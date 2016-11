Majandus

Laevaehitaja investeerib nii betooni kui inimestesse

Reede, 25. november 2016.



Autor: Sirli Tooming Reede, 25. november 2016. Disainikeskuse kontor, kus töötab juba viis uut inimest, on alles sisustamisjärgus. Fotole jäi vaid süsteemiinsener Uku Aaslav-Kaasik, kuna üks töötaja on lapsepuhkusel, teine haige, kolmas Saksamaal lähetuses ning neljas tegi pilti. FOTO: Ingmar Pill Saaremaa laevatootja Baltic Workboats loob Tallinnasse laevadisainikeskuse, kus ettevõte hakkab koostöös Ühendkuningriigi laevafirmaga Amgram pakkuma laevade tehnilise toe teenust.



Kui Nasval lõpetatakse hetkel sadamakai laiendamistöid, siis uus keskus rajatakse Tallinnasse Lahesuu sadamasse. Keskuse kõrval jääb endiselt töösse ka AS-i Baltic Workboats (BWB) laevatehases asuv projekteerimisosakond Nasval.



“Nasval tegeletakse peamiselt tööjooniste ettevalmistamise ning tootmisküsimuste lahendamisega, Tallinna kontoris pööratakse rohkem rõhku arendustegevusele ja uusehitistele,” ütles Meie Maale AS-i Baltic Workboats juhatuse liige Margus Vanaselja. “Uutel Tallinna kontori inimestel tuleb muidugi arvestada, et osa väljaõppest ning tööajast tuleb veeta ka Nasval laevatehases.”

BWB rajatava laevadisainikeskuse eesmärk on koondada ettevõtte projekteerimistööd kontsentreeritult ühe katuse alla ning edendada olemasolevate ja võimalike uute partneritega koostööd.



Koostöö laieneb



Seda tehakse mitte ainult Ühendkuningriigi projekteerimisettevõttega Amgram, vaid ka mitmete Rootsi, Soome ning Eesti ettevõtetega. Ühtlasi on ettevõttel vaja tõsta projekteerimismahte seoses võidetud hangetega, uute toodete arendustegevuse ning standardiseerimisega. Lisaks on firmal plaanis juurutada moodulite ja “kittide” tootmist, mis tähendab peamiselt laeva korpuse, aga ka muude detailide ettevalmistamist, koostamist, pakkimist ning saatmist sihtkohta.

“Eelnimetatud protsess nõuab väga detailset eeltööd – jooniseid ning juhiseid, mille abil oleks võimalik sihtkohas lõpptoode kokku monteerida,” põhjendas Vanaselja personali vajadust.



“Esialgses plaanis on 10–15 uut töökohta. Olenevalt töömahtude kasvust lähitulevikus võib see number tõusta kuni 20 inimeseni. Investeeringutena tähendab see pikaajalist inimeste väljakoolitamist, uue kontori rajamist ning sisustamist kaasaegsete tööjaamade, tarkvara ja kommunikatsioonivahenditega.”



Tänaseks on Tallinna projekteerimisosakonna meeskond täienenud viie spetsialisti võrra, osa tööruumidest on ette valmistatud ja uute töötajate jaoks ka osaliselt sisustatud.



Valmis koolitama



Praegu pakub Baltic Work-boats AS tööd süsteemiinsenerile, merearhitektile, konstruktorile ja tehnilisele joonestajale. Ideaalis loodab ettevõtte leida laevade projekteerimise või laevaehituse eriala lõpetanuid, kellel on kas töölaevade kontseptsiooni, konstruktsioonide või süsteemide projekteerimiskogemus. “Eelnimetatud hariduse ja kogemusega insenere on Eestis väga piiratul arvul ning valdav osa neist töötab juba hinnatud ametikohtadel Eestis või välismaal,” tõdes Vanaselja. “Sellest lähtuvalt otsib meie ettevõte paralleelselt ka selliseid inseneriharidusega projekteerijaid, keda firmasiseselt erialaspetsialistideks koolitada.”



Disainikeskuse laevainseneride ülesandeks on aidata ehitada juba käimasolevaid projekte, nagu 25-meetrine patrull-laev ja 16-meetrine päästelaev ning reostustõrjevõimekusega politsei- ja piirivalveameti 45 meetri pikkune piirivalvelaev, mille ehitamist alustatakse 2017. aasta veebruaris.

AS Baltic Workboats on alumiiniumist ja terasest laevade tootmisele ning turustamisele spetsialiseerunud ettevõte, mille tootmiskompleks asub Saaremaal ning projekteerimisosakonnad Nasval ning Tallinnas.



