Elu saarel – kas privileeg?

Reede, 02. juuni 2017.



Autor: Pamela Talzi Reede, 02. juuni 2017. “Saaremaal on hea elada, kui siin jätkub töökohti ning inimesed saavad töötasu, mis võimaldab katta saarel elamisega seotud täiendavad kulud,” ütles Piret Pihel. Statistikaameti andmetel on viimaste aastatega palgatöötaja kuu keskmine brutotulu püsinud tõusutrendis. Siiski oli mullune aasta esmakordne, mil Eestis üldiselt tulusaajate hulk vähenes.



Statistikaameti andmetel oli 2016. a palgatöötaja Eesti kuu keskmine brutotulu 1073 eurot. Saare maakonnas oli vastav number aga 983 eurot. Brutotulu saajate arv Eestis jäi napilt alla 520 000.



Kui Eestis üldiselt vähenes tulusaajate arv ligi 350 inimese võrra, oli neid 2015. aastaga võrreldes Saaremaal 26 võrra enam – 13 361 inimest. Väikest tulusaajate kasvu täheldati ka Harju ja Tartu maakonnas.



Saaremaa arenduskeskuse juhataja Piret Pihel nentis kahetsusega, et Saare maakonnas on viimaste andmete põhjal tõepoolest keskmine palk kõige madalam. “See on fakt, et elu saarel on kallim kui mandril. Maksame luksuse eest, et elame puhtas looduses ja turvalises keskkonnas. Kaubanduse koha pealt on see seotud tarnetel tekkivate lisakulutustega,” selgitas ta. “Enne masuaega olid meie maakonna keskmised palgad ühed Eesti kõrgemad,” meenutas Pihel, lisades, et pärast masu on palgalõhe mandri ja saare vahel aina kasvanud.



Ühe põhjusena pakkus ta asjaolu, et saarlastel on töökoha valikul vähem võimalusi. “Võrumaa mees saab ka Tartus tööl käia, aga saarlastel sellist võimalust pole,” põhjendas Pihel asjaolu, miks meie töötajad on tööandjale lojaalsed ka vaatamata madalatele palkadele. Veel tõi ta välja, et siinsete tööandjate hulgas on suures ulatuses turismiettevõtjaid, kus on riigi madalaimad palgad. “Kogu majutuse ja toitlustuse müügitulu on aastas umbes sama suur kui Baltic Workboatsil üksi,” tõdes Pihel.



Eraldatus pärsib



Keskmine brutokuupalk oli 2016. aastal 1146 eurot. Maakonniti oli mullu jätkuvalt esikohal Harju (1271 eurot) ja Tartu (1149 eurot) maakond ning rivi lõpus Saare (880 eurot) ja Põlva (864 eurot) maakond.



Kirsten (nimi muudetud – toim) tõdes, et elu Saaremaal on sama kallis kui Tallinnas selle tillukese nüansiga, et pealinnas on kõikvõimalikud vajalikud poed käe-jala ulatuses. “Toit ja tarbeesemed on suuremas valikus ja soodsamate hindadega. Saaremaal on põhiliselt teise ringi riidepoed,” nentis ta, lisades, et tavapoodides Saaremaal on rõivad palju kallimad kui mandril.



“Kui mõelda maailma praktika peale, siis pigem mujal tehakse saare inimeste elu inimväärseks, siin – vastupidi. Selle asemel, et kohalikele muuta praamisõit osaks maanteest, mis see sisuliselt on, mõeldakse, et kena oleks hindu tõsta.”

Kirsten lisas nördimusega, et väljendit “saarel elada on privileeg” on ta palju kuulnud, kuid ei nõustu sellega. “Kui kogu su elu asub saarel ja saad siin Eesti kõige madalamat palka, on väga raske sest privileegist aru saada,” rõhutas ta.

Eriti tugevalt annab olukord ennast tunda just siis, kui poole kuu pealt tuleb sente lugema hakata ja ellujäämist harjutada. “Muud ei jää üle… Hea meelega loobuks sellest privileegist.”



Omavalitsusüksuste kuu keskmine brutotulu oli riigis väga erinev – lausa kahekordne. Kõrgeimat tulu teeniti Harju maakonna valdades, enim Viimsi vallas (1505 eurot). Pingerea tagumises otsas olid Tartu maakonna Peipsiääre ja Piirissaare vald ning Kallaste linn, kus tulu suurus jäi alla 800 euro kuus.



Naistel 200 eurot vähem



Tulusaajate vähenemise peamine põhjus peitub noortes ehk alla 25-aastastes, kelle arv on viimastel aastatel pidevalt vähenenud. Saare maakonnas oli 2007. aastal noori tulusaajaid 1967 ning viimasel kahel aastal on see arv langenud pea tuhande võrra.



Samas on 50–62-aastaste tulusaajate arv aastaga kasvanud 4079-ni ja tõusnud võrreldes majanduskriisile eelnenuga ligi 700 võrra. Toona oli selles vanusegrupis 3370 inimest.



2016. aastal olid Saare maakonna tulusaajatest veidi enam kui pooled naised, kelle keskmine brutosissetulek kuus oli 850 eurot. Meeste tulud olid 200 euro võrra suuremad. Tulu saavate naiste arv vähenes ja meeste arv tõusis.



Analüüsi aluseks on maksu- ja tolliameti andmed seisuga 26. aprill 2017.

Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu on saadud, jagades kuu keskmise väljamaksete summa kuu keskmise väljamaksete saajate arvuga.



