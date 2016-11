Majandus

Kahte liiki soodustused: isiku- ja ettevõttepõhised

Reede, 04. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ines Vapper, Sirli Tooming Reede, 04. november 2016. Ekraamitõmmis: praamid.ee Soodustused suursaarte elanikele ja sõidukitele on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega nr 78, mis ütleb, et sõidusoodustused parvlaeval Virtsu-Kuivastu liinil kehtivad isikule, kelle elukoht asub rahvastikuregistri järgi Saare maakonnas.



Soodustuste rakendamine sõidukitele on sätestatud kehtiva määruse §-s 6, mis näeb soodustuse ette juhul, kui selle omanik või kasutaja on füüsiline või juriidiline isik, kelle elukohaks rahvastikuregistris või asukohaks äriregistris on märgitud Saare maakond. Ometi pole see nii, et saare elanik saab soodustust iga kell ja mis tahes sõidukile.



”Saare elaniku soodustuse mõte on muuta parvlaevatransport kohalikele inimestele soodsamaks ja edendada majandust,” ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi merendustalituse osakonna juhataja Merily Must. ”Ministeeriumis on nimetatud määruse ülevaatamine aktuaalne. Soovime, et seaduse keel oleks selge ja üheselt mõistetav.”



Püsielaniku ja ettevõtte soodustus



Lisaks määrusele reguleerivad soodushinna rakendumist tüüptingimused, mille leiab TS Laevad OÜ kodulehelt. Kodulehel on kirjas, et soodushinna kasutamiseks sõlmivad klient ja vedaja kliendilepingu ning et sõiduki soodustuse kasutamiseks peab klient olema sõiduki omanik, vastutav kasutaja või kasutaja, või peab sõiduk kuuluma Saare maakonnas registreeritud äriühingule.



Seega on soodustusi kahte liiki: eraisiku- ja sõidukipõhine. Soodustusi on õigus saada maakonna püsielanikul koos mis tahes registrisse kantud sõidukiga, mille kasutajaks ta on märgitud. Seega ei mõjuta maakonna püsielaniku soodustusi sõiduki registreerimiskoht, olgu see või Vanuatu saarel. Lisaks reisija soodustusele saab ta soodsama pileti ka sõidukile, kui selle registreerimistunnistusele on kantud tema nimi omaniku, vastutava kasutaja või kasutajana. Maakonda registreeritud eraisiku sõidukile kohaldub soodushind vaid juhul, kui sõiduki registrikaardil märgitud isik on autos kas või kaasreisijana ning esitab kassas isikut tõendava dokumendi. Vastasel juhul tuleb sõiduki eest tasuda täispilet.



Ettevõtte soodustust saab maakonda registreeritud äriühingu sõiduk koos juhiga, kes ei pea olema maakonna rahvastikuregistris. Samuti ei pea äriregistri ning sellele kuuluva sõiduki omanikud olema registreeritud Saare maakonda.

Kontrollikohustus



TS Laevade e-keskkond pakub mugavamaks teenindamiseks võimalust eraisikul avada kodulehel praamid.ee konto ning sisestada soodustusega seotud isikute ja sõidukite andmed, äriühingul lisaks konto avamisele sõlmida samas keskkonnas leping. Sadamate kassades müüakse soodushinnaga sõidukipilet ainult juhul, kui sõiduk ja/või pileti ostja on põhikasutaja või tavakasutajana registreeritud kliendikontol ja kõik soodustuse saamise tingimused on täidetud.



Vedaja on soodushinda võimaldavate kliendilepingute sõlmimisel kohustatud kontrollima isiku elukohta vastavalt rahvastikuregistrist või ettevõtte asukohta äriregistrist ning sõiduki kuuluvust liiklusregistrist.



”Seetõttu on TS Laevad sõlminud koostöölepingu maanteeameti, rahvastiku- ja äriregistriga, mille kaudu saab ettevõttes kasutusel olev pileti- ja infosüsteem soodustusi taotleva isiku ja sõiduki andmeid kontrollida reaalajas,” põhjendas TS Laevad OÜ kommunikatsioonijuht Sirle Arro. Soodustuste rakendamine sõidukitele on sätestatud kehtiva määruse §-s 6, mis näeb soodustuse ette juhul, kui selle omanik või kasutaja on füüsiline või juriidiline isik, kelle elukohaks rahvastikuregistris või asukohaks äriregistris on märgitud Saare maakond. Ometi pole see nii, et saare elanik saab soodustust iga kell ja mis tahes sõidukile.”Saare elaniku soodustuse mõte on muuta parvlaevatransport kohalikele inimestele soodsamaks ja edendada majandust,” ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi merendustalituse osakonna juhataja Merily Must. ”Ministeeriumis on nimetatud määruse ülevaatamine aktuaalne. Soovime, et seaduse keel oleks selge ja üheselt mõistetav.”Lisaks määrusele reguleerivad soodushinna rakendumist tüüptingimused, mille leiab TS Laevad OÜ kodulehelt. Kodulehel on kirjas, et soodushinna kasutamiseks sõlmivad klient ja vedaja kliendilepingu ning et sõiduki soodustuse kasutamiseks peab klient olema sõiduki omanik, vastutav kasutaja või kasutaja, või peab sõiduk kuuluma Saare maakonnas registreeritud äriühingule.Seega on soodustusi kahte liiki: eraisiku- ja sõidukipõhine. Soodustusi on õigus saada maakonna püsielanikul koos mis tahes registrisse kantud sõidukiga, mille kasutajaks ta on märgitud. Seega ei mõjuta maakonna püsielaniku soodustusi sõiduki registreerimiskoht, olgu see või Vanuatu saarel. Lisaks reisija soodustusele saab ta soodsama pileti ka sõidukile, kui selle registreerimistunnistusele on kantud tema nimi omaniku, vastutava kasutaja või kasutajana. Maakonda registreeritud eraisiku sõidukile kohaldub soodushind vaid juhul, kui sõiduki registrikaardil märgitud isik on autos kas või kaasreisijana ning esitab kassas isikut tõendava dokumendi. Vastasel juhul tuleb sõiduki eest tasuda täispilet.Ettevõtte soodustust saab maakonda registreeritud äriühingu sõiduk koos juhiga, kes ei pea olema maakonna rahvastikuregistris. Samuti ei pea äriregistri ning sellele kuuluva sõiduki omanikud olema registreeritud Saare maakonda.KontrollikohustusTS Laevade e-keskkond pakub mugavamaks teenindamiseks võimalust eraisikul avada kodulehel praamid.ee konto ning sisestada soodustusega seotud isikute ja sõidukite andmed, äriühingul lisaks konto avamisele sõlmida samas keskkonnas leping. Sadamate kassades müüakse soodushinnaga sõidukipilet ainult juhul, kui sõiduk ja/või pileti ostja on põhikasutaja või tavakasutajana registreeritud kliendikontol ja kõik soodustuse saamise tingimused on täidetud.Vedaja on soodushinda võimaldavate kliendilepingute sõlmimisel kohustatud kontrollima isiku elukohta vastavalt rahvastikuregistrist või ettevõtte asukohta äriregistrist ning sõiduki kuuluvust liiklusregistrist.”Seetõttu on TS Laevad sõlminud koostöölepingu maanteeameti, rahvastiku- ja äriregistriga, mille kaudu saab ettevõttes kasutusel olev pileti- ja infosüsteem soodustusi taotleva isiku ja sõiduki andmeid kontrollida reaalajas,” põhjendas TS Laevad OÜ kommunikatsioonijuht Sirle Arro.

Veel artikleid samast teemast »