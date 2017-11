Majandus

Tallinna Sadam viiakse börsile

Reede, 17. november 2017.



Autor: MM Reede, 17. november 2017. Valitsus andis eile majandus- ja taristuministrile nõusoleku riigifirma Tallinna Sadama aktsiate avaliku esmase pakkumise ettevalmistuste jätkamiseks ja kiitis heaks edasised tegevused, põhimõtted ning ajakava. Ettevõtte tütarfirma on suursaarte ja mandri vahelist parvlaevaliiklust opereeriv TS Laevad OÜ.



„Tallinna Sadama börsile viimise eesmärk on suurendada ettevõtte väärtust ja luua investeerimisvõimalusi Eesti inimesele ja pensionifondidele,“ ütles peaminister Jüri Ratas.



Ta lisas, et valitsuse jaoks on väga oluline ka Eesti atraktiivsuse suurendamine välisinvestorite jaoks. „Usun, et Tallinna Sadama aktsiast kujuneb hea võimalus meie partnerite jaoks Euroopas ja eriti Põhjamaades investeerida Eestisse,“ märkis Ratas.



Plaani kohaselt saab Tallinna Sadama aktsiatega hakata kauplema Nasdaq Tallinna börsil järgmise aasta esimeses pooles. Avalikule kauplemisele läheb kolmandik ettevõtte aktsiatest, kontrolliv enamus jääb riigile.



„Mida rohkem on aktsionäre, seda enam motiveerib see ettevõtet veelgi suuremale läbipaistvusele ja efektiivsusele ning kokkuvõttes kasvab ettevõtte väärtus," ütles majandus- ja taristuminister Kadri Simson. „Tallinna Sadam on edukas firma ja osaluse müük annab Eesti inimestele võimaluse sellest osa saada," lisas ta.

