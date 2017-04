Aastad ja inimesed

Need sündmused jäävad kauaks meelde

Esmaspäev, 10. aprill 2017.



Autor: Maria Peep Esmaspäev, 10. aprill 2017. Tänu roosiõlile lõhnavad ka tulbid. Kas tulbid lõhnavad?



Mul oli aknalaual vaasis kimp punaseid tulpe. Mu mees nuusutas neid ja ütles:

“Sa räägid ikka, et paraadtulbid ei lõhna, aga lõhnavad ju!” “Ei lõhna.”

“Lõhnavad! Veame kihla, et lõhnavad!”



Vedasimegi siis kihla. Selgus, et lõhnavad. Mees oli iga õie sisse tilgutanud pipetiga tilga roosiõli.



Meenub ka üks teine lugu minu mehest. Ta käis poes. Ostis 20 muna ja pani kotti. Pooled munad läksid katki. Mina katsusin õpetada, et raskemad asjad nagu kana, pannakse ikka alla, õrnemad asjad nagu munad, peale. Aga mees küsis: “Kus sa oled näinud, et munad on kana peal? Ikka kana istub munade peal!”



Peastaabi ohvitserid



Siis hakkasid eesti keelt õppima Soome sõjaväe peastaabi ohvitserid – kindral ja 13 koloneli. Andsin neile koguni 84 tundi. Paremat gruppi on raske ette kujutada. Igaüks neist rääkis juba nelja keelt, eesti keel oli viies. Nad pidid aitama Eestil sõjaväelisi käsklusi välja töötada.



Neid oli 14, Eestisse pidi tööle tulema 10. Igal ohvitseril on oma uhkus – keegi ei taha teistest halvem olla. Ja viisakad kombed! Mina pidin ennast kogu aeg jälgima, et ei eksiks etiketi vastu.



President Ahtisaari käest oli küsitud, kuidas on etiketi järgi õigem õlut juua – pudelist või klaasist. Ahtisaari olla vastanud, et loomulikult pudelist – siis on päris kindel, et etiketist kinni hoiad.



Kui esimest päeva käisime restoranis lõunat söömas, telliti igaühele kanakoib ja sinna juurde toodi nuga ja kahvel. Kindral küsis, miks mina ei söö, kas mulle ei maitse koib. Maitseb küll, aga mu käel võeti just kips ära, ma ei saa veel nuga käes hoida, väga valus on. Kindral ütles: “Poisid, tähelepanu! Kanakoiba süüakse hoopis niiviisi!” Ja võttis koiva kätte. Kolonelid tegid sedasama ja kindral ütles mulle: “Söö nüüd!”



Koer palkas tööle



Kui Tuulikki ja Pentti kavatsesid hakata Saaremaal ekskursioone tegema, siis tegin mina neile esimese sõidu marsruudil Panga – Angla – Karja – Kaali. Nende koer, Tiibeti paleekoer, kes on kassistki väiksem, hüppas järsku tagaistmelt mulle sülle ja lakkus mu põske. Pentti ütles, et tavaliselt on nende koer umbusklik. Kui ma nende koerale meeldin, tähendab, et olen usaldusväärne inimene ja mind võib tööle palgata.



… Istusime koos bussijuht Penttiga kohvikus, sõime pirukat ja jõime kohvi. Pentti jättis minu kohvijoomist lõpetama ja läks ise parkimisplatsilt bussi tooma.



Keegi soome härra tuli istus minu lauda ja küsis: “Kust sa kindralit tunned?” Mina vastasin, et ei tunne ühtegi kindralit. Tema imestas: “Nüüdsama jõite koos kohvi ja ajasite juttu.” Pentti ei olnud kordagi öelnud, et ta on kindral. Minu teada oli ta oma naise reisibüroos bussijuht, siis mainis kord, et enne pensionile jäämist oli ohvitser. Aga et kindral?!



Näita, kus on silmad!



Näitasin vahetevahel turistidele Ants Varese ateljeed ja maale. Üks turist vahtis ja vahtis mingit abstraktset maali, aga ei ostnud. Lõuna ajal tuli see proua minu juurde ja palus, et läheksin ja ütleksin kunstnikule, et ta ostab selle maali, aga tehku kunstnik silmad sinisemaks. Ants vastas mulle: “Teen nii siniseks kui tahate, aga näita mulle, kus on silmad!”



Heaga saab paremini



Meie turismigrupp oli pandud sööma samasse ruumi koos Brjanski grupiga. Õhtul oli omlett. Omletil endal polnud midagi viga, aga liha oli vana maitsega. Sellest polnud midagi, lihatükk oli kõigest ühe metallrubla suurune.



Me sõime muna ära, lihatüki jätsime taldriku serva peale. Siis jõudis Brjanski grupp kohale ja kus hakkas vingumine! Söödate meid hukkaläinud lihaga! Kas me oleme sead või? Nõudsid kokalt kaebuste ja avalduste raamatut ja kirjutasid kaebuse.



Mina küsisin siis kaebuste ja avalduste raamatu oma kätte ja kirjutasin: “Me ei taha enam süüa samas ruumis koos Brjanski grupiga. Hommikul tegid kõva lärmi, et kohv on liiga kuum, nüüd karjuvad, et omlett on halvaks läinud. Me sõime just sedasama omletti ja see oli väga hea. Ei usu, et see viie minutiga jõudis halvaks minna.”



Kirjutasime kõik 31 turisti loetavalt oma nime ja allkirja, mina lisasin veel oma aadressi ja telefoninumbri.



Järgmisel hommikul tuli kokk, võttis mul käest kinni ja viis lattu: “Näita nüüd, missugust vorsti ja juustu ma panen sinu grupile õhtusöögiks. Mis mahla sa tahaksid?” Me elasime kõik 10 päeva nagu kuninga kassid.



Lihtsalt kolhoosnik



Mu ämmal oli Läti Valgas kartulimaa ja ta oli toonud kuskilt hobuse ja harkadra kartulite muldamiseks. Aga hobusemees oli veidike viina võtnud ja võtmisega natuke liiale läinud.



Nüüd oli ta põõsa all pikali ja kurtis: “Ei jõua!” Ämm oli väga pahane, et hobuse eest on makstud, selle raha eest hobust teinekord niikuinii ei anta ja kas üldse antakse, hobuse saamiseks on pikk järjekord.



Mina muldasin need kartulid siis ära. Hobusemees piilus põõsa alt kavala näoga ja ütles: “Marju, mina mõtlesin, et sina oled intelligentne naine, aga sina oled ju lihtsalt kolhoosnik!”



Kellaparandus



Läksime mu äratuskella parandusse viima, sest kell millegipärast ei tirisenud. Meister keeras kella üles ja ütles mulle: “Kell tahab vahel üleskeeramist ka saada, kas te ei teadnud?” Mul oli kell lõpuni üles keeratud.



