“Kilbaverest Siberisse”

Esmaspäev, 21. november 2016.



Autor: Enda Naaber Esmaspäev, 21. november 2016. Helgi Vihma räägib Saaremaa raamatuklubi liikmetele 1941. aasta küüditamisest. Foto: Enda Naaber See on Johannes Aaviku Seltsi kauaaegse esimehe, praeguse auesimehe, filoloogiamagistri Helgi Vihma uus raamat, mis tänavu ilmus. See käsitleb Eesti talupoja ja tema pere saatust punase terrori aastal 1941.



Juttu on Helgi vanaisa, Sadala vallas Tartumaal elanud Joosep Stefermanni-Siirmäe elust. Autor tutvustas seda raamatut 14. novembril Saaremaa raamatuklubi liikmetele Aavikute majamuuseumis.



Helgi mällu on sööbinud üllatavalt palju mälestusi lapsepõlvest. Ja neid aastaid kirjeldas ta väga emotsionaalselt. Ajad olid väga rasked. Helgi oli 1941. aastal kümneaastane nääpsuke, kes jättis alatiseks meelde selle kohutava teo – inimeste küüditamise Siberisse. Laps nägi oma silmaga, kuidas koduõue sõitis auto ja sealt väljusid relvastatud mehed. Nägi Siberi teekonna algust.



Raamatuklubi liikmed kuulasid suure kaasaelamisega mälestusi aastatetagustest sündmustest. Kuna enamus raamatuklubi liikmetest on eakad, siis oli ka neil paljugi meenutada 1941. aasta küüditamistest Saaremaal.



Räägiti ka sellest, et 1941. aasta teise küüditamise ajal viidi Saaremaalt paljud pered Harkusse. Seal lahutati pered koost, mehed viidi minema teadmatus suunas. Aga naistele ja lastele ütles hiljem keegi sealne kamandaja: sõda tuli peale, katsuge, et koju saate…



Kilbavere tragöödia oli sarnane saarlaste küüditamisega. Paljud ei tulnud tagasi. Kes suri kaugel maal tervisehädadesse, kes lasti maha, kes sattus vanglasse.

“Külm ja nälg laastas vankuvat ja taaruvat vangide kolonni tulistamise saatel: kes komistas ja kukkus, sai kohe kuuli …”(“Kilbaverest Siberisse”, lk 42)

