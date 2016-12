Majandus

Madalapalgalistel on õigus tulumaksu tagasimaksele

Reede, 02. detsember 2016.



Uuel aastal tekib täistööajaga töötajal õigus saada tagasimakse tema poolt 2016. aasta jooksul tasutud tulumaksu ulatuses.



Madalapalgaliste tagasimakse kantakse inimesele üle kord aastas ja selle eesmärk on madalapalgalise töötaja sissetuleku suurendamine. Alates novembri keskpaigast on võimalik e-maksuametis/e-tollis kontrollida, kas tingimused tagasimakse saamiseks on täidetud. Tagastatav summa selgub pärast tuludeklaratsiooni esitamist.



Tingimused toetuse taotlemiseks



Kõik taotlemise tingimused peavad olema täidetud 2016. aastal vähemalt kuuel kalendrikuul. Seega taotlemisel kontrollitakse, kas isik oli 2016. aastal vähemalt kuuel kalendrikuul: Eesti resident, vähemalt 18-aastane, vähemalt ühe töölepingu alusel töötanud või olnud teenistussuhtes ning töötamine ei olnud peatatud, vähemalt ühe tööandja juures töötanud täistööajaga või mitme tööandja juures töötanud kokku täistööajaga. Täistööaja tingimus ei kehti töövõimetuspensionäridele ega vähenenud töövõimega isikutele, kelle eest maksab sotsiaalmaksu kuumääralt töötukassa (kuni juunini 2016 maksis sotsiaalkindlustusamet).



Toetust on õigus saada isikul, kelle aasta tulu jääb alla 7817 euro (2736 ÷ 0,35). Tuluna arvestatakse isiku kogutulu, sh töötasu ja muu tasu, võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividend, maksustatav pension, toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu.



Näiteks töötaja, kes on kogu kalendriaasta töötanud täistööajaga ja saanud töötasu 430 eurot kuus, saab tulu 5160 eurot aastas. Kui töötajal muid tulusid ja mahaarvamisi (näiteks eluasemelaenu intressid) ei ole, siis on töötajal õigus saada tagasimakse ligikaudu 587 eurot (igakuiselt kinnipeetud tulumaks 48.90 × 12 = 586.80).



Mis puhul toetust ei maksta



Samas näiteks pensionärist töötaja, kes on kogu kalendriaasta töötanud täistööajaga ja saanud lisaks töötasule 430 eurot kuus ka vanaduspensioni 395 eurot kuus, saab tulu 9900 eurot aastas. Kuna töötaja tulu ületab piirmäära (7817 eurot), siis ei ole tal õigust tagasimaksele.



Toetust ei saa taotleda töötaja, kellel on küll aasta tulu alla 7817 euro, kuid kelle tagasimakse summa suurus on igal juhul 0 eurot. Eelkõige võib see ette tulla olukorras, kus isikule kuulub tulumaks tagastamisele tulumaksuseadusega lubatud mahaarvamiste tõttu (nt täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral, eluasemelaenu intressid, koolituskulud, annetused vm).



