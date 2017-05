Majandus

Saarlastel uus segusõlm Kaarmal

Kolmapäev, 24. mai 2017.



Autor: Sirli Tooming Kolmapäev, 24. mai 2017. Foto: Valmar Voolaid Käesoleva kuu alguses käivitas põhitegevusena betooni ja betoonelemente tootev Saare Betoon OÜ segusõlme Sepa külas Kaarma dolomiidikarjääri vahetus läheduses.



“Tähtajatu rendileping OÜ Saare Dolomiit-Väokiviga on sõlmitud ning segusõlme tootmisohje ehk kvaliteedi käsiraamat on Tallinna tehnikaülikooli sertifitseerimisasutuse, kes teostab järelevalvet, poolt sertifitseeritud,” sõnas Saare Betoon OÜ juhatuse liige Margo Berens ning lisas, et paremat asukohta on tal raske ette kujutadagi. ”Asume logistiliselt suurepärases asukohas, elukeskkonnast eemal ega sega kedagi.”



Taristu tagatud



Vajadus betooni järele on olnud suurem, kui seda seni maakonnas toota on suudetud, selgitas Berens, kelle sõnul jääb betooni jaehind teiste maakonna tootjatega võrreldes samasse hinnaklassi. ”Paindlikud saame olla projektimüügis ning jaeklientidele pakume võitu transpordi arvelt, kuna meil on fikseeritud mahalaadimistasu. See tähendab, et klient ei pea maksma kallist tunnihinda,” selgitas ta ning lisas, et kogu hinnainfo, teave kvaliteedi ning tellimistingimuste kohta on avalikud ettevõtte kodulehel.



Ettevõttele kuulub üks pumbamastiga auto ja mikser ehk betooniveok, aga kui turg nõuab, on firma valmis neid tulevikus juurde soetama. Autosid ja seadmeid pestakse iga päev ning seda tehakse taaskasutuspõhimõttel. ”Autodel on spetsiaalne pesuplats, kus kogu vesi, mis betoonijääkide pesemiseks kulub, kogutakse kokku ning kasutatakse taas tootmises,” kirjeldas firma juhatuse liige uuenduslikku lähenemist.



Segusõlm, kus on ametis kolm töötajat ja mida opereerib tootmisjuht Marek Raud, on uues asukohas töötanud neli nädalat, pikemas perspektiivis on kavas luua kokku viis töökohta. ”Seadet juhitakse digitaalselt arvuti abil, see tagab täpsema doseerimise ja parema materjalikasutuse,” sõnas Berens ning lisas, et tootlikkus on ca 30 kantmeetrit tunnis ning sõlm suudab pika tööpäeva jooksul toota 200 kuupmeetrit betooni.



Portatiivne segusõlm



Betoon on mahukaup ja ühiku hinda mõjutab transpordikulu. Et seda minimeerida, on osaniku sõnul võimalik vajadusel betooni toota mis tahes suure materjalivajadusega objekti läheduses, kuna segusõlm on portatiivne. “Betoon on raske ja auto suudab transportida 5,5 kanti korraga, seega tootmine suure vajadusega ehitusobjekti vahetus läheduses tekitab mitmekordse kokkuhoiu transpordikulult,” selgitas Berens seadme teisaldamiseeliseid. “Sõlme demontaaž ja montaaž võtab aega ca 40 tundi ja maksumus sõltub objekti kaugusest.”



Berensi sõnul võimaldab tänapäeva tehnoloogia betooni ka rohkem töödelda ning ettevõttel on kavas toodetud materjal jäägitult ära kasutada. Juba praegu on valmistatud betoonist erinevaid ehitusdetaile ja väiksemaid vigurelemente.



Saare Betoon OÜ osanikule ja juhatuse liikmele Margo Berensile kuulub ka aastast 2003 tegutsenud ehitusettevõte Mert Ehitus OÜ. Berensi sõnul on talle 14 aasta jooksul ehitusvaldkonnas tegevana selgeks saanud betooni kui ehitusmaterjali suurem vajadus, mida maakonna kaks betoonitootjat rahuldada ei suuda. ”Ma ei pea tingimata betooni tootma, see pole minu kirg ja esmane tegevusala valik. Aga kui mu ehitustegevus materjali kahenädalase tarneaja tõttu häiritud oli, tuli hakata lahendust otsima,” ütles Berens, lisades, et loodab nii AS-i Saare Erek kui ka AS-iga Level tulevikus koostööd tegema hakata.

Mõned aastad tagasi otsis osaühing Saare Betoon kinnistut, kuhu ehitada tootmissõlm. Kolmest potentsiaalsest võimalusest jäi sõelale Kudjape.



