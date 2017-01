Majandus

Väike samm õlletootjatele

Reede, 27. jaanuar 2017.



Eilne Äripäev kirjutas, et alates käesolevast aastast loetakse aktsiisisoodustuse saajateks need väikeõlletootjad, kelle tootmismaht enne ulatus kuni 300 000 liitrini ning nüüd kuni 600 000 liitrini kalendriaastas.



Võrdluseks kaks suurimat tootjat, Saku ja A. Le Coq, kes toodavad 1 000 000 liitrit aastas, Viru Õlu ligikaudu 7 miljonit liitrit ning ainsa väiketootjana ületas eelmisel aastal aktsiisisoodustuse piiri Põhjala pruulikoda, kes oli 400 000 liitriga neljas n-ö suurtootja Eestis.



“Teema on oluline, olgugi et meil endal on muidugi soodustuse piirmäärani pikk tee minna,” kommenteeris kehtima hakanud seadust Pihtla pruulmeister Alo Väli. “Väiketootjad üle Eesti on nagu üks pere, elame kaasa kõigele, mis meid puudutab. Tuleb tõdeda, et naabrite konkurentsis uus piirmäär meid kahjuks väga ei aita ja eksporti ei soodusta.”



Naabritega ikka ei konkureeri



EL-i seadusandlus lubab aktsiisisoodustust anda kuni 20 miljoni liitrise aastatoodanguga pruulikojale ning sellist maksumäära kasutatakse praegu 12 liikmesriigis.



Kui end lähinaabritega võrrelda, siis väikepruulikodade olukord on seal palju parem kui Eestis.



Näiteks Soomes kehtib soodustus kuni 10 miljoni liitrise aastatoodanguni, kuid on negatiivselt progresseeruv: kuni 500 000-liitrise toodanguga pruulikoja soodustus on 50 protsenti, sealt edasi 40 protsenti ja kõige suurematel, kes jäävad alla 10 miljoni piiri, on see 10 protsenti.



Lätis kehtib soodustus 50 protsenti esimeselt miljonilt liitrilt pruulikodadele, kes toodavad kuni viis miljonit liitrit aastas.



“Loomulikult on see väiketootjatele positiivne areng. Esimesed on just kolmesaja piirini jõudmas või selle ületanud,” ütles Pöide pruulikoja perenaine Kristel Oinberg-Kelder, kelle sõnul on samuti iseäranis oluline piirmäära suurenemine eksporti silmas pidades, kus kõrge aktsiisimäär mõjutab konkurentsivõimet.

