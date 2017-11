Majandus

Lugeja küsib, jurist vastab

Reede, 24. november 2017.



Lugeja küsib: Minu ettevõte on ühel ehitusel peatöövõtja. Peatöövõtjana pean määrama ehitusplatsile tööde tegemise ajaks koordinaatori, kes peab korraldama ja koordineerima tööohutusalast tegevust, regulaarseid üldkontrolle ning jälgima, et kõigil oleksid ohule vastavad isikukaitsevahendid. Kui nüüd koordinaator oma kohustust ei täida, siis kes vastutab alltöövõtja töötaja tööõnnetuse korral?



Vastab Indrek Avi, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: Iga tööõnnetuse juhtum on erinev ning vastuse annab töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja selle alusel kehtestatud õigusaktid. Ehituse tegevusalal on nõuded kehtestatud vabariigi valitsuse määrusega „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“.



Määrus ütleb, et koordinaatori määramine ei vabasta ehitusettevõtjat ega ehitise omanikku nende kohustuste täitmisega seotud vastutusest ning peatöövõtja vastutab selle eest, et ehitustöö ei ohustaks ehitusplatsil töötavaid ega selle mõjupiirkonnas olevaid isikuid.



Seega võivad kõik tööõnnetusega seotud füüsilised ja juriidilised isikud vastutada neile seaduse, määruse või ettevõtte sisemise korraldusega pandud kohustuste täitmise või täitmata jätmise eest. Tööõnnetuseni viinud põhjuslikud seosed selgitab uurimine.



