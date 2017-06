Majandus

Lugeja küsib, jurist vastab

Kolmapäev, 07. juuni 2017.



Lugeja küsib: Olen tudeng ja otsin suveks tööd. Nägin kuulutust, kus otsitakse teetöölisi, kelle ülesandeks teede aluste ehitamisel ning asfaltkatte paigaldamisel abistavate tööde tegemine. Kas selle töö juures on midagi ohtlikku, millega peaksin arvestama?



Vastab Rein Reisberg, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: Meie kliima ei võimalda asfalteerimistöid aastaringselt teha ja seetõttu tuleb sobivaid tingimusi intensiivselt kasutada. Üheks ohuallikaks on asfalditööd. Töökohale toodud asfaldisegu on paigaldamisel väga kuum, mis võib põhjustada nahapõletusi või naha allergilisi reaktsioone ning selle nahale sattumise vältimiseks tuleb kanda keha piisavalt katvaid tööriideid, kuumakindlaid kindaid ning jalgade kaitsmiseks kuumakindlate taldadega (tähis HRO) kaitsejalanõusid. Kuumast asfaldist eraldub aurusid, mis on tervisele ohtlikud ja võivad põhjustada hingamisteede haigusi, näiteks astmat. Asfaldiaurude suurim lubatud keskmine sisaldus töökeskkonna õhus on enam kui sada korda väiksem nt atsetooni või bensiini piirnormist, seega on soovitatav alati kasutada hingamisteede kaitsevahendeid ning vältida töötamist allatuult.



