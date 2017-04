Majandus

Lugeja küsib, jurist vastab

Kolmapäev, 12. aprill 2017.



Lugeja küsib: Asendasin üsna tükk aega haiguslehel olevat kolleegi. Nüüd hiljem sain teada, et mulle maksti selle töö eest vähem kui mu kolleegile. Kas mulle oleks pidanud makstama sama palka?



Vastab tööinspektsiooni töösuhete nõustamistalituse juhataja Anni Raigna: Lepinguvabaduse põhimõttest lähtudes võivad töötaja ja tööandja omavahel sobivas töötasu suuruses kokku leppida. Oluline on, et töötasu vastaks vabariigi valitsuse poolt kehtestatud alammäärale ning tööandja järgiks võrdse kohtlemise põhimõtet.



Võrdse kohtlemise eesmärk on tagada isikute kaitse diskrimineerimise eest nt rahvuse, rassi, nahavärvi, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude, soo või seksuaalsete sättumuse alusel. Võrdse kohtlemise nõuded töösuhetes laienevad ka perekondlike kohustuste täitmisele, sotsiaalsele seisundile ja töötajate huvide esindamisele või töötajate ühingusse kuulumisele, keeleoskusele või kaitseväeteenistuse kohustusele.



Eelpool nimetatud põhjustel diskrimineerimine on keelatud nii töölepingu sõlmimisel, kokkulepete tegemisel, töötasustamisel, edutamisel, töösuhte ülesütlemisel jne.



Seega ei tohi töötasu suurus olla diskrimineeriv, vaid peab tulenema objektiivsetest asjaoludest (töötaja töö sisu, tööülesanded, oskused, kogemused, töö tegemise kiirus ja kvaliteet, staaž jne) ning olema põhjendatud.



