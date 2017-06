Majandus

Joogitootjad: suhkrumaksu tõttu kaob 500 töökohta

Reede, 02. juuni 2017.



Autor: MM Reede, 02. juuni 2017. Juhan Kane-mägi ja Kristiina Pandre on oma esimese toodangupartii juures rõõmsad. FOTO: Valmar Voolaid Ernst & Young ja KPMG koostatud maksupaketi mõjuanalüüsid näitavad, et rängema hoobi maksumuudatustest saab joogisektor, millele kehtestatakse magustatud jookide maks, kirjutas Äripäev.



Joogisektori müügitulu langeks maksude tõttu 32 protsenti, mis tähendab 500–600 töökoha kadumist.



“Kuna 85% maksumuudatuste kogumõjust tuleneb suhkrumaksust, siis ilmselgelt mõjutab see kõige rohkem joogisektorit, pannes meid konkurentidega väga ebavõrdsesse olukorda,” kommenteeris Karastusjookide Tootjate Liidu juht Nele Normak pressiteate vahendusel.



“Müüginumbrid vähenevad sektoris kolmandiku võrra, mis tähendab, et oleme sunnitud pikemas perspektiivis investeeringuid vähendama ja töökäsi koondama, et käibe kaotust kompenseerida.”



“Valitsus ühelt poolt annab justkui lisaraha, aga koos maksutõusudega jääb inimestel kokkuvõttes ikkagi vähem raha kätte, kui lubatud. Rääkimata pikaajalisest negatiivsest mõjust Eesti majandusele,” sõnas Nele Normak.



