Majandus

Klotoid peab tähtaegadest kinni

Kolmapäev, 09. november 2016.



Saare maakonna osaühing Klotoid on möödunud aasta majandusaruannete põhjal Äripäeva poolt koostatud edetabelis maakonna ettevõtete lõikes number üks.



Ettevõtte eelmise aasta müügitulu oli 2 289 040 eurot ning ärikasum 507367 eurot, 2014. aasta majandustulemuste alusel TOP saja 81-lt kohalt on firma tõusnud edetabeli tippu.



“Paraku pole aastad vennad ja näiteks aastatel 2011, 2012 ja 2015 töötasime väikese kahjumiga. Palju sõltub sellest, kuidas saame töövõtulepinguid, põhiliselt riigihangete näol,” kommenteeris juhatuse liige Tõnu Teder ettevõtte positsiooni edetabelis.



Klotoid OÜ on edukas, kuna peab lepingutingimuste täitmisest alati kinni. Ettevõte teeb ka praegu pooleli olevaid Tallinna tänava ehitustöid Kuressaares, mis küll ootamatult saabunud lumise talve tõttu on hetkel häiritud. Sellest hoolimata lõpetatakse tööd tähtajaliselt ning vastavalt lepingule järgmise aasta juunis.



Põhitegevus ehitus



“Peale selle ei sõltu Tallinna tänava remondi tähtajad meist, kuna lepinguni jõudsime eeldatavast ajast kaks ja pool kuud hiljem,” selgitas Teder.

Firma on teedeehitusettevõttest välja kasvanud ning kannab nüüdset nime aastast 1997. Ka praegu tegeleb ettevõte endiselt teede, parklate ja kõnniteede ehitusega, alates 2002. aastast aga on lisandunud väliskommunikatsioonitrasside ehitus.



Klotoid OÜ on väikeettevõte, mille põhitegevuse valdkonnaks on ehitus, mis moodustab käibest ca 90% ning kus töötab 25 inimest.

Peamiselt ehitatakse kommunikatsioonirajatisi Saare maakonnas, lisaks projekteeritakse objekte üle Eesti.



Korraliku tehnikapargi olemasolu võimaldab ette võtta erinevaid ehitustöid: teostatakse teede, tänavate, platside remonti ja ehitust, samuti välistorustike, septikute ja imbväljakute ehitust, firma teeb liikluskorralduslikke, betoonkivi paigaldus- ja haljastustöid ning pakub mulla sõelumise teenust.

Paralleelselt on ettevõtte ühe iseseisva haruna arenenud projektbüroo, mis tegeles algselt teede ja kommunikatsioonitrasside ning spordirajatiste projekteerimisega, millele hiljem lisandusid planeeringud ja arhitektuurne projekteerimine.



Projekteerimine ja koostöö



Projektibüroo, kus töötab seitse inimest ja mille käive moodustab ca 10% kogukäibest, on rohkem inseneribüroo suunitlusega. Projekteeritakse eriosasid ja välistrasse, teid, liiklussõlmi, koostatakse arhitektuurseid projekte ning detailplaneeringuid.



Suurematest projekteerimisettevõtetest teeb Klotoid, kes on jõudumööda osalenud ka riigihangete pakkumistel, koostööd NordProjektiga, Enteciga, KOKO arhitektide ning arhitektuuribürooga AsumArhitektid. Projekteerimistööde valikloetelu ettevõtte kodulehel on muljetavaldavalt pikk.



Edetabeli uuenduskuur



Saaremaa ettevõtete edetabeli esiots läbis aastaga põhjaliku uuenduskuuri, sest esikümme vahetus peaaegu täielikult. Eelmise aasta võitja Kuressaare Ehitus AS, mille omanikud on Tõnu Toompuu ja Neeme Truumees, taandus aastaga kaheksandasse kümnesse.



Firma käive kahanes aastaga 17% võrra, ärikahjum paranes 21 000 euro võrra. Tulemuseks vastavalt 2,4 mln eurot käivet ja 41 500 eurot ärikahjumit.

Ainsana säilitas koha esikümnes eelmisel aastal kolmanda koha saavutanud ja tänavu koha võrra taandunud toitlustusfirma Väinamere Teenindus AS, mis kuulub S.E.E Piraaja OÜ-le, mille omanikud on Jaak Jõgi ja Aivar Põldma, samuti Holostovi Kinnisvarahaldus AS-ile, mille omanik on Vjatšeslav Leedo.



