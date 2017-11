Majandus

PRIA toetustele otstarve olemas

Reede, 24. november 2017.



PRIA mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetusest tuleb saarele 185 000 eurot.



Valjala Seemnekeskus OÜ saab 85 158 eurot. Ettevõte tegeleb söödakultuuri- ja heintaimede kasvatuse ning muude üheaastaste põllukultuuride kasvatusega.



Ettevõte tegeleb ka muude taimekasvatuse abitegevustega, spetsialiseerumata hulgikaubandusega; teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüügi ning teravilja-, kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatusega. Valjala Seemnekeskus OÜ juhatuse liige Ennu Vaher sõnas, et toetuse abil plaanitakse kuivatile teha juurdeehitus.



Piimatoodete tootjale Saaremaa Delifood OÜ eraldatakse 91 405 eurot. Firma tootmisjuht Marko Mägi sõnas, et toetuse eest soetatakse jogurti villimise liin, virnastaja, tooraine vastuvõtu tünn, etikettimismasin ning metallidetektor.



