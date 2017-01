Majandus

Läbi ajaloo suurim Saaremaal ehitatud laev valmib Nasval

Reede, 13. jaanuar 2017.



Autor: Sirli Tooming Reede, 13. jaanuar 2017. Projektijuht Erik Aleksejev seisab tsehhis kahe reisijatesalongi korpuse vahel, mis peatselt tekile kinnitatakse. Foto: Valmar Voolaid Alumiiniumkonstruktsioonidest sektsioonid Nasva tehases on valmis ning juba möödunud nädalal alustati nende teraskorpusele monteerimisega.



Eelmise teisipäeva õhtul Riiast Nasvale saabunud ligikaudu 750-tonnisele teraskorpusele asuti monteerima ligi 50 tonni jagu alumiiniumkonstruktsioone. Kaptenisild, reisijate salong ja tehnilised ruumid on valmis ning enne nende pealetõstmist püüab meeskond tsehhis maksimaalselt ära teha, et välitööde maht võimalikult väike hoida.



“Mida paremini sektsioonid tehase ruumides ette valmistatud on, seda väiksem on risk, et sõltume tuulest ja teistest töid takistavatest ilmaoludest,“ põhjendas Baltic Workboatsi projektijuht Erik Aleksejev. “Kuna nii suurt laeva võrdlemisi lühikese ajaga kokku panna on paras väljakutse, peame arvestama, et iga töötund on hinnas ja nii jääb üle vaid sektsioonid peale tõsta ning kinnitada.“

Rootsi transpordiameti tellimus peab valmima käesoleva aasta juuliks ja tähtajani on jäänud veidi üle viie kuu. Selle aja jooksul tuleb sajameetrine teraskorpus laevaks vormistada, mistõttu tegeleb projektiga iga päev 40-liikmeline meeskond.



Trahvid on krõbedad



“Korpus oli Riias transportimiseks valmis 26. detsembril, ent ülevedu viibis ilmaolude tõttu ligikaudu nädala võrra. Aega ülemäära pole ja tähtajast tuleb kinni pidada,“ tõdes Aleksejev. “Seda ületades rakenduvad trahvid, mis on krõbedad. Sellist luksust meil pole, et üks kuu antakse trahvivabalt lisaks.“

Aleksejevi sõnul on kõik tööjoonised tehtud Baltic Workboatsis, samuti on nende inseneride projekteeritud nii navigatsiooniseadmed kui ka elektriprojekt. “Vaid üldvisuaal on ette antud rootslastelt,” lisas projektijuht.



Laeva kandevõime on 600 tonni (võrdluseks samal ajal BWB-s valmiva Soela kandevõime on 140 tonni), mis võimaldab vedada 80 sõiduautot ja 300 reisijat. Laeva korpus ja jõuseadmed on optimeeritud, et saavutada madal kütusekulu ja võimalikult vähene keskkonnasaaste.



Laeva jõuallikateks on neli Volvo Penta D16MH peamasinat koguvõimsusega 1920 kW, mis kahe Rolls-Royce US155 gondelkäituri kaudu tagavad laeva maksimumkiiruseks kuni 12 sõlme. Laev ehitatakse vastavalt 1B jääklassi nõuetele ning peab olema võimeline sõitma vähemalt viiesõlmese kiirusega kuni 80 sentimeetri paksuses rüsijääs.



Oma sõiduomadustelt see Kuivastu-Virtsu liini teenindavatest parvlaevadest oluliselt ei erine. Kuna reis avatud tekiga nii-öelda maanteepikendusel vältab keskmiselt 10–15 minutit, on laeval minimaalne reisija mugavusvarustus. Aleksejevi sõnul on ka selle osa laevast disaininud Baltic Workboatsi insenerid.



Tõestus võimekusest



“Enamik inimesi, kes laevadega üle sõidavad, reeglina autost isegi ei välju. Reisijate jaoks on laeval vaid soojad varjualused ja tualetid, ei enamat. Rootsi transpordiametil sõidab erinevatel liinidel kokku üle 80 laeva alates 10-meetristest kuni 100-meetristeni.”



Ehitusjärelevalvet sooritavad Rootsi transpordiamet ja veeteede amet regulaarselt, seni on tööprotsessi käidud kohapeal jälgimas keskmiselt paar korda kuus. Nüüd, mil laeva kuju tekkima hakkab, see ilmselt sageneb.

Leping tellijaga annab võimaluse, mis veel allkirjastatud pole, ka teise samalaadse laeva ehitamiseks. “Eks see esimene olegi tõestus meie võimekusest,“ sõnas Aleksejev. “Väljavaade on hea, püüame siin paari-kolme nädalaga rootslastele näidata, et suudame hakkama saada ka teisega.“

Baltic Workboatsis valmib läbi ajaloo suurim laev, mis Saaremaal ehitatud on. Praegu on ettevõttel töös kokku 13 projekti.

