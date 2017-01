Majandus

Viis olulist maksuküsimust seoses 2016 aastaaruandega

Kolmapäev, 25. jaanuar 2017.



Autor: Sirli Tooming Kolmapäev, 25. jaanuar 2017. Marko Saag möödunud aastal läbiviidud Äripäeva koolitusel Swiss hotellis. FOTO: erakogu Täna toimub hotellis Spa Hotel Meri maksukoolitus ettevõtjatele ja raamatupidajatele, mille märksõnadeks on dividendid, laen omanikule, kassa, omakapitali väljamaksed, kajastamine ja negatiivse omakapitali katmise erinevad võimalused.



Koolituse lektor on advokaadibüroo ATTELA partner ja vandeadvokaat ning Tallinna tehnikaülikooli finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor Marko Saag, kes on spetsialiseerunud just maksuõigusele.



“Artiklis on välja toodud vastused viiele praktikas enim küsitud maksuküsimusele seoses aasta lõpu ja uue algusega,” ütles Saag. “Tänase koolituse pool päevast keskendubki erinevatele võimalustele, kuidas vältida või taastada negatiivset omakapitali.”



Kuna nende toimingute teostamiseks on mitmeid erinevaid variante, on mõistlik need läbi kaaluda ja valida endale just kõige sobilikum.



Kas ühing võib osanikule laenu anda?



Laenu andmisel tuleb eristada äriõiguslikku piirangut ning maksuõiguslikku käsitlust. Äriseadustiku kohaselt on laenu andmine osanikule iseenesest küll keelatud (lubatud on emaühingule, kellega moodustub kontsern, kui sellega ei kahjustata võlausaldajate huve), kuid see reegel on ette nähtud võlausaldajate kaitseks ning sellele ei saa üldreeglina maksuhaldur tugineda.



Maksuõiguslikult omab tähtust eelkõige intressi suurus ning see, kas laenu kavatsetakse tagasi maksta ning kas selleks on ka võimalus.



Intress peab vastama turuintressile, mis sõltub laenu tingimustest. Mitmete kohtulahendite kohaselt saaks maksuhaldur kvalifitseerida antud laenu kasumi jaotamiseks, kui kõiki asjaolusid arvestades on selge, et laenu ei kavatsetagi kunagi tagasi maksta või selleks ei ole võimalust.



Dividendid või palk?



Ka siin on oluline eristada äriõiguslikku ja maksuõiguslikku poolt. Äriõiguslikult näeb äriseadustik ette piirangu, mille kohaselt ei tohi väljamakstavad dividendid muuta ühingu omakapitali negatiivseks. Maksuõiguslikult tekivad dividendidega seoses enamikul juhtudel probleemid nn ühemeheühingutes, kus kogu tulu võetakse välja passiivtuluna dividendidena ning üksnes miinimumi lähedane osa palgana. Olukorras, kus osanik täidab äriühingus ka aktiivset rolli, on maksuhalduril võimalik kvalifitseerida osa dividende ka palgaks.



Mis juhtub, kui ühingu omakapital on negatiivne?



Kui äriühingu omakapital on negatiivne, näeb äriseadustik juhatusele ette kohese kohustuse kutsuda kokku üldkoosolek, kes peab otsustama negatiivse omakapitali taastamise. Sellise kohustuse rikkumine võib tuua kaasa juhatuse vastutuse. Kui äriregistrile esitatakse negatiivse omakapitaliga aruanne, saadab äriregister ka kirja, milles palub anda teada omakapitali taastamise plaanidest. Nõutud tegevuste eiramine võib tuua kaasa äriühingu sundlõpetamise.



Kas maksuhalduril on õigus kontrollida kassat?



Jah, maksukorralduse seaduse kohaselt on maksuhalduril õigus nõuda maksukohustuslaselt sularaha ettenäitamist, kui see on vajalik maksumenetluses tähendust omavate asjaolude väljaselgitamiseks.



Kas osaniku antud allutatud laenu võib kajastada omakapitalis?



Eestis kohtab üsna palju arutelu teemal, justkui poleks meil allutatud laenude kajastamine omakapitalis üldiselt lubatud. Kuigi äriseadustikus puuduvad vastavad viited, lähtutakse äriõigusliku omakapitali arvestamisel raamatupidamise seadusest, mis näeb ette bilansiskeemi ning põhimõtted majandusaasta aruande koostamiseks.



Majandusaasta aruanne koostatakse ning omakapitali arvutatakse kas rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite või Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt. Seejuures näevad rahvusvahelised standardid sõnaselgelt ette kohustuse lähtuda kajastamisel majanduslikust sisust – see tähendab, et kui laenule on omased omakapitali tunnused, tuleb seda ka seal kajastada.



