Pagari piparkook, pagari piparkoogimaania!

Kolmapäev, 21. detsember 2016.



Pagaritöökojad töötavad vastu jõulupühi maksimumkoormusel ja enamgi veel.



“Meie ettevõttele on aasta parimad kuud november, detsember, käed-jalad on tööd täis,” ütles Heli Teder, Saare Leib OÜ finantsdirektor, kelle sõnul jääb osa tellimusi isegi täitmata, sest lihtsalt ei jõua.



“Meie piparkoogid on 100% käsitöö. Sel aastal oleme küpsetanud kaheksa tonni piparkooke ja valmistanud neli tonni piparkoogitaignat,” tõi Teder hetkeseisu numbrites välja. “Ja pühad on ju alles ees, seega tegemist jätkub.”



Ka OÜ Karja Pagariäri juhatuse liikme ja tegevjuhi Aivo Kanemägi sõnul on lähenevad pühad tootmismahtusid mõjutanud. Karja Pagari piparkoogikogused ei ole väga suured, rohkem väljastatakse tainast, lisaks tehakse erinevaid jõululeibu.



“Oleme ennekõike siiski leivatootjad ja piparkoogid ning piparkoogitaigen on meie jaoks kõrvalharrastused.”



Saaremaa tarbijate ühistu Coop tootmistsehhi juhataja Õile Aavik võttis hetkeseisu kokku ning võrdles koormust tavapäraste tootmiskuudega. “Maht on umbes 30% suurenenud, tavaliselt vahetult enne jõule ja aastavahetust tootmismaht kahekordistub,” sõnas ta. “Meil ei ole võimalust ette toota, kõik tuleb kohe ahjust lauale.”



Tänaseks on glasuuriga piparkooke tsehhis valmistatud ca 800 kg ja glasuurita ca 200 kg, umbes 500 kg piparkoogitainast on saadetud kauplustesse müüki.

“Oleme oma kliente üllatanud ja üllatame jätkuvalt,” ütles Aavik, kelle juhtimise all valmistatakse jõulustritslit, kodusaarel kasvatatud täistera tatrajahust küpsiseid, pohla-kreemi ja muud.”



Muhu Pagarid OÜ juhatuse esimehe Martin Seppingu sõnul väga suuri üllatusi oma klientidele plaanis ei ole ja piparkooke Muhu pagarid küpsetada lihtsalt ei jõua.



“Kahjuks meie ei jõua piparkooke küpsetada,” ütles Sepping.



