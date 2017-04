Majandus

Konstantin Pätsist ja ausambast

Reede, 28. aprill 2017.



Huvitav on jälgida arutelu teemal – kas püstitada Eesti Vabariigi esimesele presidendile Konstantin Pätsile ausammas või mitte.



Konstantin Pätsi valitsemisaeg oli enne Teist maailmasõda ja tolle aja täiskasvanuid, kes seda aega veel mäletavad, on praegu elavate kirjas vaid üksikuid.



Minul on siiski meeles see aeg, mil Konstantin Päts käis Saaremaal (1939. aastal) ja ka Purtsa külas asuvatel Koolja mägedel. Olin sel ajal kuueaastane. Läksime koos ema ja ta sõbrannaga sellele kohtumisele jalgsi, kingad näpus ja varbad paljad. Kodust asus see koht seitsme kilomeetri kaugusel.



Oleks praegu kelleltki küsida, miks läksid lihtsad taluinimesed sellele kohtumisele? Ju neil oli ikkagi suur austus presidendi vastu ja soov temaga kokku saada. Oli ju Eestit orjastatud pikki aastaid, eriti viimastel Vene tsaari valitsemisaastatel, mil koolis õpiti vene keeles ja ka pikki usulisi õppetükke oli vaja teada vene keeles.



Sellest kõigest rääkis mulle minu vanatädi, kelle koolipõlv jäi aastatesse 1908-1910. Ka kehtis möödunud sajandi algusaastail veel teo-orjuse nõue. Nii oli Purtsa külas elaval pereemal (minu ämma emal) kohustus teha põllutööde hooajal Parasmetsa mõisale nädalas kolm teopäeva.



