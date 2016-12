Majandus

Firmaomanike magusad viljad

Kolmapäev, 21. detsember 2016.



Autor: Sirli Tooming Kolmapäev, 21. detsember 2016. Margus Vanaselja on dividende eelmisel aastal välja maksnud 915 000 eurot. FOTO: Irina Mägi / Meie Maa arhiiv Äripäeva äsja ilmunud väljaanne Dividendide TOP toob välja 260 suurima omanikutulu teenijat, kelle hulgas on õige mitmeid saarlasi ja Saare maakonnaga seotud firmaomanikke.



Möödunud aastal lubatud rekordit küll ei püstitatud, ent siiski maksis esikohale platseerunud Oleg Ossinovski oma ettevõttelt Skinest Grupp sellegipoolest rekordilise ja hoomamatu summa 17 miljonit eurot dividende.



Äripäeva TOP-i kuuluvad 501 ettevõtjast, kes teenisid eelmisel aastal omanikutulu kokku 233 miljonit eurot, on pingerida lehe online-versioonis. Äripäev võttis dividendide edetabeli koostamisel aluseks kohalikule kapitalile kuuluvate firmade reaalseid väljamakseid rahavoogude ja omakapitali muutuste aruande põhjal.



Dividend on määratud ja makstud 2014. aasta majandustulemuste eest 2015. aastal. Ja kuigi esikümnest “saaremaiseid” nimesid ei leia, on esimese 100, kelle teenistus oli 500 000 eurot ja üle selle, seas meie maakonna mehi päris mitu.



Ettevõtted ja maksumaksjad



Maakonna esimene päris oma ettevõte, Nasval asuv laevatehas Baltic Workboats on TOP-is 42. kohal. Ettevõtte eelmise aasta käive oli 24,1 mln ja kasum 2,8 mln eurot ning omanikud Märten Vaikmaa ja Margus Vanaselja on dividende eelmisel aastal välja maksnud 915 000 eurot.



Teine Saaremaal tegutseva ettevõtte Georg Ots spaahotelli omanik Tarmo Sumberg on 111. kohal ning teenis dividende 450 000 eurot, küll mitte GOSpa majandusnäitajate järgi, vaid firmast Best Systems.



Ja veel kolmas Saaremaal tegutseva ettevõtte Luksusjaht AS omanik Sven Lennart Alpstål on saanud dividende 362 200 eurot ning asub pingerea 143. kohal. Läätsa kalatööstuse ja Veere sadama omanikud isa Tiit ja poeg Toomas Kõukna maksid omanikutulu vastavalt 223 000 ja 152 720 eurot.



Lisaks on TOP 260 hulgas mitmeid saarlasi ja Saare maakonnas suvitajaid. Ruhnu valla väidetavalt suurim maksumaksja, ehitusettevõtja Aivar Tuulberg jagab 27. kohta oma äripartneri Raivo Rannaga ning teenis dividendidena 1,24 miljonit eurot.



Saarlased ja suvesaarlased



Edetabeli tipule kõige lähemal oleva, 4. koha dividendimäär oli 5 500 000 eurot ning see kuulub Mati Pollile. Mehele, kes on üks metsanduskontserni Sylvester loojaid ning kes on koos Sylvesteri suuraktsionäride Kaido Jõelehe ja Peeter Männiga valdusfirma Vigrelle omanik, kuulub ka suvekodu Muhumaal.



29. kohalt leiame ühe Euronicsi omanikest, saarlase Jaan Koppeli, kes sai dividendituluna 1,22 miljonit eurot. 51. kohal on saarlasest ärimehe Toomas Tooli abikaasa Mari Tool, kes teenis 800 000 eurot.



76. kohal on Väino Kaldoja, Vilsandi suvekodu ja Silberauto omaniku 592 240-eurone dividenditulu. 115. kohal on saarlasest kinnisvaraarendaja Kaido Jõelehe teenitud omanikutulu summas 444 232 eurot. 250. kohale vastava summa 237 699 eurot maksis dividende Amserv Grupi AS-i üks omanikest, suvesõrulane Raivo Kütt. Orissaare päritolu saarlane Hannes Lilp sai dividenditulu 180 000 eurot, suvemuhulane Feliks Mägus 175 000.



