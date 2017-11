Majandus

Lugeja küsib, jurist vastab

Kolmapäev, 15. november 2017.



Lugeja küsib: Tööandja pakkus välja, et võiksin hakata ettevõttes töökeskkonnaspetsialistiks. Tegelen praegu personalitööga ega ole varem töökeskkonna tegevusega selliselt kokku puutunud. Kui ma olen nõus töökeskkonnaspetsialistiks hakkama, siis kas ja millises mahus peaks tööandja mulle koolitust võimaldama?



Vastab Mari-Liis Ivask, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Töökeskkonnaspetsialisti roll eeldab töötervishoidu ja tööohutust reguleerivate seaduste ning ettevõtte töötingimuste tundmist, töökeskkonna korraldamist ja kontrolli. See tähendab, et töökeskkonnaspetsialist peab olema saanud töökeskkonnaalast õpet ja olema oma valdkonnas pädev.



Töökeskkonnaspetsialistile vajaliku väljaõppe korraldamine on tööandja vastutus.



Töökeskkonnaspetsialisti koolituse sisu ega mahtu pole õigusaktidega sätestatud. Mõelda tuleks sellele, kas ja milline on inimese eelnev kokkupuude töökeskkonnaalase tööga ning millises tegevusvaldkonnas ettevõte tegutseb.



Koolituse tulemusena peaks töökeskkonnaspetsialist teadma ja mõistma nii õigusaktidega seatud nõudeid kui ettevõtte tööprotsessi sisuliselt ning sellega kaasnevaid võimalikke ohte ja ennetust. Väljaõpe võib koosneda ka mitmest koolitusest. Näiteks kui ettevõte tegeleb ohtlike kemikaalide käitlemisega, siis peaks töökeskkonnaspetsialist olema teadlik ka kemikaaliohutusest. Sellisel juhul võiks kemikaaliohutuse teemaline koolitus olla osa töökeskkonnaspetsialisti väljaõppest.



Tööandjal ja tulevasel töökeskkonnaspetsialistil on mõistlik panna koos paika esialgne väljaõppe plaan ja kui kokkulepitud koolitus(ed) on läbitud, siis omavahel arutada, kas õpe on piisav. Kuna personalitöö ja töökeskkonnaalane töö on omavahel tihedalt seotud, siis on nii mitmeski organisatsioonis need kaks rolli ühendatud.



