Majandus

Saare maakonnas vähe vabu ametikohti

Reede, 09. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli tänavu esimeses kvartalis üle 11 200 vaba ametikohta. Tegemist on viimase kaheksa aasta suurima vabade ametikohtade arvuga. Vabade ametikohtade määr oli kõrgeim Harju maakonnas ning kõige madalam Hiiu, Saare ja Valga maakonnas.



Kui 2016. aasta esimeses kvartalis ulatus vabade ametikohtade arv üle 8200, siis käesoleva aasta esimeses kvartalis oli see suhteliselt samal tasemel eelmise aasta kolmanda kvartali rekordiga, kus vabade ametikohtade arv ükletas seitsme aasta jooksul esimest korda 11 000.



Kõrgeim määr haldus- ja abitegevuses



Kõrgeim vabade ametikohtade määr, 4 protsenti, oli esimeses kvartalis haldus- ja abitegevuses ning 3,2 protsenti majutuses ja toitlustuses. Kõige madalam vabade ametikohtade määr oli veevarustuse, kanalisatsiooni, jäätme- ja saastekäitluse tegevusalal, kus see oli 0,9 protsenti ning mäetööstuses ja kinnisvaraalases tegevuses, kus mõlemas oli näitaja 1 protsent. Enamik vabadest ametikohtadest asus jätkuvalt Harjumaal, järgneb Tartu ja Ida-Virumaa.



Kolmveerand vabadest ametikohtadest asus erasektoris. Vabade ametikohtade määr oli 2017. aasta esimeses kvartalis kõrgeim ehk 2,7 protsenti riigile kuuluvates asutustes ja ettevõtetes ning 2,5 protsenti välismaa eraõiguslikele isikutele kuuluvates ettevõtetes. Vabade ametikohtade määr oli madalaim kohalikele omavalitsustele kuuluvates asutustes ja ettevõtetes. Autor: MM Reede, 09. juuni 2017.Kui 2016. aasta esimeses kvartalis ulatus vabade ametikohtade arv üle 8200, siis käesoleva aasta esimeses kvartalis oli see suhteliselt samal tasemel eelmise aasta kolmanda kvartali rekordiga, kus vabade ametikohtade arv ükletas seitsme aasta jooksul esimest korda 11 000.Kõrgeim vabade ametikohtade määr, 4 protsenti, oli esimeses kvartalis haldus- ja abitegevuses ning 3,2 protsenti majutuses ja toitlustuses. Kõige madalam vabade ametikohtade määr oli veevarustuse, kanalisatsiooni, jäätme- ja saastekäitluse tegevusalal, kus see oli 0,9 protsenti ning mäetööstuses ja kinnisvaraalases tegevuses, kus mõlemas oli näitaja 1 protsent. Enamik vabadest ametikohtadest asus jätkuvalt Harjumaal, järgneb Tartu ja Ida-Virumaa.Kolmveerand vabadest ametikohtadest asus erasektoris. Vabade ametikohtade määr oli 2017. aasta esimeses kvartalis kõrgeim ehk 2,7 protsenti riigile kuuluvates asutustes ja ettevõtetes ning 2,5 protsenti välismaa eraõiguslikele isikutele kuuluvates ettevõtetes. Vabade ametikohtade määr oli madalaim kohalikele omavalitsustele kuuluvates asutustes ja ettevõtetes.

Veel artikleid samast teemast »