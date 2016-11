Majandus

Triigi sadamas käib hoogne ehitus

Kolmapäev, 02. november 2016.



Autor: Sirli Tooming Kolmapäev, 02. november 2016. Objektijuht Neeme Truumees päevatööd üle vaatamas. Foto: Valmar Voolaid Triigi sadamas käivate rekonstrueerimis- ja süvendustööde tulemusena saab sadam uueks hooajaks värske näo ja turvalisemad tingimused.



Riigihanke tulemusena viivad töid läbi juhtivpartner OÜ Bauest koostöös AS-iga Kuressaare Ehitus. Hanke raames kohandatakse olemasolev parvlaevakai 2017. aasta mai keskpaigas liinile tuleva Norra-tüüpi rambisüsteemiga uue laeva Soela jaoks, mis juba Nasval dokis seisab. Lisaks sellele rajatakse täiendav kai põhja suunda.



“Rekonstrueerimise käigus sai ikka väga selgeks, et seda kaid poleks kauaks jätkunud,“ tõdes AS-i Kuressaare Ehitus objektijuht Neeme Truumees.

Projekti alustati käesoleva aasta juunis materjalide ja tehnika tellimisega. “Süvendusmehhanismid, sulundseina süvendusmasinad ning kaldaankrute paigaldusseadmed on renditud mandrilt, ülejäänuga saame ise hakkama,“ nimetas objektijuht tööde teostamiseks vajaminevaid spetsiaalseid masinaid. “Enamiku materjalist tellime ise, aga näiteks kai venderid ja pollarid tulevad Indiast neid vahendava Hollandi firma kaudu.“



Maksimaalse võimsusega



Et tööde teostamise perioodil tagatakse laevaliikluse tõrgeteta toimimine, alustati sadamakai põhjapoolse külje ehitamisega, mille tulemusel valmib ligikaudu 80 m kailiini. Sõru-Triigi laevaliini ohutuks teenindamiseks rekonstrueeritakse kai nii, et parvlaev saab silduda mõlemal kai küljel. Kai seina esine süvendatakse, kai otsa ja põhjapoolsele küljele paigaldatakse uus terassulundsein, mis ankurdatakse kaldsete injektsioonankrutega ning merepõhja rajatakse erosioonikindlustus.

“Meie jaoks oli ootamatult positiivne veetaseme madal seis, mis võimaldas teha raketised ja betooni valamistööd normaalsest veetasemest allpool,“ rõõmustas Truumees.



Vesiehitus on alati ilmastikust sõltuv, töid tehakse etapiliselt ja neid jätkub kevadeni välja. Objektijuhi sõnul on kõva pakasega näiteks betoneerimine raskendatud ning praegusest madalast veetasemest tingitud soodsaid olusid kasutatakse ära maksimaalselt. “Suures plaanis loodame ka asfalteerimise sügisel ära teha, aga kui ilm ei luba, jääb see kevadeks,“ ütles Truumees.

Järgmiseks rekonstrueeritakse analoogselt sadamakai lõunakülg ning rekonstrueeritakse olemasolev kaldaramp koos hüdraulikasüsteemiga. Tulemuseks ligikaudu 71 m kailiini. Samuti süvendatakse sissesõit kaialale ning osaliselt muulidevaheline sadamaala. Esmaste tööde mahtu kuulub ka sadama akvatooriumi süvendamine.



Ujuvkaid väikelaevadele



Lisaks hanke raames tehtavatele töödele asendatakse praegune ujuv- ning statsionaarne kai kahe ujuvkaiga pikkusega kolm korda 12 m ning varustatakse elektri- ja veevõtupüstikutega.



“Seni on sadamas olnud üks ujuvkai külalisjahtidele ja kaatritele,“ ütles AS-i Saarte Liinid esindaja, Triigi sadama direktor Mati Põld, kes viibib sadamaehituse protsessi juures peaaegu iga päev. “Tegelikult on Triigi sadama omapära selles, et see jääb väikelaevade ja purjetajate päevateekonnast välja ning kuna sadam igapäevast meelelahutust ei paku, siis pole ta huvireisijate seas kõige populaarsem.“



Direktori sõnul sõitis hooajal jooksul sadamast läbi ligikaudu 40 000 inimest ning reisijate arv kasvab igal aastal umbes 10%. Tema hinnangul peatub Triigis keskmiselt kuus-seitsekümmend jahti. Senise kümne koha asemele saab kaikohti kaks korda rohkem ehk 20.

Mõeldud on ka kohalikele kaluripaatidele. Sadama akvatooriumisse tuleb monteeritavatest elementidest slipp aluste veeskamiseks. Slipi kõrvale on ette nähtud võimalus paigaldada perspektiivne ujuvtankla.



Vooluühendus, videovalve ja server



Möödunud nädalal tehti videovalve ja elektritoite kaablikanalisatsioonitöid. Rekonstrueeritavale kaile paigaldatakse välisvalgustus, videovalve ja rambi toide ning reovee kogumismahuti ja purgimiskaevud sadamakail.

Sadamahoonesse ehitatakse seadmeruum, kuhu paigutatakse server. Lahendatakse nõrkvoolusüsteemid, sealhulgas sidekanalisatsioon, videovalvesüsteem sadama välisalal ning videovalvesüsteemi toited koos UPS-iga, algusega peajaotuskilbist.



Tööde maht on suur, seda enam, et sarnane rekonstrueerimine toimub Soela väina vastaskaldal Sõrus. Rekonstrueerimisprojektiga on seotud mitmed firmad: ehitustööde teostajad on OÜ Bauest ja AS Kuressaare Ehitus, omanikujärelevalvet teeb AS Telora-E. Sadama direktori sõnul oli riigihankes osalejaid palju, teiste hulgas ka lätlased.



“Meie meeste ühine pakkumus oli soodsaim,“ ütles Põld. “Oleme otsuse üle rõõmsad, meestel on kogemusi ja oma inimestega on ikka parem ja lihtsam koostööd teha.“

