Olmemured olid suured

Esmaspäev, 21. november 2016.



Autor: Maria Peep Esmaspäev, 21. november 2016. Maria Peebul on tulnud kokku puutuda ka paljude olmemuredega. Foto: erakogu Kui me aastaid tagasi hommikul mingis pisikeses hosteli moodi hotellis Leningradis ärkasime, ei olnud minu 5-aastasel pojal, kes õhtul voodisse minnes oli olnud täiesti terve, ühtki valget kohta ihu peal.



Ta nahk oli üleni punane ja paistes. Tuli jätta kõik muud plaanid sinnapaika ja võtta ette käik nahaarsti juurde. Arst vaatas poissi imestunult, küsis söömise ja joomise kohta, siis vangutas pead: tema küll ei oska arvata, mis võis nii äkki selle punetuse ja paistetuse esile kutsuda.



Ta kutsus teise arsti, osakonna juhataja, et konsulteerida. Vaatasid siis kahekesi ja vangutasid pead. Kuna me olime arsti kabinetis liiga kaua, tuli järgmine patsient, üks vanem naine, ilma kutsumata sisse, vaatas meid ja pani diagnoosi: “Mis te vahite, lutikad on lapse ära söönud!” Arst imestas: “Ei või olla!” “Kuidas ei või olla? Näe, keskel on tumedam täpp – hammustus ja selle ümber punane paistetus.”



Arst vaatas luubiga – oligi. Arstid hakkasid siis arutama, mis teha. Mammi õpetas: “Lahjenda viina veega 1:1 ja määri sellega.” Nii me siis tegime ja saimegi abi.



Tõeline genotsiid



Kui me saime korteri, tuli minu ülemus õhtul meid hoiatama. Ta olevat kuulnud, et seal korteris on lutikaid, ärgu me koligu ilma lutikatõrjet tegemata sisse. Kergem on tõrjet teha, kui ise veel sees ei ela ja korteris ühtki mööblitükki ei ole. Mina võtsin hoiatust kuulda ja kutsusingi sanepidjaama.



Tuli kaks töötajat, nad panid maskid ette (mulle ka anti mask) ja pritsisid mingit mürgist vahtu, nii et korter ujus: lakke, seintele, põrandale, akendele, ustele, ka kööki, esikusse ja seinakappi. Isegi põranda- ja ukseliistud võeti ära, et vedelik ka nende alla pääseks.



Kõik oli nii ligemärg, et ujus. Ruutsentimeetritki ei jäänud kuivaks. Ma imestasin, mida peaksid lutikad tegema esikus, seal pole ju kedagi, kelle verd imeda! Hiljem taipasin, miks.



Seejärel tuli oodata 10 päeva, et lutikamunadest ka lutikad “kooruksid”, sest mune mürk ei tapa. Teist korda pritsiti kõik kohad veel ohtramalt täis. Kui vaht oli teist korda ära kuivanud, tegime remondi ja kolisime sisse. Lutikatest polnud järel muud kui mälestus.



Siis tuli koju meie naabrinaine, kes oli olnud kuu aega sanatooriumis. Ta imestas väga: lahkudes oli tal voodis olnud suur valge padi, aga nüüd oli tumepruun. Ta hakkas lähemalt uurima ja kohkus, sest kogu padi oli kaetud sentimeetripaksuse lutikakihiga.



Naabrinaine tegi õue lõkke ja kui leek oli piisavalt suur, viskas lutikad koos padjaga lõkkesse. Seejärel kutsus omakorda sanepidjaama mürgitama. Meie kartsime, et nüüd tulevad lutikad meile tagasi, aga õnneks ei tulnud. Läksid järgmisse korterisse, ei tulnud meie mürgitatud esikusse.



Prussakahirm oli suur



Aga ühes Armeenia hotellis sibasid prussakad rõõmsalt edasi-tagasi päris mu voodi ees põrandal. Nii kui valguse sisse lülitasin – pugesid peitu. Kui valgus kustus – ilmusid jälle välja. Kutsusin administraatori.



See ütles:

“Näita, kus on prussakad? Mitte ühtegi pole!”

“Kustutage elekter ära, siis on.”

“Nüüd ma ei näe üldse midagi.”

Jäigi siis nii, et prussakaid ei ole.



Sellega seoses tuli mulle meelde õpetus, kuidas prussakatest lahti saada: “Tuleb võtta pihlaka oks, pühkida sellega kõik nurgad puhtaks, seejärel hakata oksa välisukse poole vedama ja öelda: “Uude elukohta minek!” Prussakad tulevad kohe järele. Aga ei tohi naerma hakata, siis prussakad mõtlevad, et see oli nali ja tulevad kohe tagasi.” Meil ei õnnestunud seda nippi proovida, ei naeruga ega ilma naeruta, sest ei olnud pihlaka oksa.



Kui Armeeniast tagasi jõudsin, helistasin maja eest tütrele tuppa, et toogu mulle mu hommikumantel trepikotta.



Läksin puukuuri, võtsin seal kõik riided viimse hilbuni seljast ära ja panin hommikumantli selga, riided toppisin kohvrisse ja jätsin kohvri kuuri, ise läksin hommikumantlis tuppa. Järgmisel päeval panin kõik riided pesumasinasse - prussakahirmust. Prussakad jäidki õnneks soetamata!



Kust tulid kirbud?



Väga imelik lugu juhtus ühe mu lapsepõlvesõbrannaga. Seda lugu on isegi raske uskuda, aga aprillinali see ei ole.



Meil ei ole olnud kombeks teineteisele valetada. Nad sõitsid perega kaheks nädalaks meheema juurde. Kui tagasi tulid, hakkas tema põrandat pesema, sest kahe nädala jooksul oli tolmu kogunenud. Põrand oli hele, aga elutoa radiaatori all oli kogu radiaatori pikkuses mingi lai must pael.



Ta vaatas lähemalt – see polnudki pael, seal oli mustmiljon kirpu! Nad olid pugenud radiaatori alla sooja. Aga kust nad tekkisid?! Justkui oleks mõni õel inimene nad sinna nõidunud. Seletamatu! Tema keeras oma valge villase salli rulli ja rullis siis välgukiirusel lahti kirpude peale.



Kirbud ei kõnni, vaid hüppavad ja hüppasidki kootud salli silmuste vahele.

