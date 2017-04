Aastad ja inimesed

Anseküla oli Sõrve kultuurihäll

Esmaspäev, 10. aprill 2017.



Autor: Maimu Jõgi Esmaspäev, 10. aprill 2017. Pedagood Manivalde Jõgi osales aktiivselt pärastsõjaaegses Anseküla kultuurielus. Foto: Irina Mägi / Meie Maa arhiiv Peeter Südda oli Ansekülas köstriks aastail 1848-1866 (pastoriks oli siis teadagi Martin Körber) ja tema kaks tütart elasid veel minu lapsepõlves Ansekülas.



Üks neist, Mari Süda (Err) oli kauaaegne Anseküla kiriku orelimängija. Ta suri 1940. aastal. Tema õde Liisu elas meie lähedal, ta oli suur laste sõber ja me jooksime tihti tema juurde.



Paali talu poisid Peeter ja Hindrek Priske olid tublid bassilauljad, kes Sõrve esimesel laulupäeval 1863. aastal Massi koplis olid olnud kõige kõvemad laulumehed. Kord läinud Anseküla kiriku orel katki ja parandajat polnud kusagilt leida. Pastor mõelnud pisut ja lõi siis käega: “Kui Paali poisid kirikus, siis pole orelit tarviski.”



Pärast Südda oli Anseküla kiriku köstriks Jakob Ait, kes pidas ühtlasi ka koolmeistri ametit ja juhatas laulukoori. Vahepeal küll Anseküla kihelkonnakool suleti, sest koolimajale oli remonti vaja teha. Lapsed õppisid siis Tiinuse koolis.

Kas Jakob Ait siis ka näitemängu tegema hakkas, pole täpselt teada, küll oli aga kooliõpetaja ja näiteringi juht tema poeg Jaak Ait, kelle juhtimisel mängiti Ansekülas enne I maailmasõda mitu näidendit.



On teada, et siis mängis teiste hulga kaasa ka Peeter Tuulik, kes olnud nagu loodud Pila-Peetri osasse. Hiljem valiti Peeter Tuulik Anseküla Põllumeest Seltsi esimeheks. Tema kodu Tamsla talu oma avarate ruumide ja suure klaveriga oli mitmete koosviibimiste kohaks.



Peeter Tuulik küüditati 1941. aastal Siberisse. Hooned põlesid ära 1944. aasta sõjasügisel.



Jaak Ait oli Anseküla kooliõpetaja ja töötas koos Jaak Vapperiga.

1930. aastal tuli Anseküla kiriku pastoriks Ernst Adolf Greinert, kes kohe rajas tugeva laulukoori. Nüüd laulsid kunagise köster Südda ja Paali meeste lapselapsed.



Kooris oli üle poolesaja laulja. Nimetaksin mõned: Rudolf ja Mari Süda, Oskar Err, Hindrek Priske, vennad Peeter ja Jakob Korsar, Albiine Err, Alviine Steinberg, vennad Jüri ja Oskar Tammistud, Marie Põld, Ida Liiv, Liisi Jõgi, Peeter Tees, Triin Lepik jne. Kõiki nimetada ei jõua.



Hiljem lisandus pasunakoor. Mulle on jäänud meelde jõuluõhtune pasunakoori esinemine kirikutornis. Mängijaiks olid laulukoori poisid.



Kuigi kiriku ja koolimaja vahe oli vaid paarsada meetrit, ei olnud pastori ja koolijuhataja Jaak Vapperi vahel koostööd, kuigi Greinert olevat sellise ettepaneku teinud. Vapper tegeles sel ajal kohaliku karskusseltsi ja maanoorte ringiga. Jaak Vapper mõrvati 1941. aastal punaväelaste poolt.



Suvel organiseeris Anseküla rannas purjetamisvõistlusi pastor Greinerti vend, Kuressaare saksa gümnaasiumi direktor Roderich Greinert. Jahtide kõrval võistlesid ka purjepaadid. Esimese auhinna (nahksäärikud) võitis Hindrek Jõgi.

Saksa okupatsiooni ajal oli Anseküla kiriku köstriks Juhan Allik, kes püüdis laulukoori tööd elustada. Õppisimegi mõne uue laulu, paar korda laulsime ka kirikus ja surnuaial.



Pärast Mari Süda surma oli lühikest aega kiriku orelimängijaks tema tütretütar Linda Lepik, kellel oli siis aastaid napilt 15. 1944. aasta sügisel istus Linda oma põleva kodu õuel oreli taha ja alustas koraali.



Kui leegid tõusid üle tee naabermajade kohale, tõmbas nooruke organist registrid rohkem lahti, kuid oreli hääl kadus tule mühinasse. Linda mängis kuni majadest jäid tuhahunnikud. Paari päeva pärast tuli tal jagada sõrulaste rasket saatust.



Sõda purustas Sõrve kitsaima koha Anseküla ümbruse täiesti. Endisest ligi 1500 elanikust tuli paari aastaga kodukanti tagasi paarsada.



Pärast sõda mängiti esimene näidend maha Patsi talus, õpetajaks Mildred Puun. Pärast koolimaja remonti sai kool ka teise õpetaja Armilde Maripuu. Nemad olid näiteringi rajajaiks. Kaasa lõid külanoored Alfred Kaimer, Helmi Vallaste, Arnold Niit jt, lavale tuli näidend “Hiired salves”.



1948. aastal tulid õpetajateks Manivalde Jõgi ja Leida Raamat, kes alustatud tööd jätkasid. Sõjast jõudis tagasi Jakob Korsar ja hakkas noortele laulusid õpetama. Tunda andis korraliku muusikariista puudus. Väikese segakoori kõrval tegutses veel meeskvartett Jakob Korsari ja naisansambel Eevi Tiitsaare juhendamisel.



Jakob Korsar uppus 1963. aastal. Pärastsõjaaegsetest isetegevuslastest nimetaksin veel Leo Paasi, Erich Tiitsaart, Albert Põldu, Meeta ja Leida Astet, Helmi Tiitsaart. Kõiki ei tulegi meelde, neid oli kindlasti enam.



Leida Merilal on õigus. Kunagi lauldi Ansekülas väga palju. Sageli oli esimeseks lauluõpetajaks kätkit kiigutav vanaema Martin Körberi hällilauluga ja laps lalises viisi enne sõnade seadmist.



