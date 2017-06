Majandus

Suvi lööb Liival elu kihama

Kolmapäev, 14. juuni 2017.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 14. juuni 2017. Muhus Liival kerkis Muhurito kõrvale veel kaks majakest, kus hakatakse erinevat käsitööd pakkuma. FOTO: Kaidar Kivistik Muhusse Liiva keskusesse seati Muhurito kõrvale üles kaks müügimajakest, kus hakatakse tuleval nädalal erinevat käsitööd pakkuma ning tulevikus tekib isegi võimalus rahvariideid laenutada.



Muhu vallavanem Raido Liitmäe meenutas, et majakeste saamislugu on alguse saanud Liiva keskuse tormilisest arengust.



„Sel kevadel olime olukorras, kus praktiliselt iga nädal küsiti nii vallast kui ka Liiva keskuses toimetavate ettevõtjate käest vabu rendipindu,“ selgitas ta.

Kuigi äsja kehtestati keskuse uus detailplaneering, kus on ka uue, täiendava ettevõtlusalaga arvestatud, on selle elluviimine aga väga rahamahukas ning ei realiseeru kohe. Ettevõtluse arendamiseks ning soodustamiseks otsustas vald Liitmäe sõnul suvisteks ettevõtluspindadeks soetada esialgu kaks aiamajakest.

„Kindlasti oli otsuse taga ka soov, et visuaalne pilt oleks ühtsem ja korrektsem. Piisava huvi korral on vald ilmselt valmis näiteks järgmiseks suveks paar sarnast aiamajakest Liiva ettevõtlusalale juurde soetama ning välja rentima,“ kinnitas vallavanem.



Ühte uutest majakestest seavad end sisse Hellamaa Maanaiste Selts, kinnitas selle asutajaliige ja külakeskuse juhataja Tiina Jõgi.



„Kindlasti pakume erinevaid tikandeid, kootud vaipu, karusnahkseid susse ja palju muud kohalikku käsitööd. Lisaks saab meilt ka saunavihtasid osta,“ loetles ta.



Liivale sooviti kolida seepärast, et mai lõpus saadi toetust kultuuriprogrammist „Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2015–2019“, mille raames hakatakse valmistama Muhu rahvariideid ja luuakse rahvariide laenutus.



„Kuna rahvariie on väga kallis ja noored kasvavad neist väga kiiresti välja, oleks mõistlik neid hoopis laenutada,“ selgitas Jõgi.



„Esimene etapp on teha viis Muhu seelikut. Edasi vaatame, kuidas raha kogume ja kõik toimima hakkab. Eesmärk on müügikohaga luua väike puhver, mille abil edasi areneda.“



Esmalt hakkavad naised lähiajal seelikute tarbeks kangast kuduma ning sügisel plaanitakse korraldada töötubasid, mille käigus seelikute tegemist õpetades viimased ka ühistööna valmiksid.



Neile kolib naabriks MuRu Craft (käsitöö – toim), kes pakub trikotaažist mütse ja puhve nii lastele kui täiskasvanutele. Brändi looja Pille-Riin Luht ütles, et umbes kuu aja pärast on plaanis valikut laiendada ka riietele.



„Praegu on see suveprojekt, aga talveks on plaanis koht leida, et edasi müüa,“ oli ta kindel, lisades, et nüüd muututakse suvemuhulastest kohalikeks.



