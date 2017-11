Majandus

Pihel: energeetikas võiksime olla esirinnas

Reede, 17. november 2017.



23. novembril Rüütli hotellis toimuvale konverentsile „Läänemere piirkonna targad energialahendused“ on oodata üheksat välisesinejat Taanist, Soomest, Rootsist ja Šotimaalt.



Saaremaa arenduskeskuse juhataja Piret Piheli sõnul on fakt see, et energeetika on meie lähiaastate üks olulisemaid teemasid.



„Selles valdkonnas on palju uusi ja innovatiivseid arenguid. Saare maakonnal on potentsiaali olla nendes arengutes esirinnas. Häid näiteid on nii tuule- kui ka päikeseenergeetika vallas, kuid need pole ainsad lahendused,“ lausus Pihel.

Saare maakonna arengustrateegia üheks nutika majanduskasvu fookusteemaks on Piheli sõnul just rohemajandus koos taastuvenergeetikaga.



„Valdkond on ülikiirelt arenev ja innovaatiline. Patt oleks need võimalused maha magada,“ tõdes ta. Kui kas või ühelgi ettevõtjal tekib üks hea arendusidee selle konverentsi valguses, oleks juba sellest meile kõigile ülisuur võit,“ märkis ta.



