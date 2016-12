Aastad ja inimesed

Headus on elu mõõdupuu

Esmaspäev, 05. detsember 2016.



Autor: Enda Naaber Esmaspäev, 05. detsember 2016.



Abruka Väraval



Kui ma 1968. aasta kevadel Abrukale sõitsin, suundusin Väravale. Ja peale Salme ja tema ema Kadri Tuuliku oli kodus ka Jüri Tuulik. Temaga olingi tulnud kohtuma, et teada saada kirjaniku viimase aasta tegemistest.



1966. aastal oli talt ilmunud lühiproosakogu “Tund enne väljasõitu”. Sellest siis ka juttu tuligi. Aga päris uuest loomingust rääkides sidus ta selle väga suuresti Abrukaga. Ütles, et pani õhtul punkti ühele jutule.



Seonduv saarega aga võttis jälle aega ja neli aastat hiljem ilmus talt teos “Vana loss. Abruka lood.”



Jüri oli väga avatud inimene. Peale selle heatahtliku huumoriga. Ta muikus nägu meenub mulle nüüdki. Jüri oli heasoovlik. Ma pole ta suust kuulnud paljudel kohtumistel kellestki halba rääkimas. Vahel ta ütles: ”Enda, usu, elu on tihti nii naljakas!” Küllap just Jüri Tuuliku kaudu hakkasin naljadest rohkem aru saama. Neid hindama. Nagu sellist hingesügavust, mida Jüri endas kandis.

“Vaata! Vaata neid pilvi! Mõnel on inimese nägu.”



Jalutasime juurtepahklikul metsavahelisel teel surnuaia poole. Armas paik! Jüri rääkis: “Kui ma olen rahutu, tulen siia, sest siin on tõeline rahu...”



Iga looming vajab jäädvustamiseks mitte ainult hingepakitsusi, vaid ka leebust inimestesse suhtumisel. Jüri oli leebe. Ja mind pani mõnikord imestama, kui ta ütles: “Vigade parandus elus on vajalik asi. Vead aga sünnivad teinekord kurjusest, väiklusest.”



... Kui me surnuaiast Väravale tagasi jõudsime, ootasid Kadri ja Salme meid aurava praega, võileibade ja klaasi piimaga. Kadri ütles: “ Mina kohvist ei hooli. Minul on piim majas peremees.”



Ja kuidas see klaas piima mulle maitses! Jõin seda, ise vaatasin Kadri hoolivatesse silmadesse ning mõistsin: heal Jüril on ka hea ema!



Juhuslikult olin Jüri käest teada saanud, et Kadri armastab väga šokolaadikomme. Ning olin teele kaasa võtnud kommikarbi. Kadri silmad särasid, kui selle talle ulatasin. Ning ta avas karbi kohe. Siis aga kutsus mind sõrmeviipega tahatuppa.



Mida ta küll mulle näidata tahab?



Seal oli tühjade šokolaadikarpide hunnik... Ja Kadri naeris oma pehmet naeru: “Need meenutavad mulle häid inimesi!”



Ja siis hakkas Kadri rääkima luikedest, et tal on praegu selline aeg, mil uni pealt varakult ära läheb. Rannas on ju luiged, kes valjult häälitsevad nagu oleksid nad oma kaasa kaotanud.



“Aga võib-olla on nad rännuteest väsinud ja pesa luues murelikud. Tahan neid nii väga mõista!”



Kuidas üks külamemm luikedele mõtleb, kuulsin ma esimest korda. Nagu oleks tema luikede kõikearmastav ema!



Ja Kadri muudkui rääkis luikedest. Siis mõistsin alles tema aastatagust kõnet mulle, kuidas luiged Abrukal häälitsevad. Et külvavad kummalist rahutust ning panevad mõtlema: neil on ränk rännutee seljataga. Aga nad on elusad ja terved! Ja toovad Kadrile rõõmu ka.



“Luiged on truud linnud. Öeldakse: luigelik truudus! On ju ilus mõte ilusates ja heades inimestes?”



“Luiged on loomult püstipäised, kuid see pole ülbe loomus. Eks?”

“Sul, noorel inimesel, on õige tähelepanek. Nad on tõesti uhked, väärikad!”

... Ja siis läks meil Väraval pilditegemiseks. Kui Kadri sellest kuulis, palus ta: “Ma panen uue põlle ette!” Ja pani. Mina seadsin Kadri ja Jüri maja ette suurte puude alla ja klõpsutasin.



“Mida ma nüüd küll ütlen? Ehk tuleb päris kena pilt, kuigi ma olen vana?” naeris Kadri. Ja Jüri oli ka muikus. Nagu ta oli pildistamise ajal. Mul aga väreles hinges väärikas tunne, et olen jäädvustanud elu ühe parima hetke!



Tarkusest ja headusest



“Tarkus tarviline vara!”



Seda ütlust teavad küllap vist kõik inimesed. On ta ju imeline vaimsuse mõõdupuu. Ajalooõpetaja Helju Pärt rõhutas seda oma eluajal tihti. Oli see siis koolitunnis või Saaremaa kunstiklubi mõnel üritusel, mille ta oli jälle organiseerinud.



Helju oli tark naine, kes elus hindas ausust, töökust, armastust, headust. Ta oli abivalmis üksiklane. Kuid üksiklusest ei teinud ta probleemi. Või kandis seda sisimas?



Ta käis mul vahel külas, andes nõu maalimiseks, jagades elukogemusi. Ja mina käisin tal külas. Ikka oli jutuks argipäevane elu, kus domineeris kunst. Ta oli kunstiaustaja ja -tundja. Seepärast polnud meil ükski vestlus igav. Vastupidi – ma ootasin alati temaga kohtumisi, et taas mõne tõetera võrra rikkamaks saada...



Peale ajaloo viis Helju õpilased oma vestlustega kunsti juurde. See oli tal haruldane oskus. Ta teadis, mida on noortele peale õppetundide veel vaja.

Kunst on ikka avardanud maailmavaadet; on andnud elujõudu, teadmisi. Koolipingis istujaile aga oli see nagu allikast janukustutamine.



Heljuga koos käis Saaremaa kunstiklubi Tallinnas kunstnike ateljeesid külastamas. Näiteks 1989. aasta aprillis kunstnik Aili Vindi ateljees Lasnamäel. Mul oli võimlaus küsida kunstnikult:”



Taevas teie maalidel on nii imepärane. Kas seda on raske maalida?” Ja ta vastas: “Jah, seda on raskem maalida kui muud!” Ja tagasiteel bussis rääkis Helju meile oma tähelepanekutest Aili Vindi maali juures. Just Heljult küsis kunstnik: “Millise värvi peaksin veel valima poolelioleva meremaali juures?” Helju vastas: “Lilla!” Ja lisas:”Kuressaare meri on haige! Kas te seda maaliksite?” Aili Vint vastas: “Ma ei tea, kas suudaksin...”



Helju aeg kunstiklubi esimehena oli väga jõuline, rikas.



Mäletan üht päeva... Helju oli just lahkunud manalateele. Grupp kooliõpilasi tuli meie kunstiklubi üritusele.



Meenutasime Heljut. Ja siis ütles üks õpilastest: “Mulle on olnud elu parim see, et mu õpetajaks oli Helju Pärt!”



Helju lahkumisega kaotasime midagi väga palju – suuremeelse klubikaaslase. Hea inimese.



Tema oli see, kes juhtis mind kunsti isikunäituste korraldamise juurde ja mu esimesed maalid toeka sõnaga paika pani: maali, Enda! Sa ju oskad seda!

Oskasin vähe, kuid Helju toetus andis jõudu. Nii oli ta meie klubi paljudele kunstnikele nõuandja.



Vahel mõtlesin: kust saab ta oma energia? Ja küsisin seda temalt otse.



“Ma olen tänulik, kui inimesed mind mõistavad. See annab jõudu igas olukorras.”

Üksteist mõista! - see on ka elutarkus, milleta meie elu oleks väljakannatamatu.

“Mõistmisetera ei sünni iseenesest. Selleks on vaja hingeavarust, südamesoojust ja inimlikku lähedust!” rääkis Helju.



... On läinud aastaid, mis on tõestanud Helju elukogemusi. Ja miks ta mulle ikka meenub? Meenub siis, kui näen tühist väiklust, õelust, kadedust. Väiksesse Eestisse mahub seda kõigele vaatamata. Elu poliitiline külg toob selle täpselt esile. Nii tihti ollakse nagu luiged, haugid ja vähid Krõlovi valmist. Seepärast tahtsin seekord rääkida headusest ja headest inimestest.



Looduse headus mullas



Mulla jõudu ei

usu igaüks, aga

õied usuvad.



See haikumõte tekkis mul ühel kevadel, kui aias ringi jalutasin.



... Oli just sadanud vihma, õied lausa särasid taeva poole ja linavästrik keksis kartulipeenral. Kuldnokk oli lausa väsimatu poegadele süüa tooma. Koer Sanne luusis ühe siili kannul, sest imelik kera tegi tot-tot-tot.



Lõin labida mulda, et viimased kabatšokitaimed maha istutada. Herned olid juba oma idud välja ajanud, rabarber oli aga kogunud hiiglasekasvu.



Muld, muld, muld... Ja see kõik on püha.



Elul on pikk ajalugu ja me usume ta jõusse. Ta on lausa Ime! Aga muld...Kuidas me usume mulla jõusse? Eks ikka looduse enda kaudu, kõige selle kaudu, mis kasvab mullas. Ning seda kinnitavad omakorda õitsemised. See on mulla jõud, mida usuvad ennekõike õied ise. Ei keegi teine ega miski muu. Ning see on looduse headus.



...Korjasin naabrimemmele sünnipäevaks kuningliiliaid. Ja võib-olla juba mitmendat korda leidsin end mõtlemas: miks õied on nii erinevad, miks õied ei ole kõik sarnased? Vastust aga ei tea ma siiani. Võib-olla õied ise teavad! Nagu tunnetavad nad mulla jõudugi. Eks siis küsingi õitelt. Kas meelespead teavad? Kas pärnapuuõied teavad? Kas gladioolid teavad? Aga nelgid?



Ja muld räägib meiega õitekeeli!



Kui maetakse inimene maamulda, siis muld ei kõnele, ta vaikib. Ja võtab vaikuse vastu oma vaikusesse.



Muld ei kõnele inimesega siis ja inimene ei kõnele ka enam mullaga. Põhjatu vaikus! Kas me mõistame sellist mulda? Jah. Kalmuaias muld kalmudel vaikib. See on mullatarkus.



Meie, elavad, aga jõuame jälle õite juurde, selle mulla juurde, mis ei vaiki. Kas me mõistame sellist mulda? Jah.



Mulla jõud on ürgne jõud, mis on oma tugevuse saanud KÕIKSUSELT. Enne oli muld, siis Inimene. Ehk ongi tõde see, et me kõik oleme mullast võetud? Rääkivast mullast. See on nagu mulla laul oma jõust, oma igikestvusest.



Kas me mõistame sellist püha mulda? Jah. Sest inimene on mõtleja ja mõistja. Tema dialoog mullaga on aga ürik, mida tasuks lugeda kõigil, kes oma koduaias ringi liiguvad.



