistlus näitab veel kord, et murdekeel on elavnemas. Huvi pärast toon siin ära lõigu seto murdekeelest Jannu Holstingi tööst „Tereh!“

„Kiilt om vaja herähtädä! Tuuperäst ma kirodage.



Ma ole Aado Taani poig Jaan. Te Aado Taanit tiäi, noh ta olõi Räpina kandih käänu kah! Taani oli Miilval talo peremiis, Piitre ja Leena kõge vanemb poig, sai talo hindäle, tõõsille latsile vellokesile Saamole ja Ossile mass nääde osa vällä...“



Murdekeele võlu avastame jälle iga päev. Oli aeg, kus koolis isegi ei lubatud murdekeelt kõnelda ja tekstides olid murdekeele väljendid vead, mida õpetaja punase tindiga parandas.



Nüüd on kõik murdekeele kõnelejad munuksed (muhu murrakus kenad) lapsed.

Kui korraldame järgmise murdevõistluse, siis soovitan julgemalt valida teemasid, osaleda koguni mitme tööga ja proovida kindlasti kätt ka murdeluules selle väärtustamiseks.



Murdekeel on keelerikkus. Omal ajal pööras murdesõnadele suurt tähelepanu kuulus keeleteadlane Johannes Aavik. Ta koostas murdesõnaraamatu, mis ilmus 1919. ja 1921. aastatel. Soovitaksin seda raamatut uurida ja lugeda, sest see annab ligi 4000 murdesõna. Raamatu saab kindlasti laenutada Aavikute Majamuuseumist. See võib olla abiks järgmisel murdevõistlusel osalemisel, sest igale tööle annab väärtust juurde murdesõnade rohkus. Autor: Enda Naaber Esmaspäev, 15. mai 2017.I auhinna saanud Almi Tugev esines nii proosapala kui luulega. Ja oli tunda, et ta valdab valjala murrakut kenasti. II auhinna saanud Margareta Kolga töö on muhu murrakus. Ka küllaltki tugev proosapala „Kuidas ma suletalgus köisi?“ III auhinna saaja Jannu Holsting aga on kirjutanud seto murrakus.Kogu võistluse tööde kohta võibki öelda, et need on väga eriilmelised.Nooremate osavõtjate töödes on ka head murdekeele tundmist, nagu Mariliis Alberti „Vanaema soov lapselapsele.“On töid nii karja kui pöide murrakus.Omal ajal ütles kodu-uurija Aadu Toomessalu: „Murrakud on õnneks väga erinevad, segi neid ei aja. Kuid peab olema head murdekeeletaju, et omakandi sulaselget murrakut kirja panna.“ Mees ise näitas sellega head eeskuju. Ja seda tõendab siiani tema raamat “Tuulik kadakas ja leib.“Mis on murdevõistluse teemad?Kõige sagedamini elujuhtumid ise, loodus ja inimene. Töö. Variante on erinevaid. Huvitavad on murdekeelsed dialoogid. Peamiselt igapäeva elu-olu kohta.Miks aga üks töö teisest on parem, väärikam? Siin tulevad kõne alla keelenüansid. Lugude ideed ja kunstiline küpsus. On tavalisi, on aga ka kirjanduslikumaid töid.See murdevõistlus näitab veel kord, et murdekeel on elavnemas. Huvi pärast toon siin ära lõigu seto murdekeelest Jannu Holstingi tööst „Tereh!“„Kiilt om vaja herähtädä! Tuuperäst ma kirodage.Ma ole Aado Taani poig Jaan. Te Aado Taanit tiäi, noh ta olõi Räpina kandih käänu kah! Taani oli Miilval talo peremiis, Piitre ja Leena kõge vanemb poig, sai talo hindäle, tõõsille latsile vellokesile Saamole ja Ossile mass nääde osa vällä...“Murdekeele võlu avastame jälle iga päev. Oli aeg, kus koolis isegi ei lubatud murdekeelt kõnelda ja tekstides olid murdekeele väljendid vead, mida õpetaja punase tindiga parandas.Nüüd on kõik murdekeele kõnelejad munuksed (muhu murrakus kenad) lapsed.Kui korraldame järgmise murdevõistluse, siis soovitan julgemalt valida teemasid, osaleda koguni mitme tööga ja proovida kindlasti kätt ka murdeluules selle väärtustamiseks.Murdekeel on keelerikkus. Omal ajal pööras murdesõnadele suurt tähelepanu kuulus keeleteadlane Johannes Aavik. Ta koostas murdesõnaraamatu, mis ilmus 1919. ja 1921. aastatel. Soovitaksin seda raamatut uurida ja lugeda, sest see annab ligi 4000 murdesõna. Raamatu saab kindlasti laenutada Aavikute Majamuuseumist. See võib olla abiks järgmisel murdevõistlusel osalemisel, sest igale tööle annab väärtust juurde murdesõnade rohkus.

Veel artikleid samast teemast »