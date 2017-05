Majandus

Uutele ettevõtetele kohe vesi peale! (2)

Reede, 12. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Maire Forsel, ettevõtluskoolitaja Reede, 12. mai 2017. Maire Forsel. Möödunud nädalal ilmus Meie Maas artikkel selle kohta, et Kuressaares avas uksed Avella tordibutiik. Märtsis oli uudis, et Kuressaares avati uus rõivapood FE Fashion. Mis on nendel uudistel ühist?



Nimelt see, et tegemist on noorte inimeste ettevõtetega – Avella tordibutiiki peavad kaks Kuressaare ametikooli lõpetanud noort ja FE Fashion on kahe noore perekonna, õe ja venna ühisettevõtmine. Aga midagi ühist on nendel uudistel veel – nimelt see, et nii kui need uudised veebis lugejateni jõudsid, tekkisid artiklite juurde kohe ka negatiivsed kommentaarid.



Musta pori näkku



Selle asemel, et noortele ettevõtjatele edu ja õnne soovida, peab mõni vajalikuks nähvata, et kas meil neid riidepoode veel vähe on või et jääme siis ootama uut teadet: “Tordibutiik suleb uksed ja asemele tuleb riietepood“. Viimase kommentaari juurde lisati veel irooniliselt, et ega meil ju antud kaubavalikut Kuressaares üldse pole.



Vaatan neid kommentaare ega suuda mõista, mis ajendab kedagi noorte ettevõtjate entusiasmi sellise negatiivsusega alla tõmbama. Selle asemel, et teiste ettevõtlikkuse üle rõõmustada, kukub keegi nende pihta pori loopima ja vastavatud poekestele hävingut ennustama.



Kui halb peab olema ühe inimese elu, kes keset tööpäeva istub internetis ja halvustab teiste ettevõtmisi? Kas tegemist on kibestunud töötuga?



Sel juhul võiks ta aru saada, et tema töötu abiraha tuleb nendesamade ettevõtjate taskust, kes julgevad oma rahaga riskida ja ettevõtjana tegutseda. Või on tegemist riigipalgal oleva töötajaga, kes ajaviiteks töö ajal uudiseid loeb?

Ka sel juhul istub ta seal sellesama ettevõtja raha eest. Või on see inimene pensionär, kellele needsamad ettevõtjad oma sotsiaalmaksust pensioni maksavad? Või kadeda konkurendiga?



Nii või teisiti pärsib selline negatiivsus kellegi entusiasmi ja loob ettevõtjaid halvustava fooni, mis kindlasti ei ole kõige parem suhtumise viis, kui tahame, et saarel elu kestaks ja noored just siia oma ettevõtted looksid.



Sinu enda pensionipõlv



Sest vaadake, raha ei kasva puu otsas, seda tuleb teenida. Ja maksuraha ei tekiks mitte pennigi, kui ei oleks neid inimesi, kes oma ettevõttega julgevad alustada. Ühtegi riiki aga ilma maksurahata ülal ei pea ja vähim, mida me teha saame, on suhtuda hästi neisse, kes iseendale või teistele tööd andes meie riiki üleval peavad. Kuni on ettevõtjaid, kes oma rahaga riskides julgevad uusi ärisid alustada, on meil ka lootust, et meie riik püsib ja elu edeneb.



Ja kui me tahame, et noored siia saarele elama jääksid, siis vähim, mida me teha saame, on neile nende ettevõtmistes edu soovida ja pöialt hoida, et nende unistused täituksid ja ettevõtmine õnnestuks.



Seega – järgmine kord, kui loete uudist mõne uue ettevõtte loomisest, siis olge tänulikud, et on veel neid, kes julgevad oma unistusi täita ega oota, et keegi teine neile siin saarel töökoha loob. Soovige neile edu ja hoidke pöialt, et nende ettevõtmine õnnestuks, sest mida edukamad on meie ettevõtjad, seda suurem on meie kõigi võimalus paremale elule.



Ka sinu, kes sa täna nii kibestunud oled, et käid ajalehtede kommentaariumis tublide inimeste peal end välja elamas. Nimelt see, et tegemist on noorte inimeste ettevõtetega – Avella tordibutiiki peavad kaks Kuressaare ametikooli lõpetanud noort ja FE Fashion on kahe noore perekonna, õe ja venna ühisettevõtmine. Aga midagi ühist on nendel uudistel veel – nimelt see, et nii kui need uudised veebis lugejateni jõudsid, tekkisid artiklite juurde kohe ka negatiivsed kommentaarid.Selle asemel, et noortele ettevõtjatele edu ja õnne soovida, peab mõni vajalikuks nähvata, et kas meil neid riidepoode veel vähe on või et jääme siis ootama uut teadet: “Tordibutiik suleb uksed ja asemele tuleb riietepood“. Viimase kommentaari juurde lisati veel irooniliselt, et ega meil ju antud kaubavalikut Kuressaares üldse pole.Vaatan neid kommentaare ega suuda mõista, mis ajendab kedagi noorte ettevõtjate entusiasmi sellise negatiivsusega alla tõmbama. Selle asemel, et teiste ettevõtlikkuse üle rõõmustada, kukub keegi nende pihta pori loopima ja vastavatud poekestele hävingut ennustama.Kui halb peab olema ühe inimese elu, kes keset tööpäeva istub internetis ja halvustab teiste ettevõtmisi? Kas tegemist on kibestunud töötuga?Sel juhul võiks ta aru saada, et tema töötu abiraha tuleb nendesamade ettevõtjate taskust, kes julgevad oma rahaga riskida ja ettevõtjana tegutseda. Või on tegemist riigipalgal oleva töötajaga, kes ajaviiteks töö ajal uudiseid loeb?Ka sel juhul istub ta seal sellesama ettevõtja raha eest. Või on see inimene pensionär, kellele needsamad ettevõtjad oma sotsiaalmaksust pensioni maksavad? Või kadeda konkurendiga?Nii või teisiti pärsib selline negatiivsus kellegi entusiasmi ja loob ettevõtjaid halvustava fooni, mis kindlasti ei ole kõige parem suhtumise viis, kui tahame, et saarel elu kestaks ja noored just siia oma ettevõtted looksid.Sest vaadake, raha ei kasva puu otsas, seda tuleb teenida. Ja maksuraha ei tekiks mitte pennigi, kui ei oleks neid inimesi, kes oma ettevõttega julgevad alustada. Ühtegi riiki aga ilma maksurahata ülal ei pea ja vähim, mida me teha saame, on suhtuda hästi neisse, kes iseendale või teistele tööd andes meie riiki üleval peavad. Kuni on ettevõtjaid, kes oma rahaga riskides julgevad uusi ärisid alustada, on meil ka lootust, et meie riik püsib ja elu edeneb.Ja kui me tahame, et noored siia saarele elama jääksid, siis vähim, mida me teha saame, on neile nende ettevõtmistes edu soovida ja pöialt hoida, et nende unistused täituksid ja ettevõtmine õnnestuks.Seega – järgmine kord, kui loete uudist mõne uue ettevõtte loomisest, siis olge tänulikud, et on veel neid, kes julgevad oma unistusi täita ega oota, et keegi teine neile siin saarel töökoha loob. Soovige neile edu ja hoidke pöialt, et nende ettevõtmine õnnestuks, sest mida edukamad on meie ettevõtjad, seda suurem on meie kõigi võimalus paremale elule.Ka sinu, kes sa täna nii kibestunud oled, et käid ajalehtede kommentaariumis tublide inimeste peal end välja elamas.

Veel artikleid samast teemast »