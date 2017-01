Majandus

Sõnajalad ehitavad Eesti majanduse vedurit

Reede, 27. jaanuar 2017.



Autor: Sirli Tooming Reede, 27. jaanuar 2017. Eleoni tornid kerkivad ka rasketes talvistes ilmaoludes. FOTO: AS Eleon Saaremaal Eleoni arenduskeskuses testiti edukalt LiDAR WindVISIONi süsteemi, mis võimaldab ennustada tuulepuhangute kiirust ja suunda 80 meetri kauguselt enne turbiinini jõudmist.



Teadaolevalt on Eleon esimene tuulik maailmas, kus on integreeritud LiDARi sensor ja tuuleturbiini kontrollsüsteem juba disainimise faasis ja mis kontrollib saabuva tuule mõju tuulikule igal ajahetkel.



”Tuulepuhangute ette teadmine võimaldab säästa tuuleturbiini ja pikendada selle eluiga,” selgitas Eleon AS-i juhatuse esimees ja arenduskeskuse juht Oleg Sõnajalg.



”Mida vähem hooldustöid on tarvis teha, seda suurem on tuuliku tööaeg.” Tema sõnul on tänu LiDARi targale süsteemile võimalik vähendada kulusid ja optimeerida turbiini struktuuri, kuna koormuse vähendamise funktsioonid võimaldavad vähendada selle kaalu ja seetõttu on ka tuuliku püstitamine soodsam.



Et alustada Eleoni tuulikute seeriatootmist ja uue tehnoloogia eksporti välisturgudele, kerkib Ida-Virumaal Aidus 100 MW võimsusega referentspark. Esimene tuulik valmib prognoositavalt selle aasta esimeses kvartalis, järgmine plaanitakse valmis saada teises kvartalis.



”Need kaks on eelseeria tuulikud, mille järel tootmisprotsess kiireneb,” kommenteeris Eleon AS-i juhatuse liige Andres Sõnajalg.



Tuulepark Aidus on kavas käivitada 2020. aastaks, ent protsessi kulgu mõjutab Tootsi Suursoo kinnistu saatus, mis on kohtus ja Euroopa komisjonis vaidlustatud, ning vinduv elektrituruseadus, kuhu kaubandus-tööstuskoda on teinud ettepaneku lisada innovatsioonimeede, mis oleks üheks lahenduseks Tootsi küsimusele ja võimaldaks Eleonil tööstus käivitada.



Estonian Airi teine vaatus



“Tänased otsused viitavad pigem sellele, et turg on kavas monopoliseerida Eesti Energiale, kes saab maa mitterahalise sissemaksena, lisaks on riigiettevõttele 250-miljonilise investeeringu intressid väga madalad,” seletas Sõnajalg Tootsi küsimuse tagamaid. Kohtu poole on pöördunud AS Rasiner, Hans Teiv, viis Nelja Energia grupiga seotud ettevõtet ning Sõnajalgadele kuuluv AS Eesti Elekter. Kõigil neil oleks huvi osaleda Tootsi Suursoo enampakkumisel, seega maksta rohkem kui 4,1 miljonit, mis kinnistu algväärtuseks hinnati.



”Ootame riigilt, et ausal konkurentsil põhinev tuuleenergia turg säiliks, see võimaldaks kodumaist tehnoloogiat edendada,” avaldas Sõnajalg lootust.

Möödunud nädalal peatas Tallinna halduskohus esialgse õiguskaitse korras Tootsi Suursoo tuulepargi kinnistu ilma enampakkumiseta Eesti Energiale eraldamise.



Mitmete juristide hinnangul on siin selgelt tegemist riigiabiga ja käimas olevat kohtusaagat on Nelja Energia esindaja Allar Jõks nimetanud Estonian Airi teiseks vaatuseks.



Mullu tootlikkus kahanes



Tuuleenergia andis 2016. aastal 41,7 protsenti taastuvenergia kogutoodangust ja tuulejaamad tootsid aastas kokku 589 gigavatt-tundi elektrienergiat. Tuuleenergia toodang kahanes aastaga 15 protsenti.



”Möödunud aasta oli väga tuulevaikne,” põhjendas Andres Sõnajalg tootmislangust. ”Eleoni tuulik suutis vaatamata heitlikele oludele teha sellegipoolest tootmisrekordi, ent välismaised tuulikud nii häid tulemusi ei suutnud saavutada.”



Tema sõnul mõjutab turgu ka asjaolu, et kaitsekaalutlustel on takistatud mitmete tuuleparkide rajamist Ida-Virumaale, mis toonuks kaasa kokkuvõttes suuremad tootmisvõimsused. Milliseks kujuneb tuuleenergia turg tulevikus, sõltub paljuski valitsuse otsustest ja elektrituruseadusest.



”Pikemas perspektiivis on siiski ettevõtjatel huvi valdkonda investeerida ja tootmismahud kindlasti kasvavad,” ütles Sõnajalg ning lisas, et taas on oluline, kuidas laheneb Tootsi tuulepargi küsimus.



Eleoni kaugeleulatuvad plaanid on suured ja pärast Aidu pargi käivitamist on kavas koos investoritega rajada veelgi suurema tootlikkusega tuulepark Vaivarasse. Praegu on protsess algfaasis ja kaasinvestoreid veel avalikustada ei saa.



Tehnoloogia areng on oluline



Hoolimata takistavatest asjaoludest prognoosib Eleon taastuvenergia võimsuste suurenemist lähikümnendil kogu Eestis, see avardab võimalusi kõigile turuosalistele.



”Usume seda seetõttu, et esiteks, kogu maailmas on tuuleenergia osatähtsus jõuliselt tõusmas, ja teiseks, tuuleenergia tootmine Eestis on väga konkurentsivõimeline,” põhjendas Sõnajalg ning lisas, et tuuleenergiale rohkem keskendumine annaks võimaluse Eestil üleeuroopalisest statistikakaubandusest kasu lõigata, mis 2020–2030 perspektiivis tähendaks, et toodaksime taastuvenergiat riikide jaoks, kes ei suuda oma nõutud määra täita.



”Need otsused on Euroopas juba tehtud, nüüd on küsimus, kas saame ree peale või mitte,” sõnas ta.



”Kui lisaks tuuleenergia tootmisele suudaksime siin arendada ka tuuletehnoloogiat, siis võib tegemist olla tulevikus Eesti majanduse ühe veduriga.”



