Majandus

Saaremaa DeliFood areneb hoogsalt

Reede, 09. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sirli Tooming Reede, 09. juuni 2017. Uus pakendiladu rahuldab tootmisvõimsuse tõusust tulenevad vajadused. Pildil ettevõtte tootmisjuht Marko Mägi. Foto: Tambet Allik Alates käesolevast kuust kasutab osaühing Saaremaa DeliFood uut, toodete pakkematerjalide ladustamiseks spetsiaalselt ehitatud ja nõuetele vastavat laohoonet.



“Nüüd on meil oluliselt parem järgida nii toiduainetööstusele esitatavaid kui ka tooraine ja pakkematerjalide hoiustamisest tulenevaid nõudeid, et talvel ei langeks ruumi temperatuur miinusesse ega tõuseks suvel ülemäära kõrgeks,” ütles ettevõtte tootmisjuht Marko Mägi ning lisas, et kuna tootmismahud võrreldes möödunud aasta sama perioodiga on kasvanud 17%, oli vajadus uue hoone järele pakiline. “Uus laohoone on meie soove ja lähiperspektiivi arvestades piisavalt avar, pakendid on ladustatud kahele tasapinnale ning logistiliselt on märksa mugavam nii ladustada kui laoga seotud toiminguid teha.”



Lisaks sellele rekonstrueeris ja laiendas firma tootmishoonet uue jahelao tarvis ning viis kogu territooriumi uue asfaltkatte alla, nii et kaubavedu ja autotransport toimub nüüd Meierei tänava kaudu. Pakkematerjalide ladu on Kuressaare linnavalitsuse vastava komisjoni poolt juba vastu võetud, kasutusluba väljastatud ja kohe-kohe esitab ettevõte taotluse ka laiendatud tootmishoone kasutusloa saamiseks. “99% oleme ehitusega lõpetanud, lühike tööde nimekiri on veel realiseerida. Aga juunikuuga tõmbame ehitusele joone alla, selle seadsimegi endale sihiks,” sõnas Mägi, lisades, et soetatud on veel aluste kiletamisrobot ja akutõstuk. Kokku on tegemist suuremahulise investeeringuga, mis said teoks EL Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ettevõtte arenguks PRIA-lt saadud põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse abil.



Otsib töökaid käsi



Tootmise organiseerimise ja tehnika tõhusast kasutamisest on ettevõtte personali suurus püsinud aastaid samal tasemel. Seoses tootmismahu kasvuga on aga kasvanud vajadus ka uute töötajate järele. Mägi sõnul on praegu Saaremaa DeliFoodis tootmistsükkel 16 tundi päevas ja seda seitse päeva nädalas. Töö käib kahes vahetuses ja pikemalt hetkel planeerida ei tahaks, sest seadmete hooldamiseks peab ka aega jääma. Sellegipoolest on praegu tootmisettevõttes täiendavalt töökohti vähemalt viiele inimesele.



“DeliFood toodete – Saare kohukeste, Saare jogurtite, Saare hapukoore jt valmistamiseks kasutatakse vaid kvaliteetset ja ökoloogiliselt puhast, Saaremaa farmidest kogutud piima, mille saame oma lähinaabrilt,” lausus Mägi, kelle sõnul on kollegiaalne koostöö Saaremaa piimatööstusega, mis on kasulik mõlemale poolele, kestnud juba rohkem kui viis aastat. “Kanname ju põhimõtteliselt ühist eesmärki – turundada saaremaist toodangut.”



Ettevõte on jätkuvas arengus. Praegu läheb Saare kaubamärgiga ekspordiks pisut vähem kui pool toodangust ja peamiselt Soome, tulevikus otsib Saaremaa DeliFood uusi väljundeid ka teistel eksporditurgudel.



Iganädalane tootearendus



Mägi sõnas, et Eesti turg on konkurentsitihedaks muutunud seoses Venemaa turu ärakukkumisega, mistõttu tuleb igal piima-, piimatoodete tootmisettevõttel rohkem pingutada ka tootearenduse ja turunduse valdkonnas. “Meie arendusmeeskond peab igal nädalal nõu ja arutelusid, mis sageli tuliseks kujunevad,” kirjeldas Mägi. “Hoiame nii turul kui oma toodete dünaamikal kogu aeg silma peal ning kohendame vastavalt turusituatsioonile nomenklatuuri. Et võimalikult efektiivselt majandada, püüame leida uusi hitte ja tabada tarbija maitse-eelistusi. Näiteks, kuna blender ja sügavkülmikud on saanud perenaiste tavaliseks tehnikaks koduköögis, siis on viimasel ajal hitiks maitsestamata Kreeka jogurt. Kolm aastat tagasi ei osanud seda keegi arvata, et maitsestamata tooted võiksid eelistatumad olla. Sama üllatav on praegune trend, kus eelistatakse kõrgema rasvasisaldusega tooteid.”



Kui osaühing Saaremaa DeliFood Saaremaale kolis ning maitsestamata jogurti ja Smetana tootmisega alustas, moodustasid lõviosa toodangust kohukesed.



“Tänaseks on ettevõtte nomenklatuuris juba enam kui 50 erinevat tootenimetust, erinevaid tootegruppe,” ütles Marko Mägi. Tulemas on kindlasti uut ja huvitavat ning tarbijatel on, mida oodata, jättis tootmisjuht õhku põnevust, lisades, et kutsub Saaremaa teotahtelisi inimesi väikese, kuid tööka ja tubli kollektiiviga liituma. “Nüüd on meil oluliselt parem järgida nii toiduainetööstusele esitatavaid kui ka tooraine ja pakkematerjalide hoiustamisest tulenevaid nõudeid, et talvel ei langeks ruumi temperatuur miinusesse ega tõuseks suvel ülemäära kõrgeks,” ütles ettevõtte tootmisjuht Marko Mägi ning lisas, et kuna tootmismahud võrreldes möödunud aasta sama perioodiga on kasvanud 17%, oli vajadus uue hoone järele pakiline. “Uus laohoone on meie soove ja lähiperspektiivi arvestades piisavalt avar, pakendid on ladustatud kahele tasapinnale ning logistiliselt on märksa mugavam nii ladustada kui laoga seotud toiminguid teha.”Lisaks sellele rekonstrueeris ja laiendas firma tootmishoonet uue jahelao tarvis ning viis kogu territooriumi uue asfaltkatte alla, nii et kaubavedu ja autotransport toimub nüüd Meierei tänava kaudu. Pakkematerjalide ladu on Kuressaare linnavalitsuse vastava komisjoni poolt juba vastu võetud, kasutusluba väljastatud ja kohe-kohe esitab ettevõte taotluse ka laiendatud tootmishoone kasutusloa saamiseks. “99% oleme ehitusega lõpetanud, lühike tööde nimekiri on veel realiseerida. Aga juunikuuga tõmbame ehitusele joone alla, selle seadsimegi endale sihiks,” sõnas Mägi, lisades, et soetatud on veel aluste kiletamisrobot ja akutõstuk. Kokku on tegemist suuremahulise investeeringuga, mis said teoks EL Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ettevõtte arenguks PRIA-lt saadud põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse abil.Tootmise organiseerimise ja tehnika tõhusast kasutamisest on ettevõtte personali suurus püsinud aastaid samal tasemel. Seoses tootmismahu kasvuga on aga kasvanud vajadus ka uute töötajate järele. Mägi sõnul on praegu Saaremaa DeliFoodis tootmistsükkel 16 tundi päevas ja seda seitse päeva nädalas. Töö käib kahes vahetuses ja pikemalt hetkel planeerida ei tahaks, sest seadmete hooldamiseks peab ka aega jääma. Sellegipoolest on praegu tootmisettevõttes täiendavalt töökohti vähemalt viiele inimesele.“DeliFood toodete – Saare kohukeste, Saare jogurtite, Saare hapukoore jt valmistamiseks kasutatakse vaid kvaliteetset ja ökoloogiliselt puhast, Saaremaa farmidest kogutud piima, mille saame oma lähinaabrilt,” lausus Mägi, kelle sõnul on kollegiaalne koostöö Saaremaa piimatööstusega, mis on kasulik mõlemale poolele, kestnud juba rohkem kui viis aastat. “Kanname ju põhimõtteliselt ühist eesmärki – turundada saaremaist toodangut.”Ettevõte on jätkuvas arengus. Praegu läheb Saare kaubamärgiga ekspordiks pisut vähem kui pool toodangust ja peamiselt Soome, tulevikus otsib Saaremaa DeliFood uusi väljundeid ka teistel eksporditurgudel.Mägi sõnas, et Eesti turg on konkurentsitihedaks muutunud seoses Venemaa turu ärakukkumisega, mistõttu tuleb igal piima-, piimatoodete tootmisettevõttel rohkem pingutada ka tootearenduse ja turunduse valdkonnas. “Meie arendusmeeskond peab igal nädalal nõu ja arutelusid, mis sageli tuliseks kujunevad,” kirjeldas Mägi. “Hoiame nii turul kui oma toodete dünaamikal kogu aeg silma peal ning kohendame vastavalt turusituatsioonile nomenklatuuri. Et võimalikult efektiivselt majandada, püüame leida uusi hitte ja tabada tarbija maitse-eelistusi. Näiteks, kuna blender ja sügavkülmikud on saanud perenaiste tavaliseks tehnikaks koduköögis, siis on viimasel ajal hitiks maitsestamata Kreeka jogurt. Kolm aastat tagasi ei osanud seda keegi arvata, et maitsestamata tooted võiksid eelistatumad olla. Sama üllatav on praegune trend, kus eelistatakse kõrgema rasvasisaldusega tooteid.”Kui osaühing Saaremaa DeliFood Saaremaale kolis ning maitsestamata jogurti ja Smetana tootmisega alustas, moodustasid lõviosa toodangust kohukesed.“Tänaseks on ettevõtte nomenklatuuris juba enam kui 50 erinevat tootenimetust, erinevaid tootegruppe,” ütles Marko Mägi. Tulemas on kindlasti uut ja huvitavat ning tarbijatel on, mida oodata, jättis tootmisjuht õhku põnevust, lisades, et kutsub Saaremaa teotahtelisi inimesi väikese, kuid tööka ja tubli kollektiiviga liituma.

Veel artikleid samast teemast »